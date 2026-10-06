Με επίσημη δήλωσή του ο Κριστιάνο Ρονάλντο, όπως είχε προαναγγείλει, εξήγησε όλα όσα έγιναν με τον Ζόρζε Ζεσούς και τον οδήγησαν στην αποχώρησή του από την εθνική Πορτογαλίας.

Ο CR7 απασχολεί αυτή τη φορά τους συμπατριώτες του και γενικά όλο τον κόσμο, όχι με κάποιο γκολ που πέτυχε ή κάποιο ρεκόρ που έκανε, αλλά με την αποχώρησή του από την εθνική ομάδα. Μια απόφαση που προκάλεσε ακόμη και την παρέμβαση του πρωθυπουργού της Πορτογαλίας, με τον 41χρονο άσο να προαναγγέλει πως θα πει σε όλους την αλήθεια για όσα έγιναν. Και αυτή η ώρα έφτασε.

Με επίσημη δήλωσή του ο Ρονάλντο υποστηρίζει πως ο Ζεσούς αθέτησε δύο φορές τον λόγο του και δηλώνει έτοιμος να επιστρέψει στην εθνική Πορτογαλίας.

Αναλυτικά όσα αναφέρει στη δήλωσή του ο CR7…

«Όπως υποσχέθηκα, αποφάσισα να διηγηθώ, σε πρώτο πρόσωπο και άμεσα, τις συνθήκες γύρω από το τελευταίο προπονητικό καμπ της Εθνικής Ομάδας. Μετά το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, ετοίμασα μία επιστολή προς τον πορτογαλικό λαό, την οποία εξακολουθώ να κρατώ, με τα λόγια που θέλω να τους απευθύνω όταν αποχωρήσω οριστικά από την Εθνική μας ομάδα.

Στο τέλος της διοργάνωσης, ήδη κατά την πτήση της επιστροφής από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας μου ζήτησε και επέμεινε να επανεξετάσω την απόφασή μου να αποχωρήσω, επειδή η FPF ήθελε να συνεχίσω. Αμέσως μετά, μου ζήτησε τη γνώμη μου για το όνομα του νυν προπονητή της Εθνικής, το οποίο εξέταζε μαζί με άλλα ονόματα που δεν μου αποκάλυψε.

Είπα στον πρόεδρο της Ομοσπονδίας ότι, κατά τη γνώμη μου, θα ήταν η σωστή επιλογή. Γι’ αυτό και την ημέρα που παρουσιάστηκε ο νυν προπονητής, ήμουν πραγματικά χαρούμενος με την επιλογή. Ήταν η σωστή επιλογή, όπως επιβεβαιώνουν και τα αποτελέσματα. Λίγες ημέρες αργότερα, δέχθηκα μία πρώτη επικοινωνία από τον νέο ομοσπονδιακό προπονητή, ο οποίος μου είπε ότι θα ήθελε να συναντηθούμε από κοντά. Συμφώνησα και προγραμματίσαμε τη συνάντησή μας για το τέλος των διακοπών μου.

Συναντηθήκαμε στην Cidade do Futebol, όπου η ομάδα μου πραγματοποιούσε την προετοιμασία της για τη νέα σεζόν. Εκείνη την ημέρα, ο προπονητής μου είπε ότι υπολόγιζε σε εμένα και ότι η παρουσία μου ήταν θεμελιώδης για το πρότζεκτ του. Μου παρουσίασε, μάλιστα, ένα πλάνο για τη συμμετοχή μου. Μου είπε ότι θα αγωνιζόμουν στο πρώτο και στο τελευταίο παιχνίδι και ότι, για λόγους διαχείρισης της φυσικής κατάστασης, θα έκανε πάντοτε τρεις με τέσσερις αλλαγές ανά αγώνα.

Σε εκείνο το σημείο έθεσε το ενδεχόμενο να μην ταξίδευα με την Εθνική ομάδα στη Νορβηγία και τη Δανία. Πρότεινε να αγωνιστώ στο πρώτο παιχνίδι και στη συνέχεια να παραμείνω στην Πορτογαλία, προτού ενσωματωθώ ξανά στην αποστολή πριν από το παιχνίδι στο «Ντραγκάο».

Αρνήθηκα αμέσως αυτή την πρόταση. Μου φάνηκε αυτονόητο ότι δεν μπορούσα να την αποδεχθώ. Δεν ήταν επειδή δεν θα αγωνιζόμουν στα εκτός έδρας παιχνίδια που θα σταματούσα να είμαι αρχηγός της ομάδας μας. Αυτό το «προνόμιο» να παραμείνω στην Πορτογαλία δεν θα αποτελούσε καλό παράδειγμα. Ο προπονητής τελικά συμφώνησε με την άποψή μου.

Στη συζήτηση αυτή ήταν παρών ο Σιμάο Κουτίνιο, αθλητικός διευθυντής της Αλ Νασρ, ο άνθρωπος στον οποίο αναφερόταν ο νυν προπονητής καθ’ όλη τη διάρκεια της περασμένης σεζόν και ένας από εκείνους που ήταν υπεύθυνοι για την πρόσληψή του από τον σύλλογο το 2025.

Την παραμονή της έναρξης του καμπ, ο προπονητής ήρθε στο σπίτι μου στη Λισαβόνα, κατόπιν δικού του αιτήματος, για μία ακόμη συζήτηση μαζί μου.

Η συζήτηση ήταν ήρεμη και όλες οι αρχές που είχαν συμφωνηθεί τον Αύγουστο παρέμειναν σε ισχύ. Αγωνίστηκα στο παιχνίδι στο «Αλβαλάδε» και, παρότι αντικαταστάθηκα, δεν δημιούργησα κανένα πρόβλημα. Έδωσα ο ίδιος το περιβραχιόνιο στον Μπρούνο Φερνάντες, χωρίς να φαντάζομαι ότι μπορεί να έκανα τότε τα τελευταία μου βήματα ως ποδοσφαιριστής και αρχηγός της Εθνικής Ομάδας.

Αυτό που είχε σημασία για μένα εκείνη την ημέρα ήταν η νίκη μας. Είναι πάντα καλό να κερδίζεις στην Πορτογαλία και για τη χώρα μου, ακόμη περισσότερο. Το μεσημέρι της ημέρας του αγώνα στη Νορβηγία, ένας βοηθός του προπονητή ήρθε στο τραπέζι όπου γευμάτιζε η ομάδα και με ενημέρωσε ότι ο προπονητής ήθελε να μου μιλήσει. Προς απόλυτη έκπληξή μου, ο προπονητής με ρώτησε αν ήμουν σε θέση να αγωνιστώ για 30 λεπτά.

Ήμουν απόλυτα επικεντρωμένος στη σωματική μου αποκατάσταση, ενσωματωμένος όπως πάντα με τους συμπαίκτες μου και θεωρούσα ότι δεν θα αγωνιζόμουν εκείνη την ημέρα. Χωρίς κανένα πρόβλημα. Το αίτημα αυτό ήταν κάτι έξω από το πλάνο της σωματικής μου αποκατάστασης και της προπόνησής μου – καθώς επρόκειτο να αγωνιστώ μόνο στις 4 του μήνα στο «Ντραγκάο» – αλλά φυσικά είπα «ναι».

Μου απάντησε ότι, επομένως, θα έπρεπε να είμαι έτοιμος, καθώς θα αγωνιζόμουν για 30 λεπτά. Τα υπόλοιπα είναι γνωστά σε όλους. Έκανα προθέρμανση από το ημίχρονο, έβλεπα τα λεπτά να περνούν και δεν κλήθηκα να μπω. Μετά το τέλος του αγώνα, το μόνο που ήθελα ήταν να ολοκληρωθούν όλα με τη νίκη και να μείνω μόνος. Δεν πήγα να χαιρετήσω τους φιλάθλους.

Ήταν ένα λάθος που βαραίνει αποκλειστικά εμένα και δεν έπρεπε να έχει συμβεί. Ζητώ συγγνώμη από τους Πορτογάλους που μας στήριξαν τόσο έντονα εκεί, ζητώ συγγνώμη από τους φιλάθλους και ζητώ συγγνώμη από εκείνους που, χωρίς να είναι Πορτογάλοι, μπορεί να ταξίδεψαν εκεί για να με δουν και τους οποίους ενδέχεται να απογοήτευσα.

Σαράντα οκτώ ώρες αργότερα είχαμε μία συζήτηση – εγώ, ο προπονητής και ο Σιμάο Κουτίνιο – καθώς εκείνος ήταν ο άνθρωπος που είχε συμμετάσχει στις συζητήσεις μας τον Αύγουστο. Ήταν μία βαθιά συζήτηση, πολύ ειλικρινής, χωρίς κανενός είδους φίλτρο. Συμφωνήσαμε ότι υπήρχε μόνο ένας τρόπος για να κλείσει αυτή η «υπόθεση»: ο προπονητής να επαναλάβει αυτά που μόλις μου είχε πει ιδιωτικά, παρουσία του Σιμάο Κουτίνιο, αλλά στην αίθουσα Τύπου.

Αυτό που συμφωνήθηκε ήταν απλό: ο προπονητής θα ξεκινούσε τη συνέντευξη Τύπου με το συγκεκριμένο θέμα, επιδιώκοντας να το κλείσει λέγοντας την αλήθεια. Θα έλεγε ότι εγώ δεν ζήτησα ποτέ να αγωνιστώ ούτε λεπτό, ότι ήταν ο προπονητής και κανένας άλλος που μου πρότεινε το πλάνο για αυτό το καμπ, ότι ήταν λάθος να με βάλει να κάνω προθέρμανση και στη συνέχεια να μη με χρησιμοποιήσει και ότι, εάν συνέβαινε ξανά, δεν θα το έκανε.

Ολοκληρώσαμε εκείνη τη συνάντηση με τον προπονητή να μου ζητά μία αγκαλιά, υποσχόμενος ότι θα έλεγε στη συνέντευξη αυτά που μόλις μου είχε πει και ότι το θέμα θα ξεπερνιόταν. Εγώ δεν θα αγωνιζόμουν στη Δανία και θα έπαιζα στο παιχνίδι στο «Ντραγκάο». Όλα αυτά παρουσία του Σιμάο Κουτίνιο, πάντοτε.

Κατόπιν αιτήματος του προπονητή, πραγματοποιήθηκε στη συνέχεια μία συνάντηση μέσω τηλεδιάσκεψης μεταξύ του ίδιου, του Σιμάο Κουτίνιο και του Τιάγκο Κραβέιρο, κατά την οποία συνοψίστηκαν όσα είχαμε συζητήσει. Συντάχθηκε ένα σύντομο έγγραφο, το οποίο επικύρωσα ο ίδιος και το οποίο, εν γνώσει μου, παραδόθηκε στον προπονητή, όπως εκείνος είχε ζητήσει. Η συνέντευξη Τύπου εξελίχθηκε όπως είναι γνωστό: η στάση του δεν είχε καμία σχέση με τη συνάντησή μας.

Άκουσα εκφράσεις και μία επιθετικότητα που δεν πιστεύω ότι άξιζα, μία στάση του τύπου «θέλω, μπορώ και διατάζω», την οποία δεν μου είχε δείξει ποτέ, ούτε στο ελάχιστο, ιδιωτικά την προηγούμενη ημέρα.

Οι σημειώσεις που είχα επικυρώσει ήταν οι εξής:

«Πιστεύω ότι είναι σημαντικό, επίσης επειδή αυτή είναι η αλήθεια, να ξεκαθαρίσω ορισμένα πράγματα πριν μιλήσω για τη Δανία:

Εγώ ο ίδιος, και κανένας άλλος, πρότεινα στον Κριστιάνο ένα πλάνο για εκείνον για τη φετινή αγωνιστική σεζόν με την Εθνική Ομάδα. Ήταν μία μακρά και πολύ καλή συζήτηση. Γνωρίζω πόσο ζει και αγαπά την Εθνική Ομάδα και το βάρος που έχει στον κόσμο, και ακόμη περισσότερο το βάρος και τη θετική επιρροή που έχει ασκήσει στην Εθνική Ομάδα για 24 συνεχόμενα χρόνια. Το πλάνο που πρότεινα στον Κριστιάνο έγινε αποδεκτό. Δεν αμφισβήτησε ποτέ τις επιλογές μου. Ήταν υποδειγματικός, πιστός και επαγγελματίας. Ο αγώνας στη Νορβηγία δεν αποτελούσε μέρος του πλάνου που είχα καταρτίσει για εκείνον. Ωστόσο, αισθάνθηκα ότι είχε καταφέρει να ανακτήσει τη σωματική του κατάσταση μετά το πρώτο παιχνίδι και τον προειδοποίησα ότι μπορεί να χρειαζόταν να τον χρησιμοποιήσω. Ο Κριστιάνο συμφώνησε. Έκανα λάθος βάζοντας έναν παίκτη του διαμετρήματος του Πελέ ή του Μαραντόνα να κάνει προθέρμανση και στη συνέχεια να μην τον βάζω στο παιχνίδι. Αν ήταν σήμερα, δεν θα το έκανα. Για να κλείσω το θέμα: θέλω τον Κριστιάνο στην Εθνική Ομάδα. Στην πραγματικότητα, δεν τον θέλω απλώς λίγο, τον θέλω πολύ. Ευτυχώς, κι εκείνος πιστεύει σε εμένα. Πίστεψε σε εμένα στην Αλ Νασρ και το κάνει και εδώ. Σχετικά με το ότι δεν χαιρέτησε τους φιλάθλους. Έχουμε ήδη μιλήσει γι’ αυτό. Κάποιος που έχει αγωνιστεί σε περισσότερα από 230 παιχνίδια με την Εθνική Ομάδα δεν δέχεται μαθήματα από εμένα για την αγάπη του για την Πορτογαλία. Ήταν μία στιγμή απογοήτευσης που δεν διαγράφει τίποτα. Είναι ο παίκτης που δίνει τα περισσότερα αυτόγραφα, βγάζει τις περισσότερες selfies και δείχνει τη μεγαλύτερη αγάπη στους φιλάθλους. Ας μην δημιουργούμε προβλήματα εκεί όπου δεν υπάρχουν. Όταν δεν είμαστε χαρούμενοι, αντιδρούμε. Αυτό ήταν όλο».

Καμία από αυτές τις σημειώσεις, επομένως, δεν έλεγε ότι ο προπονητής έπρεπε καν να μου ζητήσει συγγνώμη. Ήταν η δεύτερη φορά που αθέτησε τον λόγο που μου είχε δώσει».