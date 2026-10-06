Πανό που ανέβασαν οι οπαδοί της ΜΖΤ Σκοπίων στον αγώνα με τον Ηρακλή, για το FIBA Europe Cup, δείχνει τον χάρτη της Βόρειας Μακεδονίας με τα σύνορα να είναι στη Χαλκιδική.

Οι δύο ομάδες αναμετρώνται στο «Sports Centre Jane Sandanski» για την 1η αγωνιστική και οι οπαδοί των γηπεδούχων φρόντισαν να προκαλέσουν μέσω ενός πανό που ανέβασαν και το οποίο δείχνει τη Χαλκιδική ως μέρος της γειτονικής χώρας.

Συγκεκριμένα, στο πανό απεικονίζεται ο χάρτης της Βόρειας Μακεδονίας και τα σύνορα βρίσκονται στη Χαλκιδική, ενώ υπάρχει και το εξής μήνυμα: «Το ιερό σου όνομα θα το υπερασπιστούμε σε όλο τον κόσμο».

Πρόκειται, αναμφίβολα, για μια πολύ προκλητική κίνηση των οπαδών της ΜΤΖ Σκοπίων και δεν είναι η πρώτη φορά που στη Βόρεια Μακεδονία χρησιμοποιείται ένα αθλητικό γεγονός, ένας αγώνας, για να κάνουν την προπαγάνδα τους, παρουσιάζοντας χάρτες που δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα.