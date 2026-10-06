Μπροστά από το αγρόκτημα ενός κατοίκου στο Μούχος της Φινλανδίας, το δάσος σε έκταση που είχε αποκτήσει η Google είχε ήδη εξαφανιστεί. Tώρα, η φινλανδική εποπτική αρχή ζητά να σταματήσουν οι εργασίες που μεταβάλλουν σημαντικά το περιβάλλον, μέχρι να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση των επιπτώσεών τους.

Η παρέμβαση αφορά τα σχεδιαζόμενα κέντρα δεδομένων στο Μούχος και το Καγιάανι, τα οποία εντάσσονται στην επένδυση των 13 δισ. ευρώ της Google στη χώρα. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη ενιαία επένδυση του αμερικανικού ομίλου στην Ευρώπη στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης.

Προθεσμία έως τις 23 Οκτωβρίου για να σταματήσουν οι εργασίες

Η φινλανδική Αρχή Αδειοδότησης και Εποπτείας κάλεσε την Tuike Finland, την εταιρεία που εκπροσωπεί την Google, να αναστείλει άμεσα και το αργότερο έως τις 23 Οκτωβρίου 2026 τις προπαρασκευαστικές εργασίες που αλλάζουν σημαντικά το περιβάλλον στα δύο εργοτάξια.

Η αναστολή ζητείται μέχρι να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες αξιολόγησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των έργων.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η υποψία ότι η Tuike Finland αποψίλωσε περισσότερα από 3.000 στρέμματα δασικής έκτασης στο Μούχος, χωρίς να έχει προηγηθεί η υποχρεωτική περιβαλλοντική αξιολόγηση.

Εάν η εταιρεία δεν συμμορφωθεί, η εποπτική αρχή προειδοποιεί ότι εξετάζει την έναρξη διαδικασίας αναγκαστικών μέτρων.

Muhos. #So_Hum Mistä joutsenet? https://t.co/tqtFH1NgpO — Saatanan Kokki (@kokki_saatana) October 6, 2026

Η παραδοχή της Google

Η Google αναγνώρισε ότι ο χειρισμός της συγκεκριμένης υπόθεσης δεν ανταποκρίθηκε στα πρότυπα που η ίδια θέτει.

«Καταλαβαίνουμε τις ανησυχίες που εκφράστηκαν και αναγνωρίζουμε ότι, στη συγκεκριμένη περίπτωση, δεν ανταποκριθήκαμε στα δικά μας υψηλά πρότυπα», δήλωσε στο AFP ο εκπρόσωπός της, Σοντρ Ρόναντερ.

Πρόσθεσε ότι η εταιρεία θα μελετήσει τα συμπεράσματα της φινλανδικής υπηρεσίας και θα ακολουθήσει τις συστάσεις της.

Ο σχεδιασμός του ομίλου στη Φινλανδία περιλαμβάνει επίσης υποδομές στη Βάαλα και τη Χάμινα. Στη δεύτερη πόλη λειτουργεί ήδη κέντρο δεδομένων της Google.

Γιατί οι τεχνολογικοί κολοσσοί στρέφονται στη Φινλανδία

Το ψυχρό κλίμα και η σχετικά σταθερή και φθηνή ηλεκτρική ενέργεια έχουν καταστήσει τη Φινλανδία ελκυστικό προορισμό για επενδύσεις σε κέντρα δεδομένων, τις εγκαταστάσεις που φιλοξενούν τον υπολογιστικό εξοπλισμό πίσω από ψηφιακές υπηρεσίες και εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης.

Στα πλεονεκτήματα της χώρας περιλαμβάνονται η σημαντική παραγωγή πυρηνικής ενέργειας και οι μεγάλες δυνατότητες αξιοποίησης της αιολικής και της υδροηλεκτρικής ενέργειας.

Δεκάδες τέτοιες ενεργοβόρες εγκαταστάσεις κατασκευάζονται, ενώ άλλες βρίσκονται σε προετοιμασία, με τη Microsoft και το TikTok μεταξύ των εταιρειών που επενδύουν στη χώρα.

Η ταχύτητα αυτής της ανάπτυξης, ωστόσο, έχει ανοίξει μια έντονη δημόσια συζήτηση: πόση επιπλέον κατανάλωση μπορεί να εξυπηρετήσει το δίκτυο, τι θα συμβεί στις τιμές της ενέργειας και ποιο θα είναι το περιβαλλοντικό κόστος;

Finnish Town Muhos braces for change from Google data centres Growth is good. https://t.co/Ekml7ng3xO — Peter Vesterbacka (@pvesterbacka) October 5, 2026

Περίπου 84.000 υπογραφές για αυστηρότερους κανόνες

Οι ανησυχίες έχουν ήδη πάρει τη μορφή αιτήματος πολιτών, το οποίο συγκέντρωσε περίπου 84.000 υπογραφές και αναμένεται να συζητηθεί στο φινλανδικό κοινοβούλιο.

Οι υπογράφοντες ζητούν αυστηρότερους κανόνες τόσο για τη χρήση ενέργειας από τα κέντρα δεδομένων όσο και για τις επιπτώσεις τους στο περιβάλλον.

Η υπόθεση της Google φέρνει αυτή τη συζήτηση μέσα στα ίδια τα εργοτάξια: η Φινλανδία προσελκύει επενδύσεις δισεκατομμυρίων, αλλά καλείται παράλληλα να διασφαλίσει ότι η αξιολόγηση του περιβαλλοντικού τους κόστους προηγείται των παρεμβάσεων που αλλάζουν το τοπίο.