Λίγο πριν από τις 8:00 το βράδυ της Τρίτης ξεκίνησε η πορεία διαμαρτυρίας προς την αμερικανική πρεσβεία, στο πλαίσιο του αντιπολεμικού συλλαλητηρίου που πραγματοποιείται στο κέντρο της Αθήνας. Φοιτητικοί σύλλογοι, εργατικά σωματεία, συνδικάτα και πολιτικά κόμματα συγκεντρώθηκαν αρχικά στον χώρο των Προπυλαίων, εκφράζοντας την έντονη αντίθεσή τους στην επίσκεψη του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, στην ελληνική πρωτεύουσα.

Οι διαδηλωτές, κρατώντας πανό και φωνάζοντας συνθήματα, κατευθύνονται αυτή την ώρα μέσω κεντρικών οδικών αρτηριών προς την πρεσβεία των ΗΠΑ. Η παρουσία της αστυνομίας είναι ιδιαίτερα αυξημένη κατά μήκος της διαδρομής, ενώ η Τροχαία προχωρά σε σταδιακές διακοπές της κυκλοφορίας, προκαλώντας σημαντικές καθυστερήσεις στην κίνηση των οχημάτων στους γύρω δρόμους.

Λόγω των κινητοποιήσεων και της παρουσίας του Αμερικανού αξιωματούχου, η Τροχαία έχει θέσει σε εφαρμογή έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε κεντρικές οδικές αρτηρίες της πρωτεύουσας.



Ειδικότερα, η αστυνομία προχωρά σε προσωρινές διακοπές και εκτροπές της κυκλοφορίας των οχημάτων σε βασικούς οδικούς άξονες γύρω από την πλατεία Συντάγματος.

Παράλληλα, αυξημένα μέτρα και διακοπές κυκλοφορίας ισχύουν σε κεντρικές λεωφόρους όπως η Βασιλίσσης Σοφίας, η Βασιλέως Κωνσταντίνου και η Βασιλίσσης Αμαλίας, καθώς και στις οδούς Πανεπιστημίου και Σταδίου, ενώ η Τροχαία εκτρέπει την κίνηση σε όποια άλλα σημεία κριθεί απαραίτητο.

«Έξω ο Ρούμπιο από την Ελλάδα» – Σε εξέλιξη και η κινητοποίηση από τα Προπύλαια

Οι διαμαρτυρίες με φόντο την επίσκεψη του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ στην ελληνική πρωτεύουσα εκτυλίσσονται σε δύο κεντρικά μέτωπα, προκαλώντας έντονη κινητικότητα στην καρδιά της πόλης.



Το πρώτο μέτωπο αφορά τη μαζική συγκέντρωση που πραγματοποιούν στην πλατεία Συντάγματος το ΚΚΕ και τα συνδικάτα που συσπειρώνονται στο ΠΑΜΕ.



Παράλληλα, το δεύτερο μέτωπο περιλαμβάνει την πορεία διαμαρτυρίας οργανώσεων της εξωκοινοβουλευτικής Αριστεράς και συλλογικοτήτων του αντιεξουσιαστικού χώρου, η οποία ξεκίνησε από τα Προπύλαια με κατεύθυνση την αμερικανική πρεσβεία.

Φραγμός των ΜΑΤ στη Βουλή – Στο Σύνταγμα η πορεία ενάντια στην επίσκεψη Ρούμπιο στην Αθήνα

Ισχυρός φραγμός από διμοιρίες των ΜΑΤ έχει στηθεί μπροστά από τη Βουλή, καθώς η μεγάλη πορεία ενάντια στην επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα κατέκλυσε την πλατεία Συντάγματος.



Η ατμόσφαιρα παραμένει τεταμένη στο κέντρο της πρωτεύουσας, με τους διαδηλωτές να φωνάζουν συνθήματα και τις αστυνομικές δυνάμεις να βρίσκονται σε επιλακή, ενώ η κυκλοφορία γύρω από την πλατεία διεξάγεται με εμπόδια.

Μεγάλο μπλοκ διαδηλωτών στο Καλλιμάρμαρο – Kλειστή η Βασιλέως Κωνσταντίνου

Ένα ιδιαίτερα πολυπληθές μπλοκ διαδηλωτών έχει προσεγγίσει αυτή την ώρα την περιοχή του Καλλιμάρμαρου, στο πλαίσιο της μεγάλης πορείας διαμαρτυρίας. Στο σημείο αναπτύχθηκαν αμέσως πολυάριθμες διμοιρίες των ΜΑΤ για την επιτήρηση της συγκέντρωσης.



Λόγω της παρουσίας του κόσμου και των αστυνομικών μέτρων, η λεωφόρος Βασιλέως Κωνσταντίνου παραμένει εντελώς κλειστή για όλα τα οχήματα και στα δύο ρεύματα.

Δημήτρης Κουτσούμπας από το Σύνταγμα: «Ο ελληνικός λαός δεν αντέχει άλλο την πολεμική εμπλοκή»

Αυστηρό μήνυμα κατά της ελληνικής εμπλοκής στους σχεδιασμούς των ΗΠΑ έστειλε ο Γενικός Γραμματέας της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, από τη μαζική συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην πλατεία Συντάγματος.



Ο κ. Κουτσούμπας τόνισε ότι ο ελληνικός λαός έχει πληρώσει ήδη πολύ ακριβά τη στρατηγική συμφωνία με την Ουάσινγκτον, βιώνοντας ενεργειακή ακρίβεια, υπέρογκους εξοπλισμούς και φτώχεια.