Σαν σήμερα το 1854, στις 25 Οκτωβρίου, 673 Βρετανοί ιππείς πραγματοποιούν μια από τις πιο παράτολμες επιθέσεις της στρατιωτικής ιστορίας. Καλπάζουν εναντίον των ρωσικών πυροβόλων στη Μάχη της Μπαλακλάβας, στην Κριμαία, ενώ δέχονται πυρά από τρεις πλευρές. Η επίθεση, που θα μείνει γνωστή ως «Επέλαση της Ελαφράς Ταξιαρχίας», θα γίνει σύμβολο γενναιότητας και αυτοθυσίας. Πίσω της, όμως, κρύβεται ένα από τα διασημότερα λάθη στρατιωτικής διοίκησης: οι ιππείς είχαν σταλεί εναντίον λάθος στόχου.

Βρισκόμαστε στον Κριμαϊκό Πόλεμο. Η Βρετανία, η Γαλλία και η Οθωμανική Αυτοκρατορία πολεμούν εναντίον της Ρωσίας. Οι συμμαχικές δυνάμεις πολιορκούν τη Σεβαστούπολη, ενώ οι Ρώσοι επιχειρούν να πλήξουν τις γραμμές ανεφοδιασμού τους.

Στις 25 Οκτωβρίου, οι ρωσικές δυνάμεις καταλαμβάνουν οχυρωμένες θέσεις και βρετανικά πυροβόλα. Ο επικεφαλής του βρετανικού στρατού, λόρδος Ράγκλαν, διατάζει το ιππικό να εμποδίσει τους Ρώσους να απομακρύνουν τα κανόνια.

Η διαταγή, που σώζεται μέχρι σήμερα στο Εθνικό Μουσείο Στρατού της Βρετανίας, αποδεικνύεται μοιραία. Ο Ράγκλαν βρίσκεται σε ύψωμα, απ’ όπου έχει πανοραμική εικόνα του πεδίου της μάχης. Αντίθετα, ο λόρδος Λούκαν, που διοικεί το ιππικό, βρίσκεται στην κοιλάδα και δεν μπορεί να διακρίνει τα πυροβόλα στα οποία αναφέρεται η διαταγή.

Όταν ζητά διευκρινίσεις από τον λοχαγό Λούις Νόλαν, που έχει μεταφέρει το μήνυμα, εκείνος του υποδεικνύει τη ρωσική πυροβολαρχία στην άλλη άκρη της κοιλάδας.

Ο Λούκαν διατάζει τον λόρδο Κάρντιγκαν, διοικητή της Ελαφράς Ταξιαρχίας, να επιτεθεί. Ο Κάρντιγκαν επισημαίνει ότι οι Ρώσοι διαθέτουν πυροβολικό τόσο μπροστά όσο και στις δύο πλευρές της διαδρομής. Ωστόσο, η διαταγή δεν ανακαλείται.

Λίγο μετά τις 11 το πρωί, οι 673 ιππείς ξεκινούν την επέλαση. Τα ρωσικά πυροβόλα ανοίγουν πυρ και οι απώλειες είναι βαριές. Ο Νόλαν είναι από τους πρώτους που σκοτώνονται. Όσοι φτάνουν μέχρι τις εχθρικές θέσεις συγκρούονται με τους Ρώσους, προτού αναγκαστούν να υποχωρήσουν μέσα από την ίδια κοιλάδα.

Μέσα σε περίπου 20 λεπτά, περισσότεροι από 260 άνδρες έχουν σκοτωθεί ή τραυματιστεί και 475 άλογα έχουν χαθεί, σύμφωνα με το Εθνικό Μουσείο Στρατού της Βρετανίας. Η ταξιαρχία έχει ουσιαστικά πάψει να αποτελεί αξιόμαχη δύναμη.

Η καταστροφή προκαλεί έντονη αντιπαράθεση για τις ευθύνες των αξιωματικών. Λίγες εβδομάδες αργότερα, ο Άλφρεντ Τένισον γράφει το περίφημο ποίημα «Η Επέλαση της Ελαφράς Ταξιαρχίας», με τους στίχους «Δεν ήταν δική τους δουλειά να ρωτήσουν γιατί. Δική τους ήταν να πράξουν και να πεθάνουν».

Τι άλλο έγινε σαν σήμερα

1415: Ο στρατός του Ερρίκου Ε΄ της Αγγλίας συντρίβει τους Γάλλους στη Μάχη του Αζινκούρ, μία από τις σημαντικότερες συγκρούσεις του Εκατονταετούς Πολέμου. Η νίκη ενισχύει την αγγλική κυριαρχία στη βόρεια Γαλλία.

1822: Αρχίζει η πρώτη πολιορκία του Μεσολογγίου από τις οθωμανικές δυνάμεις των Ομέρ Βρυώνη και Κιουταχή. Οι υπερασπιστές της πόλης, με επικεφαλής τον Αλέξανδρο Μαυροκορδάτο και τον Μάρκο Μπότσαρη, αντιστέκονται παρά την αριθμητική υπεροχή των πολιορκητών.

1854: Διεξάγεται η Μάχη της Μπαλακλάβας στον Κριμαϊκό Πόλεμο. Η καταστροφική Επέλαση της Ελαφράς Ταξιαρχίας του βρετανικού ιππικού, αποτέλεσμα λανθασμένων διαταγών, μένει στην ιστορία και εμπνέει το ομώνυμο ποίημα του Άλφρεντ Τένισον.

1917: Οι Μπολσεβίκοι του Λένιν καταλαμβάνουν την εξουσία στη Ρωσία, ανατρέποντας την Προσωρινή Κυβέρνηση. Η Οκτωβριανή Επανάσταση, που πραγματοποιείται στις 25 Οκτωβρίου με το παλαιό ημερολόγιο (7 Νοεμβρίου με το σημερινό), ανοίγει τον δρόμο για τη δημιουργία της Σοβιετικής Ένωσης.

1922: Η Ανακριτική Επιτροπή υπό τον Θεόδωρο Πάγκαλο παραπέμπει για εσχάτη προδοσία πολιτικούς και στρατιωτικούς που θεωρούνται υπεύθυνοι για τη Μικρασιατική Καταστροφή. Ακολουθεί η Δίκη των Έξι, που καταλήγει στην εκτέλεση έξι καταδικασθέντων στο Γουδή.

1936: Η ναζιστική Γερμανία και η φασιστική Ιταλία συμφωνούν να ενισχύσουν την πολιτική τους συνεργασία, θέτοντας τις βάσεις για τον Άξονα Ρώμης–Βερολίνου. Η προσέγγιση του Χίτλερ και του Μουσολίνι προετοιμάζει τη συμμαχία τους στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.

1959: Ξεκινά το πρώτο πρωτάθλημα της Α΄ Εθνικής Κατηγορίας στο ελληνικό ποδόσφαιρο, με 16 ομάδες. Στην πρεμιέρα, ο Παγκορινθιακός προκαλεί έκπληξη νικώντας τον Ολυμπιακό με 1-0, ενώ ο Παναθηναϊκός επικρατεί του Παναιγιαλείου με 2-1.

1962: Ανακοινώνεται η απονομή του Νόμπελ Λογοτεχνίας στον Τζον Στάινμπεκ, τον Αμερικανό συγγραφέα των έργων «Τα Σταφύλια της Οργής» και «Άνθρωποι και Ποντίκια», που ανέδειξε τη φτώχεια, την κοινωνική αδικία και τις δυσκολίες της εργατικής τάξης.

1983: Οι ΗΠΑ εισβάλλουν στη Γρενάδα με εντολή του προέδρου Ρόναλντ Ρίγκαν, μετά από αιματηρό πραξικόπημα στη χώρα. Η αμερικανική στρατιωτική επέμβαση ανατρέπει το νέο στρατιωτικό καθεστώς και προκαλεί διεθνείς αντιδράσεις.

2001: Η Microsoft κυκλοφορεί τα Windows XP, ένα από τα δημοφιλέστερα λειτουργικά συστήματα στην ιστορία των υπολογιστών. Η χαρακτηριστική φωτογραφία με τον καταπράσινο λόφο γίνεται μία από τις πιο αναγνωρίσιμες εικόνες της ψηφιακής εποχής.

Γεννήσεις

1881 – Πάμπλο Πικάσο (Pablo Picasso), Ισπανός ζωγράφος, γλύπτης και θεμελιωτής του κυβισμού, μία από τις εμβληματικότερες μορφές της τέχνης του 20ού αιώνα. Γεννημένος στη Μάλαγα, υπήρξε παιδί-θαύμα της ζωγραφικής και στη διάρκεια της μακράς του καριέρας πειραματίστηκε με κάθε μορφή τέχνης — από τη ζωγραφική και τη γλυπτική έως τη σκηνογραφία και τη χαρακτική. Μαζί με τον Ζορζ Μπρακ ανέτρεψε τα δεδομένα της απεικόνισης με έργα όπως το «Δεσποινίδες της Αβινιόν» (1907), ενώ η «Γκερνίκα» (1937) έγινε παγκόσμιο σύμβολο ενάντια στη βία και τον πόλεμο. Με περισσότερα από 20.000 έργα, ο Πικάσο παραμένει αξεπέραστο σύμβολο δημιουργικότητας, επανάστασης και καλλιτεχνικής ελευθερίας.

1975 – Γιώργος Τσαλίκης, Έλληνας τραγουδιστής, συνθέτης και επιχειρηματίας, γνωστός για τις επιτυχίες του στη σύγχρονη λαϊκή μουσική σκηνή. Γεννημένος στη Στυλίδα, ξεκίνησε την καριέρα του στα τέλη της δεκαετίας του ’90 και έγινε γρήγορα δημοφιλής χάρη στην εκρηκτική σκηνική παρουσία και τα ερωτικά του τραγούδια. Έχει κυκλοφορήσει επιτυχίες όπως «Δεν είσαι εδώ», «Αν ήσουν αγάπη» και «Στο σφυρίζω», ενώ έχει συνεργαστεί με μεγάλα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου. Παράλληλα έχει ασχοληθεί με την τηλεόραση και τη δημοτική πολιτική.

1984 – Κέιτι Πέρι (Katy Perry / Κάθριν Ελίζαμπεθ Χάντσον), Αμερικανίδα τραγουδίστρια, τραγουδοποιός και τηλεοπτική περσόνα, μία από τις πιο επιτυχημένες ποπ καλλιτέχνιδες του 21ου αιώνα. Γεννημένη στην Καλιφόρνια, γνώρισε παγκόσμια επιτυχία με το single «I Kissed a Girl» (2008) και καθιερώθηκε με άλμπουμ όπως «Teenage Dream» και «Prism», που περιλαμβάνουν επιτυχίες όπως «Firework», «Roar» και «Dark Horse». Ξεχωρίζει για το εκρηκτικό της στυλ, τα θεατρικά της live shows και την ποπ αισθητική που συνδυάζει χιούμορ και ενδυνάμωση. Έχει βραβευτεί με δεκάδες διακρίσεις και θεωρείται σύμβολο αυτοέκφρασης και θηλυκής δύναμης στη σύγχρονη μουσική βιομηχανία.

Θάνατοι

1920 – Αλέξανδρος Α’, βασιλιάς των Ελλήνων, γιος του Κωνσταντίνου Α’ και της Σοφίας. Ανήλθε στον θρόνο το 1917, όταν ο πατέρας και ο αδελφός του εξαναγκάστηκαν σε εξορία λόγω της παρέμβασης των Συμμάχων κατά τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Η βασιλεία του συνέπεσε με την περίοδο της Μεγάλης Ελλάδας και της Μικρασιατικής Εκστρατείας, ενώ ο ίδιος κράτησε αποστάσεις από τα πολιτικά πάθη της εποχής. Ο θάνατός του, το 1920, σε ηλικία μόλις 27 ετών, προήλθε από σήψη ύστερα από δάγκωμα μαϊμούς στα βασιλικά ανάκτορα του Τατοΐου — γεγονός που έμεινε γνωστό ως η «κρίση του μοιραίου δαγκώματος». Η απροσδόκητη απώλειά του πυροδότησε πολιτικές ανακατατάξεις που άλλαξαν τη ροή της ελληνικής ιστορίας.

1955 – Σαντάκο Σασάκι (Sadako Sasaki), Ιαπωνέζα μαθήτρια και σύμβολο των αθώων θυμάτων του πολέμου, που ενέπνευσε παγκοσμίως το κίνημα ειρήνης. Γεννημένη στη Χιροσίμα το 1943, ήταν μόλις δύο ετών όταν επέζησε της πυρηνικής επίθεσης στην πόλη. Λίγα χρόνια αργότερα διαγνώστηκε με λευχαιμία, αποτέλεσμα της ραδιενέργειας. Σύμφωνα με την ιαπωνική παράδοση, άρχισε να διπλώνει χιλιάδες χάρτινους γερανούς ελπίζοντας να γίνει καλά· κατάφερε να φτιάξει πάνω από 1.000 πριν πεθάνει σε ηλικία 12 ετών. Η ιστορία της συγκίνησε τον κόσμο και οδήγησε στη δημιουργία του Μνημείου Ειρήνης για τα Παιδιά στη Χιροσίμα. Η Σαντάκο παραμένει αιώνιο σύμβολο ελπίδας, ειρήνης και ανθρωπιάς.

2021 – Φώφη Γεννηματά, Ελληνίδα πολιτικός, από τις πιο σημαντικές και σεβαστές γυναίκες στη σύγχρονη πολιτική ζωή της Ελλάδας. Γεννημένη στην Αθήνα το 1964, κόρη του αγωνιστή και υπουργού Γιώργου Γεννηματά, υπηρέτησε τη δημόσια ζωή με ήθος, συνέπεια και ανθρωπιά. Διετέλεσε βουλευτής, υφυπουργός, αναπληρώτρια υπουργός Εσωτερικών και από το 2015 υπήρξε πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και επικεφαλής του ΚΙΝΑΛ, αναλαμβάνοντας την ανασυγκρότηση της κεντροαριστεράς. Πάλεψε με γενναιότητα ενάντια στον καρκίνο, παραμένοντας ενεργή μέχρι το τέλος. Ο θάνατός της προκάλεσε πανελλήνια συγκίνηση, καθώς η Γεννηματά έμεινε στη μνήμη των Ελλήνων ως σύμβολο δύναμης, αξιοπρέπειας και πολιτικού πολιτισμού.

Ταβιθά, Χρυσάφιος, Χρυσαφία

Εθνικές Γιορτές – Επέτειοι

Ευρωπαϊκή Ημέρα Δικαιοσύνης

Ευρωπαϊκή Ημέρα Δικηγόρων

Παγκόσμια Ημέρα Ζυμαρικών

Παγκόσμια Ημέρα των Τεχνών του Δρόμου και της Ελεύθερης Έκφρασης στο Δημόσιο Χώρο