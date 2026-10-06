Η Εθνική Ελπίδων ήθελε νίκη με 2-0 κόντρα στη Βόρεια Ιρλανδία εκτός έδρας για να πάρει την απευθείας πρόκριση για το Euro που θα γίνει το 2027, τελικά όμως επικράτησε μόνο με 1-0 και θα συμμετάσχει στους αγώνες μπαράζ τον Νοέμβριο.

Η ομάδα του Γιάννη Ταουσιάνη είχε από το ξεκίνημα της αναμέτρησης την πρωτοβουλία των κινήσεων και κατάφερε να ανοίξει το σκορ στο 32ο λεπτό, όταν ο Άλεν εκτέλεσε το κόρνερ και ο Μύθου με κεφαλιά έστειλε τη μπάλα δοκάρι και μέσα για το 0-1.

Αυτό που ήθελε, πλέον, η Εθνική Ελπίδων ήταν το δεύτερο γκολ που θα της έδινε την απευθείας πρόκριση για το Euro 2027 και η αλήθεια είναι πως στο δεύτερο ημίχρονο είχε τουλάχιστον πέντε μεγάλες ευκαιρίες για να το πετύχει.

Η μεγαλύτερη ήταν αυτή του 90ου λεπτού, όταν ο Πνευμονίδης έβγαλε πολύ ωραία μπαλιά για τον Θεοδοσουλάκη, αυτός όμως δεν κατάφερε να βρει στόχο με διαγώνιο σουτ και το 0-1 παρέμεινε ως το τέλος, με αποτέλεσμα η Ελλάδα να πρέπει να διεκδικήσει σε αγώνες μπαράζ την πρόκρισή της στο Euro.

Βόρεια Ιρλανδία (Τόμι Ράιτ): Γκρέισι, Κίρνι, Μπριγκς, Χόγκι, Ινγουντ, Ρόμπινσον, Σίμπσον (84’ Ντόνελι), Ράσελ, Γκρέιαμ (84’ Κερκ), Μπράνινγκαν (60’ Μπέρνσαϊντ), Κένι.

Ελλάδα (Γιάννης Ταουσιάνης): Μοναστηρλής, Κωστούλας, Άλεν (84’ Θεοδοσουλάκης), Αλεξίου, Καλογερόπουλος, Αλμύρας, Μπακούλας (46’ Μπρέγκου), Γκούμας (57’ Καλοσκάμης), Πνευμονίδης, Παπακανέλλος (54’ Αποστολάκης), Μύθου (74’ Ράλλης).