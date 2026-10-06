Η ΚΑΕ Ηρακλής κατήγγειλε στην κομισάριο του αγώνα με την ΜΤΖ Σκοπίων το προκλητικό πανό, εθνικιστικού περιεχομένου, που κρέμασαν οι οπαδοί των γηπεδούχων, ενώ ενημερώθηκε σχετικά και η ελληνική πρεσβεία στη Βόρεια Μακεδονία.

Οι οπαδοί της ΜΤΖ Σκοπίων προχώρησαν σε μια πολύ προκλητική κίνηση καθώς άπλωσαν ένα πανό που γράφει «το ιερό σου όνομα θα το υπερασπιστούμε σε όλο τον κόσμο» και δείχνει τον χάρτη της Βόρειας Μακεδονίας, με τα σύνορα να φτάνουν στη… Χαλκιδική.

Ένα πανό που δεν πέρασε, φυσικά, απαρατήρητο από τους ανθρώπους του «γηραιού», με αποτέλεσμα να γίνει άμεσα καταγγελία στη Βουλγάρα κομισάριο του αγώνα, Ελεονόρα Ραντζέλοβα, ενώ παράλληλα ενημερώθηκε και η ελληνική πρεσβεία.

Ο Ηρακλής θα κάνει καταγγελία και στη FIBA μετά το τέλος του ματς, ενώ η επίσημη ενημέρωση της ΚΑΕ για το θέμα αναφέρει τα εξής…

«H ΚΑΕ Ηρακλής κατήγγειλε επίσημα από την πρώτη στιγμή και πριν τον αγώνα στη Βουλγάρα κομισάριο του παιχνιδιού, Ελεονόρα Ραντζέλοβα την ύπαρξη πανό με εθνικιστικό περιεχόμενο που ανέβασαν οι Σκοπιανοί, σε μία από τις κεντρικές κερκίδες του γηπέδου, ζητώντας να κατέβει. Επίσης ενημερώθηκε σχετικά και η ελληνική πρεσβεία στα Σκόπια».