Αλλάζει ξανά το σκηνικό του καιρού από την Πέμπτη (8/10), καθώς οι βροχές επιστρέφουν αρχικά στα δυτικά και βορειοδυτικά της χώρας, σύμφωνα με την πρόγνωση του Σάκη Αρναούτογλου.

Η εικόνα του καιρού βελτιώνεται τις επόμενες ώρες, ενώ την Τετάρτη οι άνεμοι αναμένεται να εξασθενήσουν σημαντικά. Από την Πέμπτη, ωστόσο, οι βροχοπτώσεις θα αρχίσουν να κάνουν την εμφάνισή τους στα δυτικά, με τα περισσότερα και εντονότερα φαινόμενα να αναμένονται από το βράδυ της Πέμπτης και κατά τη διάρκεια της Παρασκευής.

Βελτιώνεται ο καιρός την Τετάρτη

Όπως ανέφερε ο Σάκης Αρναούτογλου, ο καιρός παρουσιάζει βελτίωση, με την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα να μην αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα προβλήματα από φαινόμενα.

Στα ηπειρωτικά αναμένονται τοπικά αραιές νεφώσεις κατά τις απογευματινές ώρες, ενώ για την Τετάρτη δεν προβλέπονται αξιόλογες βροχές.

Εξαίρεση αποτελεί το Καστελλόριζο, όπου θα αναπτυχθούν κάποιες νεφώσεις και δεν αποκλείεται να σημειωθεί ασθενής ψιχάλα.

Παράλληλα, σημαντική θα είναι η εξασθένηση των ανέμων, ιδιαίτερα στο Αιγαίο, γεγονός που αναμένεται να διευκολύνει και τις θαλάσσιες μετακινήσεις. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα είναι νότιοι, με ένταση 4 έως 5 μποφόρ.

Από την Πέμπτη επιστρέφουν οι βροχές στα δυτικά

Η μεταβολή του καιρού θα αρχίσει να γίνεται περισσότερο αισθητή από τις πρώτες ώρες της Πέμπτης 8 Οκτωβρίου, όταν διάσπαρτα φαινόμενα αναμένονται κυρίως στα Επτάνησα.

Τα φαινόμενα αρχικά θα είναι περιορισμένα και κατά τόπους, με την Κέρκυρα να βρίσκεται μεταξύ των περιοχών που αναμένεται να επηρεαστούν περισσότερο τις πρωινές ώρες.

Στη συνέχεια, καθώς θα περνούν οι ώρες, ο άστατος καιρός θα επεκταθεί σε τμήματα της δυτικής και βορειοδυτικής Ελλάδας.

Οι βροχές, πάντως, δεν θα έχουν γενικευμένο χαρακτήρα, καθώς θα σημειώνονται κατά τόπους και με διαφορετική ένταση.

Οι πιο αξιόλογες βροχές από το βράδυ της Πέμπτης

Η μεταβολή αναμένεται να γίνει πιο έντονη από το βράδυ της Πέμπτης, όταν οι βροχοπτώσεις θα ενισχυθούν κυρίως στο βόρειο Ιόνιο.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας προς την Παρασκευή, περισσότερες βροχές αναμένονται στη βορειοδυτική Ελλάδα, με το βόρειο Ιόνιο, τα βόρεια Επτάνησα και περιοχές της Ηπείρου να βρίσκονται στο επίκεντρο.

Τα φαινόμενα θα συνεχιστούν και την Παρασκευή, με τον πιο άστατο καιρό να εντοπίζεται κυρίως στο δεύτερο μισό της ημέρας στα βορειοδυτικά.

Με βάση την πρόγνωση του Σάκη Αρναούτογλου, οι περιοχές που φαίνεται να δέχονται τις περισσότερες και κατά τόπους εντονότερες βροχές είναι η Κέρκυρα, το βόρειο Ιόνιο και τα παράκτια τμήματα της Ηπείρου. Μεταξύ των περιοχών που αναμένεται να επηρεαστούν βρίσκονται η Ηγουμενίτσα και η Πρέβεζα.