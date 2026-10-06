Ο ύπνος έχει αρχίσει να γίνεται διαφορετική υπόθεση για τη Δανάη Μπάρκα, η οποία διανύει την εγκυμοσύνη της και βλέπει την καθημερινότητά της να αλλάζει. Η μέλλουσα μαμά αποκάλυψε μέσα από το Instagram ότι πλέον δυσκολεύεται να βρει άνετη θέση στο κρεβάτι και να κοιμηθεί όπως παλαιότερα.

Η Δανάη Μπάρκα μοιράστηκε τη συγκεκριμένη αλλαγή με τους followers της μέσα από ένα story, περιγράφοντας με αυτοσαρκασμό την κατάσταση που αντιμετωπίζει τα βράδια.

«Καλημέρα αγάπες μου. Ποιος άρχισε να μην βολεύεται σε καμία θέση; Εγώ. Ποιος άρχισε να μην κοιμάται καλά; Εγώ. Ποιος δεν έχει βρει ακόμα τον τρόπο να απολαμβάνει τον ύπνο; Εγώ. Χαλάλι», έγραψε χαρακτηριστικά.

Η εγκυμοσύνη και οι αλλαγές στην καθημερινότητά της

Η Δανάη Μπάρκα ανακοίνωσε στις αρχές Σεπτεμβρίου ότι περιμένει το πρώτο της παιδί με τον σύζυγό της, Φάνη Μπότση, δημοσιεύοντας κοινές φωτογραφίες τους και γνωστοποιώντας πως η οικογένειά τους θα μεγαλώσει.

Από τότε, η ίδια έχει μοιραστεί στα social media στιγμές από τη νέα φάση της ζωής της, άλλοτε μέσα από φωτογραφίες και άλλοτε με μικρές προσωπικές αναφορές.

Αυτή τη φορά, η κουβέντα της με τους διαδικτυακούς της φίλους στράφηκε σε μια απολύτως καθημερινή συνήθεια που έχει αλλάξει όσο προχωρά η εγκυμοσύνη: τον ύπνο.

Η ίδια περιέγραψε με χιούμορ πως δεν έχει καταφέρει ακόμη να προσαρμοστεί στις νέες συνθήκες, καθώς καμία θέση στο κρεβάτι δεν φαίνεται πλέον αρκετά άνετη.

«Ποιος άρχισε να μην βολεύεται σε καμία θέση; Εγώ», έγραψε χαρακτηριστικά, κλείνοντας την ανάρτησή της με το «Χαλάλι» και αντιμετωπίζοντας με τον δικό της τρόπο τις αλλαγές που συνοδεύουν αυτή την περίοδο.