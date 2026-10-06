Την κατάκτηση του πρώτου του τίτλου με τη Σαουδική Αραβία πανηγυρίζει ο Γιώργος Δώνης, μετά τη νίκη με 2-0 επί των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων στον τελικό του κυπέλλου του Αραβικού κόλπου.

Ο Έλληνας προπονητής καθοδήγησε τη Σαουδική Αραβία στο Μουντιάλ 2026 και παρέμεινε στον πάγκο της και μετά τον αποκλεισμό της στη φάση των ομίλων, καταφέρνοντας τώρα να την οδηγήσει στην κατάκτηση και ενός τίτλου.

Αντιμετωπίζοντας τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα στον τελικό του κυπέλλου του Αραβικού κόλπου, οι Σαουδάραβες άνοιξαν το σκορ στο 11ο λεπτό με τον Αλ Χαμαμί και αμέσως μετά, στο 13′, ήρθε και το 2-0, το οποίο ήταν και το τελικό αποτέλεσμα, από τον Αλ Μπουραϊκάν.

Έτσι, η Σαουδική Αραβία κατέκτησε για 4η φορά το τρόπαιο και πρώτα μετά το 2004.