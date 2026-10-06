Σαν σήμερα το 1944, στις 7 Οκτωβρίου, κρατούμενοι του Sonderkommando εξεγείρονται στο Άουσβιτς-Μπίρκεναου. Είναι οι άνθρωποι που οι Ναζί είχαν αναγκάσει να εργάζονται στους θαλάμους αερίων και στα κρεματόρια, γνωρίζοντας ότι αργά ή γρήγορα θα εξοντώνονταν και οι ίδιοι. Ανάμεσά τους βρίσκονται και Έλληνες Εβραίοι, σε μία από τις σημαντικότερες πράξεις ένοπλης αντίστασης μέσα στο στρατόπεδο.

Οι Sonderkommando απομάκρυναν τα πτώματα από τους θαλάμους αερίων και τα οδηγούσαν στην αποτέφρωση. Επειδή ήταν άμεσοι μάρτυρες της βιομηχανικής εξόντωσης, τα SS προχωρούσαν περιοδικά στη δολοφονία τους και στην αντικατάστασή τους από νέους κρατούμενους.

Η εξέγερση προετοιμαζόταν επί μήνες. Γυναίκες κρατούμενες που εργάζονταν στο εργοστάσιο πυρομαχικών Union-Werke έκλεβαν μικρές ποσότητες πυρίτιδας και τις περνούσαν κρυφά στους Sonderkommando. Στις 7 Οκτωβρίου, όταν τα SS επιχείρησαν νέα «εκκαθάριση» της ομάδας, οι κρατούμενοι επιτέθηκαν στους φρουρούς και πυρπόλησαν το Κρεματόριο IV. Άλλοι έκοψαν τα συρματοπλέγματα και προσπάθησαν να διαφύγουν.

Η εξέγερση καταπνίγηκε. Περίπου 450 κρατούμενοι σκοτώθηκαν κατά τη διάρκειά της ή εκτελέστηκαν αμέσως μετά. Όμως ένα από τα κρεματόρια είχε καταστραφεί και, έστω για λίγες ώρες, άνθρωποι που οι Ναζί είχαν μετατρέψει με τη βία σε γρανάζια του μηχανισμού εξόντωσης στράφηκαν εναντίον του.

Η ελληνική παρουσία είναι ιδιαίτερα σημαντική. Η επίσημη σελίδα του Υπουργείου Παιδείας για το Ολοκαύτωμα αναφέρει συγκεκριμένα ότι 17 Έλληνες Εβραίοι συμμετείχαν στην εξέγερση και σκοτώθηκαν. Άλλες ιστορικές προσεγγίσεις και μαρτυρίες δίνουν διαφορετική εικόνα για τον συνολικό αριθμό των Ελλήνων που συμμετείχαν στην προετοιμασία ή στα γεγονότα, γι’ αυτό οι ακριβείς αριθμοί χρειάζονται προσοχή.

Δύο ελληνικές ιστορίες φωτίζουν ακόμη περισσότερο αυτή την αντίσταση. Ο Αλμπέρτο Ερρέρα, Έλληνας Εβραίος που ζούσε στη Λάρισα και μέλος του Sonderkommando, θεωρείται ο άνθρωπος που τον Αύγουστο του 1944 τράβηξε κρυφά τέσσερις φωτογραφίες γύρω από το Κρεματόριο V: τα μοναδικά γνωστά φωτογραφικά τεκμήρια αυτού του είδους που δημιουργήθηκαν κρυφά από κρατούμενο στο Μπίρκεναου. Σκοτώθηκε στις 9 Αυγούστου προσπαθώντας να δραπετεύσει, δύο μήνες πριν από την εξέγερση, στην προετοιμασία της οποίας είχε εμπλακεί.

Και υπάρχει ο Μαρσέλ Νατζαρή από τη Θεσσαλονίκη, ένας από τους ελάχιστους επιζώντες του Sonderkommando και συμμετέχων στην εξέγερση. Βέβαιος ότι θα πεθάνει, έγραψε στα ελληνικά τη μαρτυρία του και την έθαψε κοντά στα κρεματόρια. Το χειρόγραφο ανακαλύφθηκε τυχαία το 1980, δεκαετίες μετά τον πόλεμο, και αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα τεκμήρια που άφησαν πίσω τους οι ίδιοι οι Sonderkommando.

Η εξέγερση της 7ης Οκτωβρίου δεν μπορούσε να ανατρέψει το Άουσβιτς. Μπορούσε όμως να αφήσει πίσω της κάτι που οι Ναζί προσπάθησαν επίσης να εξαφανίσουν: την απόδειξη ότι ακόμη και στον πυρήνα του μηχανισμού εξόντωσης υπήρξε αντίσταση.

Τι άλλο έγινε σαν σήμερα

1571: Στη Ναυμαχία της Ναυπάκτου, ο στόλος της Ιερής Συμμαχίας συντρίβει τον οθωμανικό στόλο, καταφέροντας βαρύ πλήγμα στην οθωμανική ναυτική ισχύ στη Μεσόγειο. Στη μάχη πολεμά και τραυματίζεται σοβαρά ο Μιγκέλ ντε Θερβάντες, μετέπειτα συγγραφέας του «Δον Κιχώτη».

1825: Εκδίδεται το πρώτο φύλλο της «Γενικής Εφημερίδος της Ελλάδος», επίσημου δημοσιογραφικού οργάνου της ελληνικής διοίκησης και προδρόμου της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, με διευθυντή τον Θεόκλητο Φαρμακίδη.

1831: Στο Ναύπλιο καταδικάζεται σε θάνατο ο Γεώργιος Μαυρομιχάλης, ένας από τους δράστες της δολοφονίας του κυβερνήτη Ιωάννη Καποδίστρια.

1944: Εβραίοι κρατούμενοι των Sonderkommando εξεγείρονται στο Άουσβιτς-Μπίρκεναου και ανατινάζουν το Κρεματόριο IV. Στην εξέγερση συμμετέχουν και Έλληνες Εβραίοι από την Πρέβεζα, μεταξύ τους οι Μωυσής και Ιωσήφ Γκανή, ο δεύτερος μόλις 18 ετών.

1955: Ο Άλαν Γκίνζμπεργκ διαβάζει για πρώτη φορά δημόσια το εμβληματικό ποίημα «Ουρλιαχτό» στο Σαν Φρανσίσκο. Το έργο θα συνδεθεί άρρηκτα με την Beat Generation και την αμφισβήτηση της αμερικανικής κοινωνίας της δεκαετίας του 1950.

1979: Το DC-8 της Swissair, πτήση 316, βγαίνει από τον διάδρομο κατά την προσγείωσή του στο Αεροδρόμιο του Ελληνικού και τυλίγεται στις φλόγες. Από τους 154 επιβαίνοντες —142 επιβάτες και 12 μέλη πληρώματος— σκοτώνονται 14.

1986: Κυκλοφορεί το πρώτο φύλλο της βρετανικής εφημερίδας The Independent, η οποία δημιουργήθηκε από πρώην δημοσιογράφους της Daily Telegraph και εξελίχθηκε σε έναν από τους γνωστότερους βρετανικούς ειδησεογραφικούς τίτλους.

1996: Αρχίζει να εκπέμπει στις ΗΠΑ το Fox News, που τις επόμενες δεκαετίες θα εξελιχθεί σε έναν από τους ισχυρότερους και πιο επιδραστικούς ειδησεογραφικούς τηλεοπτικούς σταθμούς της χώρας.

2000: Για πρώτη φορά μετά από περίπου 30 χρόνια, ελληνικά μαχητικά αεροσκάφη προσγειώνονται σε τουρκικό έδαφος, στην αεροπορική βάση του Μπαλίκεσιρ, στο πλαίσιο της ΝΑΤΟϊκής άσκησης «Destined Glory».

2001: Οι ΗΠΑ και η Βρετανία εξαπολύουν στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά των Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν, ως απάντηση στις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου. Αρχίζει ένας πόλεμος που θα διαρκέσει σχεδόν 20 χρόνια.

2020: Το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων κρίνει ότι η Χρυσή Αυγή λειτουργούσε ως εγκληματική οργάνωση, στην ιστορική απόφαση της δίκης της Χρυσής Αυγής. Χιλιάδες πολίτες έχουν συγκεντρωθεί έξω από το Εφετείο περιμένοντας την ετυμηγορία.

2023: Η Χαμάς εξαπολύει μεγάλης κλίμακας επίθεση στο Ισραήλ, σκοτώνοντας περίπου 1.200 ανθρώπους και απαγάγοντας 251 ομήρους στη Γάζα. Η επίθεση της 7ης Οκτωβρίου οδηγεί στον πόλεμο στη Γάζα και σε ευρύτερη περιφερειακή κρίση στη Μέση Ανατολή.

Γεννήσεις

1952 – Βλαντιμίρ Πούτιν (Vladimir Putin), Ρώσος πολιτικός, πρόεδρος της Ρωσίας για περισσότερες από δύο δεκαετίες και μία από τις πιο αμφιλεγόμενες προσωπικότητες της παγκόσμιας πολιτικής σκηνής. Γεννημένος στο Λένινγκραντ, υπηρέτησε στην KGB πριν εισέλθει στην πολιτική και αναλάβει την εξουσία το 1999. Ως ηγέτης, εδραίωσε τον ισχυρό έλεγχο του Κρεμλίνου, αναμόρφωσε την οικονομία, αλλά κατηγορήθηκε για αυταρχισμό, περιορισμό ελευθεριών και παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Πρωταγωνίστησε σε διεθνείς κρίσεις, όπως ο πόλεμος στη Γεωργία, η προσάρτηση της Κριμαίας (2014) και η εισβολή στην Ουκρανία (2022). Η μορφή του εξακολουθεί να καθορίζει την παγκόσμια γεωπολιτική.

1959 – Νίκος Δένδιας, Έλληνας πολιτικός της Νέας Δημοκρατίας, με μακρά κοινοβουλευτική και κυβερνητική πορεία. Γεννημένος στην Κέρκυρα, σπούδασε νομικά στην Αθήνα και στο Λονδίνο και εξελέγη βουλευτής το 2004. Διετέλεσε υπουργός σε καίρια χαρτοφυλάκια –Δημόσιας Τάξης, Εθνικής Άμυνας και κυρίως Εξωτερικών (2019–2023)– όπου διακρίθηκε για τον νηφάλιο και θεσμικό του λόγο, ενισχύοντας τις διεθνείς συμμαχίες της Ελλάδας. Με τη διπλωματική του δράση, ιδιαίτερα απέναντι στην Τουρκία και στην Ανατολική Μεσόγειο, απέκτησε κύρος και στο εξωτερικό. Σήμερα παραμένει μια από τις πιο αναγνωρίσιμες πολιτικές φυσιογνωμίες της χώρας.

1967 – Τόνι Μπράξτον (Toni Braxton), Αμερικανίδα τραγουδίστρια, συνθέτρια, παραγωγός και ηθοποιός, με φωνή γεμάτη πάθος και χαρακτηριστικό βελούδινο ηχόχρωμα. Γεννημένη στο Μέριλαντ, γνώρισε τεράστια επιτυχία τη δεκαετία του ’90 με τραγούδια όπως «Un-Break My Heart», «Breathe Again» και «He Wasn’t Man Enough», που της χάρισαν διεθνή αναγνώριση. Έχει τιμηθεί με 7 βραβεία Grammy και πούλησε πάνω από 70 εκατομμύρια δίσκους παγκοσμίως, καθιστώντας τη μία από τις πιο επιτυχημένες R&B καλλιτέχνιδες όλων των εποχών. Παράλληλα ασχολήθηκε με την τηλεόραση και το Broadway, ενώ παραμένει διαχρονικό όνομα στη σύγχρονη μουσική σκηνή.

1974 – Ρένα Δούρου, Ελληνίδα πολιτικός, μέλος του ΣΥΡΙΖΑ. Γεννημένη στην Αθήνα, σπούδασε Πολιτικές Επιστήμες στην Ελλάδα και τη Βρετανία. Εξελέγη βουλευτής Β΄ Αθηνών το 2012 και υπήρξε υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας στην κυβέρνηση Αλέξη Τσίπρα το 2015. Από το 2014 έως το 2019 διετέλεσε Περιφερειάρχης Αττικής, μία από τις σημαντικότερες αυτοδιοικητικές θέσεις της χώρας. Η θητεία της συνδέθηκε με μεγάλα έργα αλλά και με σφοδρή κριτική, κυρίως λόγω των τραγωδιών στο Μάτι και στη Μάνδρα. Παρά τις αντιπαραθέσεις, παραμένει ενεργό και προβεβλημένο στέλεχος της ελληνικής πολιτικής σκηνής.

Θάνατοι

1849 – Έντγκαρ Άλαν Πόε (Edgar Allan Poe), Αμερικανός συγγραφέας, ποιητής και κριτικός, από τις πιο εμβληματικές μορφές της παγκόσμιας λογοτεχνίας. Γεννημένος το 1809 στη Βοστώνη, έγινε γνωστός για τις σκοτεινές και ατμοσφαιρικές ιστορίες του τρόμου και του μυστηρίου, όπως «Η Πτώση του Οίκου των Άσερ» και το ποίημα «Το Κοράκι», που τον καθιέρωσαν ως «πατέρα» της γοτθικής λογοτεχνίας. Θεωρείται επίσης πρωτοπόρος της αστυνομικής αφήγησης και της επιστημονικής φαντασίας. Η ταραγμένη του ζωή, με φτώχεια και προσωπικά δράματα, έληξε πρόωρα το 1849, αλλά το έργο του άσκησε τεράστια επιρροή σε μεταγενέστερους συγγραφείς και παραμένει διαχρονικό.

2006 – Άννα Πολιτκόφσκαγια (Anna Politkovskaya), Ρωσίδα δημοσιογράφος, συγγραφέας και ακτιβίστρια, γνωστή για το θαρραλέο ρεπορτάζ της γύρω από τον πόλεμο στην Τσετσενία, τις παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τη διαφθορά στη Ρωσία. Γεννημένη το 1958 στη Νέα Υόρκη από Σοβιετικούς διπλωμάτες, εργάστηκε για τη Novaya Gazeta, όπου τα κείμενά της έριχναν φως σε σκοτεινές πτυχές της ρωσικής πραγματικότητας. Υπήρξε δριμεία επικρίτρια της πολιτικής του Βλαντιμίρ Πούτιν και έγινε διεθνές σύμβολο της ελευθερίας του Τύπου. Στις 7 Οκτωβρίου 2006 δολοφονήθηκε στη Μόσχα, γεγονός που προκάλεσε παγκόσμια κατακραυγή και ανέδειξε τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν οι ερευνητικοί δημοσιογράφοι.

Σέργιος, Βάκχος, Πολυχρόνης, Πολυχρονία

Εθνικές Γιορτές – Επέτειοι

Διεθνής Ημέρα Ευαισθητοποίησης για την Νευραλγία του Τριδύμου

Εθνική Εβδομάδα Εξυπηρέτησης Πελατών

Ευρωπαϊκή Ημέρα Δωρεάς Οργάνων Σώματος και Μεταμοσχεύσεων

Παγκόσμια Ημέρα Αρχιτεκτονικής

Παγκόσμια Ημέρα Βάμβακος

Παγκόσμια Ημέρα για την Aξιοπρεπή Eργασία

Παγκόσμια Ημέρα Κατοικίας

Πανελλήνια Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού