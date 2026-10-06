Την ώρα που η Volkswagen και η Mercedes περιορίζουν την παραγωγική τους δυναμικότητα στη Γερμανία, η BMW επιλέγει να επενδύσει στο βιομηχανικό της σπίτι. Το υψηλό κόστος εργασίας και ενέργειας δυσκολεύει την εξίσωση, αλλά η εταιρεία επιχειρεί να αποδείξει ότι η παραγωγή στη χώρα παραμένει βιώσιμη.

Αυτό το στοίχημα εξετάζουν οι Financial Times, σε ρεπορτάζ για τη διαφορετική πορεία της BMW μέσα στην κρίση της γερμανικής αυτοκινητοβιομηχανίας. Στο επίκεντρο βρίσκεται η επένδυση περίπου 2 δισ. ευρώ για την παραγωγή της νέας Σειράς 3 και των μπαταριών της.

Δύο δισ. ευρώ για αυτοκίνητα και μπαταρίες στη Βαυαρία

Σύμφωνα με την BMW, η όγδοη γενιά της Σειράς 3 θα παράγεται στο Μόναχο και στο Ντίνγκολφινγκ, με τις μπαταρίες να προέρχονται από το νέο εργοστάσιο στο Ίρλμπαχ–Στράσκίρχεν.

Η επένδυση συνδέει την κατασκευή αυτοκινήτων με την παραγωγή ενός από τα σημαντικότερα και ακριβότερα εξαρτήματα της ηλεκτροκίνησης. Παράλληλα, διατηρεί σημαντικό μέρος της παραγωγικής δραστηριότητας στη Βαυαρία, όπου βρίσκεται η έδρα του ομίλου.

Το εργοστάσιο των 104 ετών αλλάζει εποχή

Το ιστορικό εργοστάσιο του Μονάχου αποτελεί βασικό κομμάτι του σχεδιασμού. Η μετατροπή του σε εγκατάσταση αποκλειστικά ηλεκτρικών αυτοκινήτων συνοδεύεται από επένδυση περίπου 650 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με την εταιρεία.

Η ανακατασκευή πραγματοποιήθηκε ενώ συνεχιζόταν η παραγωγή έως και 1.000 οχημάτων την ημέρα. Σε περίπου το ένα τρίτο της έκτασης δημιουργήθηκαν νέες εγκαταστάσεις κατασκευής αμαξωμάτων, συναρμολόγησης και διαχείρισης υλικών.

Από το 2027, το εργοστάσιο προβλέπεται να κατασκευάζει αποκλειστικά αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα. Η νέα BMW i3 ανοίγει τον δρόμο για περισσότερα μοντέλα της οικογένειας Neue Klasse, της νέας γενιάς ηλεκτρικών αυτοκινήτων της μάρκας.

Ο στόχος δεν είναι μόνο τεχνολογικός. Η BMW συνδέει τη νέα αρχιτεκτονική οχημάτων, την αυτοματοποίηση και την ψηφιοποίηση με περαιτέρω μείωση του κόστους παραγωγής κατά 10% στο Μόναχο.

Επενδύσεις στα εργοστάσια, περικοπές στη διοικητική δομή

Η ενίσχυση της παραγωγής συνοδεύεται από προσπάθεια περιορισμού των εξόδων. Σύμφωνα με το Reuters, η BMW σχεδιάζει έως τα μέσα του 2027 να μειώσει κατά 20% τον αριθμό των διευθύνσεων και των αντίστοιχων διοικητικών θέσεων, με ανάλογες αλλαγές στα χαμηλότερα οργανωτικά επίπεδα.

Η πίεση φαίνεται και στους οικονομικούς στόχους: για το 2026, ο όμιλος προβλέπει περιθώριο λειτουργικού κέρδους στον κλάδο αυτοκινήτων 1% έως 3%, ενώ τοποθετεί την επιστροφή στο 8% έως 10% στις αρχές της επόμενης δεκαετίας.

Για την BMW, λοιπόν, το «Made in Germany» πρέπει να αποδείξει την αξία του και μέσα στο εργοστάσιο: με αποδοτικότερη παραγωγή, ελεγχόμενο κόστος και αυτοκίνητα που θα βρουν αγοραστές. Εκεί θα κριθεί αν τα δισεκατομμύρια που επενδύει σήμερα μπορούν να εξασφαλίσουν το βιομηχανικό της μέλλον.