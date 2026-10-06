Τους 22 διαγωνιζόμενους που εξασφάλισαν μια θέση στο σπίτι του GNTM αποκάλυψε η Ηλιάνα Παπαγεωργίου στο επεισόδιο που προβλήθηκε την Τρίτη (6/10).

Η ανακοίνωση ήρθε μετά την ολοκλήρωση των δύο απαιτητικών δοκιμασιών στα ναυπηγεία του Σκαραμαγκά, με τους υποψήφιους να περιμένουν την απόφαση της κριτικής επιτροπής για το ποιοι θα συνεχίσουν στην επόμενη φάση του ριάλιτι μόδας.

Πριν γνωστοποιήσει τα αποτελέσματα, η Ηλιάνα Παπαγεωργίου έδωσε συγχαρητήρια σε όλους για την παρουσία και την προσπάθειά τους. Στη συνέχεια άρχισε να ανακοινώνει σταδιακά τους παίκτες που προκρίθηκαν, καλώντας τους μπροστά σε ομάδες των δύο, τριών ή τεσσάρων ατόμων, κρατώντας την αγωνία μέχρι το τέλος.

Οι επιλογές των κριτών, πάντως, έφεραν και ανατροπές. Υποψήφιοι που δεν συγκαταλέγονταν στα «φαβορί» κατάφεραν να περάσουν στην τελική 22άδα, την ώρα που άλλοι, οι οποίοι εμφανίζονταν βέβαιοι ότι θα εξασφαλίσουν μια θέση στο σπίτι, αποχώρησαν από τον διαγωνισμό.

Οι αποφάσεις αυτές δεν πέρασαν απαρατήρητες από τους υπόλοιπους διαγωνιζόμενους, με τις πρώτες εντάσεις να κάνουν την εμφάνισή τους κυρίως ανάμεσα στα κορίτσια. Ιδιαίτερη συζήτηση προκάλεσε η πρόκριση της Ανθής και της Σταυρούλας, καθώς ορισμένες από τις συμπαίκτριές τους εξέφρασαν ανοιχτά τη διαφωνία τους.

«Αυτές οι τρεις θα κοπούν όλες», «Την κοπέλα με ροζ γιατί τη βάλανε; Είναι δυνατόν να κόβεις την άλλη που είναι κανονικό μοντέλο, για να βάλεις την κοπέλα με το ροζ;», «Αδιάφορη προσωπικότητα, δεν έχει τον σωματότυπο, ούτε το πρόσωπο, δεν βλέπω κάτι από μοντέλο επάνω της», ήταν μερικά από τα σχόλια που ακούστηκαν στο GNTM.