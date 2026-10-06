Περισσότερα σπίτια διαθέσιμα για ενοικίαση και συνέχιση της οικονομικής στήριξης απέναντι στην ακρίβεια προανήγγειλε ο Παύλος Μαρινάκης, θέτοντας παράλληλα ως όριο τις αντοχές της οικονομίας. «Δεδομένα θα υπάρχει στήριξη μήνα-μήνα», δήλωσε, με πρώτη προτεραιότητα το πετρέλαιο θέρμανσης και στη συνέχεια το πετρέλαιο κίνησης.\n\n\n\nΜιλώντας στην εκπομπή «Παράτυποι» του MegaNews 104,6 με τον Σωτήρη Μπολάκη και τον Γιάννη Χρηστάκο, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναγνώρισε ότι οι διαμαρτυρίες των πολιτών για τις τιμές είναι δικαιολογημένες. Για το στεγαστικό, περιέγραψε το σχέδιο «build-to-rent», με βασικό όρο οι νέες κατοικίες που θα δημιουργηθούν να διατεθούν αποκλειστικά προς ενοικίαση.\n\n\n\n\n\n\n\nΝέα σπίτια με προορισμό την ενοικίαση\n\n\n\nΗ λογική του σχεδίου είναι να αυξηθεί η προσφορά κατοικιών και, μαζί της, οι επιλογές όσων αναζητούν σπίτι για να νοικιάσουν.\n\n\n\nΟ κ. Μαρινάκης ανέφερε ότι θα μπορούσε να εξεταστεί κατά περίπτωση αύξηση του συντελεστή δόμησης, μόνο όπου αυτή δεν θα προσέκρουε σε αποφάσεις της Δικαιοσύνης. Δεν παρουσίασε, επομένως, μια οριζόντια αλλαγή στους όρους δόμησης.\n\n\n\n«Ο στόχος, λοιπόν, είναι τώρα να δημιουργηθούν νέες κατοικίες που να δοθούν προς ενοικίαση, δηλαδή αυτός να είναι ο όρος ο βασικός», τόνισε.\n\n\n\nΧαρακτήρισε το στεγαστικό ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα στην Ευρώπη, ιδιαίτερα για τους νέους και τους ενοικιαστές, υπογραμμίζοντας ότι δεν αντιμετωπίζεται με μία μόνο παρέμβαση. Στο πλαίσιο αυτό, αναφέρθηκε στο «Σπίτι μου ΙΙΙ», στις φορολογικές ελαφρύνσεις για την επιστροφή κλειστών ακινήτων στη μακροχρόνια μίσθωση και στη μετατροπή βραχυχρόνιων μισθώσεων σε μακροχρόνιες.\n\n\n\nΥπενθύμισε επίσης τη μόνιμη στήριξη για γιατρούς, νοσηλευτές και εκπαιδευτικούς που εργάζονται εκτός έδρας.\n\n\n\nΤα πρόσθετα μέτρα περνούν και από τις Βρυξέλλες\n\n\n\nΓια το περιθώριο νέων παρεμβάσεων, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έθεσε δύο παραμέτρους: τα διαθέσιμα δημοσιονομικά περιθώρια και την ευρωπαϊκή απάντηση στο αίτημα του πρωθυπουργού να εξαιρεθούν πρόσθετα μέτρα στήριξης από τις οροφές δαπανών.\n\n\n\nΣύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλέστηκε, τα επιπλέον έσοδα από τον ΦΠΑ το 2026 ανήλθαν σε 900 εκατ. ευρώ, ενώ τα έκτακτα μέτρα που έχουν ήδη δοθεί φτάνουν τα 1,2 δισ. ευρώ.\n\n\n\nΟ ίδιος υποστήριξε ότι η κυβέρνηση διαθέτει όσα περισσότερα επιτρέπει η οικονομία, παραδέχθηκε όμως ότι χρειάζεται μεγαλύτερη ταχύτητα: «Πρέπει να τρέξουμε πιο γρήγορα».\n\n\n\n«Δεν θα μπούμε στη διαδικασία να κάνουμε αυτό που κάνει η αντιπολίτευση, να γίνουμε ευχάριστοι χωρίς να μπορούμε να υποστηρίξουμε αυτά τα οποία λέμε, με τα αντίστοιχα έσοδα», πρόσθεσε.\n\n\n\nΓια τα τρόφιμα, ανέφερε ότι η Ελλάδα παρουσιάζει συγκριτικά καλύτερη εικόνα στον πληθωρισμό από άλλες ευρωπαϊκές χώρες, αναγνωρίζοντας ότι το πρόβλημα δεν έχει λυθεί.\n\n\n\nΟι απουσίες από τη γιορτή της ΝΔ και το μήνυμα σεμνότητας\n\n\n\nΜε αφορμή την επέτειο των 52 χρόνων της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Μαρινάκης στάθηκε στην προτροπή του πρωθυπουργού για σεμνότητα και ταπεινότητα. Όπως είπε, η προβολή του κυβερνητικού έργου δεν πρέπει να παραμερίζει το γεγονός ότι οι πολίτες εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσκολίες.\n\n\n\nΑπέρριψε, παράλληλα, την ερμηνεία ότι οι απουσίες υπουργών από την εκδήλωση υποδηλώνουν εσωτερικά προβλήματα. Υπερασπίστηκε ιδιαίτερα τον Άδωνι Γεωργιάδη, ενώ για τον Νίκο Δένδια ανέφερε ότι η απουσία του συνδεόταν με προγραμματισμένη εκδήλωση και τη συμμετοχή του σε διάσκεψη στη Βενετία.\n\n\n\nΔιεύρυνση χωρίς αλλαγή φυσιογνωμίας\n\n\n\nΓια τη διεύρυνση της ΝΔ, υποστήριξε ότι είναι θετική όταν όσοι προσχωρούν συστρατεύονται με τις ιδέες της και δεν αλλοιώνεται η φυσιογνωμία της παράταξης.\n\n\n\nΚατά τον ίδιο, η συνέπεια ενός κόμματος κρίνεται από τις πολιτικές του. Επικαλέστηκε, μεταξύ άλλων, τη μεταναστευτική πολιτική, τα εξοπλιστικά προγράμματα, τις συμφωνίες για ΑΟΖ με Ιταλία και Αίγυπτο, την επέκταση των χωρικών υδάτων στο Ιόνιο, τα μη κρατικά πανεπιστήμια και τη μείωση φόρων.\n\n\n\nΑναφέρθηκε επίσης σε μείωση των μεταναστευτικών ροών κατά 80% και στη δημιουργία 600.000 θέσεων εργασίας, χαρακτηρίζοντας την κυβερνητική πολιτική συμβατή με την ιδρυτική διακήρυξη του Κωνσταντίνου Καραμανλή.\n\n\n\nΗ επίσκεψη Ρούμπιο και ο Κάθετος Διάδρομος\n\n\n\nΟ κυβερνητικός εκπρόσωπος χαρακτήρισε «πάρα πολύ σημαντική» την επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα, συνδέοντάς την με την έναρξη του έκτου γύρου στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας–ΗΠΑ.\n\n\n\nΥποστήριξε ότι επισφραγίζει το υψηλό επίπεδο των διμερών σχέσεων και παρέπεμψε σε συγκεκριμένες ενεργειακές πρωτοβουλίες, από τη Chevron και την ExxonMobil έως τον Κάθετο Διάδρομο. Για τον τελευταίο, ανέφερε ότι η κυβέρνηση έχει διατυπώσει «σαφείς και κατηγορηματικές» θέσεις.\n\n\n\nΣτο εσωτερικό μέτωπο, πάντως, οι εξαγγελίες για κατοικίες και συνεχή στήριξη θα κριθούν στην πράξη: από το αν θα αυξηθούν οι διαθέσιμες επιλογές για τους ενοικιαστές και από το πόσο θα περιοριστεί η πίεση των τιμών στον οικογενειακό προϋπολογισμό.