Επτά χώρες έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για την ανάληψη των Ολυμπιακών Αγώνων του 2036, όπως ανακοίνωσε την Τρίτη (6/10) η ΔΟΕ.\n\n\n\nΤο 2028 οι Ολυμπιακοί Αγώνες θα γίνουν στο Λος Άντζελες, το 2032 θα διεξαχθούν στο Μπρισμπέιν της Αυστραλίας και τον Μάρτιο του 2027 θα ανακοινωθεί η λίστα με τις χώρες που θα είναι υποψήφιες για το 2036.\n\n\n\nΉδη, όμως, επτά χώρες, όπως έκανε γνωστό η Διεθνής Ολυμπιακής Επιτροπή, έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον και πρόκειται για τη Γερμανία, τη Νότια Κορέα, την Ινδία, το Κατάρ, την Ουγγαρία, την Τουρκία και τη Νότια Αφρική.\n\n\n\nΗ Γερμανία έχει φιλοξενήσει δύο φορές στο παρελθόν, το 1936 και το 1972, τους Ολυμπιακούς Αγώνες, ενώ η Νότια Κορέα τους είχε αναλάβει το 1988.\n\n\n\nΗ λίστα των χωρών που θα είναι υποψήφιες για τη διοργάνωση των Αγώνων το 2036 θα ανακοινωθεί τον Μάρτιο του 2027 και η τελικά επιλογή θα γίνει στα μέσα του 2029.