Τη δεύτερη νίκη του σε ισάριθμους αγώνες στο Eurocup πήρε ο ΠΑΟΚ, ο οποίος επικράτησε της Μπόσνα στο Σεράγεβο με 75-72.

Ο «δικέφαλος του βορρά» πήρε από νωρίς το προβάδισμα καθώς ο Καλάθης μοίραζε τη μία ασίστ μετά την ήττα και έκλεισε στο +4 (18-22) την πρώτη περίοδο, για να πάει στο +7 (18-25) με την έναρξη της δεύτερης χάρη σε τρίποντο του Φόστερ.

Οι γηπεδούχοι αντέδρασαν και εκμεταλλευόμενοι την αστοχία των «ασπρόμαυρων» κατάφεραν να ισοφαρίσουν (33-33), η ομάδα του Αντρέα Τρινκιέρι όμως κατάφερε να πάρει προβάδισμα πέντε πόντων (35-40) στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου χάρη σε τρίποντο του Χάτζινς και δίποντο του Μουρ.

Στο ξεκίνημα της τρίτης περιόδου ο ΠΑΟΚ ήταν εκτός ρυθμού και η Μπόσνα κατάφερε να προσπεράσει με 48-47, με τα πράγματα να γίνονται χειρότερα στη συνέχεια για την ελληνική ομάδα και καλύτερα για τους γηπεδούχους, καθώς προηγήθηκαν με 59-53.

Με τους Όσμαν και Ταϊρί ο «δικέφαλος του βορρά» μείωσε σε 61-59 στο 30′ και στο ξεκίνημα της τέταρτης περιόδου έτρεξε σερί 6-0 για το 61-65. Οι Βόσνιοι μείωσαν σε 66-67, οι Καλάθης και Φόστερ κράτησαν μπροστά στο σκορ την ομάδα του Τρινκιέρι και ο Όσμαν με δύο βολές έκανε το 69-73.

Η Μπόσνα μείωσε σε 72-73, ο Ταϊρί με δύο βολές έκανε το 72-75 και αυτό ήταν και το τελικό αποτέλεσμα, καθώς οι Πάιπς και Τάλιτς αστόχησαν σε σουτ τριών πόντων στα τελευταία δευτερόλεπτα.

Τα δεκάλεπτα: 18-22, 35-40, 61-59, 72-75