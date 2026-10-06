Πυροβολισμοί σημειώθηκαν έξω από το βασιλικό ανάκτορο της Στοκχόλμης, όταν άνδρας με επιθετική συμπεριφορά φέρεται να κινήθηκε απειλητικά εναντίον των φρουρών. Αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο και άνοιξαν πυρ, τραυματίζοντάς τον στα πόδια.

Η σουηδική αστυνομία είχε ενημερωθεί για την παρουσία ενός άνδρα που συμπεριφερόταν επιθετικά και έφερε όπλο. Οι αρχές δεν έδωσαν αρχικά περισσότερες λεπτομέρειες για το είδος του όπλου.

Ο άνδρας διακομίστηκε σε νοσοκομείο, με εκπρόσωπο της αστυνομίας να διευκρινίζει ότι δεν κινδυνεύει η ζωή του.

Το επεισόδιο με τους φρουρούς του παλατιού

Σύμφωνα με την εφημερίδα Aftonbladet, ο άνδρας κρατούσε μαχαίρι και πλησίασε απειλητικά τους φρουρούς του παλατιού της Στοκχόλμης.

Οι φρουροί επιχείρησαν αρχικά να τον σταματήσουν χρησιμοποιώντας όπλο ηλεκτρικής εκκένωσης, γνωστό ως taser. Η προσπάθεια δεν φαίνεται να έβαλε τέλος στο περιστατικό, καθώς, σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο άνδρας συνέχισε την απειλητική συμπεριφορά του.

Μάλιστα, φέρεται να προκάλεσε τους φρουρούς να τον πυροβολήσουν, λέγοντάς τους «σκοτώστε με».

Λίγο αργότερα έφτασαν στο σημείο αστυνομικοί, οι οποίοι χρησιμοποίησαν τα υπηρεσιακά τους όπλα. Ο άνδρας δέχθηκε πυρά στα πόδια και στη συνέχεια μεταφέρθηκε τραυματισμένος για ιατρική περίθαλψη.

Μέχρι στιγμής, οι σουηδικές αρχές δεν έχουν δώσει περισσότερες πληροφορίες για την ταυτότητα του άνδρα ή για τα κίνητρά του.

Το ανάκτορο του βασιλιά της Σουηδίας

Το ανάκτορο της Στοκχόλμης βρίσκεται στην καρδιά της σουηδικής πρωτεύουσας και αποτελεί το επίσημο ανάκτορο του βασιλιά Καρόλου ΙΣτ΄ Γουσταύου.

Πρόκειται επίσης για ένα από τα σημαντικότερα σημεία της πόλης, με καθημερινή παρουσία επισκεπτών και φρουρών στους χώρους γύρω από το συγκρότημα.

Το περιστατικό σημειώθηκε έξω από το ανάκτορο, ενώ η σουηδική αστυνομία διερευνά τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκτυλίχθηκε το επεισόδιο.