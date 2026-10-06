Συναγερμό έχει προκαλέσει στη Γερμανία η είδηση ότι ο πρώην αρχηγός των μυστικών υπηρεσιών Άουγκουστ Χάνινγκ συνελήφθη στο Μίνστερ με την κατηγορία της κατασκοπείας, προδοσίας και αποκάλυψης κρατικών μυστικών.

Ο άλλοτε «πρώτος κατάσκοπος» της χώρας που σήμερα είναι 80 ετών κατηγορείται ότι προμηθεύτηκε επ’ αμοιβή το διάστημα 2010-2022 πάνω από 2.000 έγγραφα, που απευθύνονταν στον τότε διοικητή της υπηρεσίας, για δική του χρήση.

Το πέτυχε αυτό με τη βοήθεια του άλλοτε συνεργάτη του και επίσης συλληφθέντα, Μάνφρεντ Ντ. ο οποίος είχε παραμείνει στην BND και ο οποίος ήταν βοηθός του και το διάστημα 2005-2009, όταν ο Χάνινγκ διετέλεσε υφυπουργός Εσωτερικών, πριν μεταπηδήσει στον ιδιωτικό τομέα και δημιουργήσει μια ιδιωτική εταιρεία συμβουλευτικής για θέματα ασφαλείας. Για λογαριασμό αυτής και δωροδοκώντας τον Μάνφρεντ Ντ. συγκέντρωνε τις «ευαίσθητες» πληροφορίες για πελάτες του, ανάμεσα στους οποίους ήταν σύμφωνα με την ομοσπονδιακή εισαγγελία και μια ξένη μυστική υπηρεσία. Λόγος γίνεται σύμφωνα με την εφημερίδα taz για μια «μη φιλική χώρα» με τη διευκρίνιση ότι δεν πρόκειται για τη Ρωσία, όπως έσπευσαν αρχικά να υποπτευθούν πολλοί.

Σύμφωνα με τη Deutsche Welle, πρόκειται για μια περίπτωση χωρίς προηγούμενο στην ιστορία των γερμανικών μυστικών υπηρεσιών.

Ο Άουγκουστ Χάνινγκ

Με βάση την Ομοσπονδιακή Εισαγγελία, ο Χάνινγκ και ο Μάνφρεντ Ντ φέρονται να συμφώνησαν ήδη από την άνοιξη του 2010 ότι ο πρώην διευθυντής γραφείου, θα προμηθεύεται συνεχώς πολύτιμες πληροφορίες της BND έναντι αμοιβής. Λέγεται ότι ο Χάνινγκ χρησιμοποίησε επικερδώς αυτές τις πληροφορίες στο συμβουλευτικό του έργο, έχοντας πρόσβαση σε πληροφορίες που προορίζονταν αποκλειστικά για εσωτερικά θέματα της BND για μια περίοδο δυνητικά τουλάχιστον δώδεκα ετών.

Σε μια περίπτωση, η Ομοσπονδιακή Εισαγγελία ισχυρίζεται ότι ο Χάνινγκ χρησιμοποίησε επίσης πληροφορίες για να προετοιμάσει μια ανάλυση για υπαλλήλους μιας άλλης υπηρεσίας πληροφοριών. Δεν έχει ακόμη εξακριβωθεί εάν αυτή η ανάλυση έφτασε τελικά στον προοριζόμενο παραλήπτη της. Επιπλέον, ο Χάνινγκ φέρεται να διατηρούσε στενή επαφή για χρόνια με έναν υπάλληλο μιας άλλης υπηρεσίας πληροφοριών, παρέχοντάς του πολιτικές πληροφορίες, μερικές από τις οποίες βασίζονταν σε υλικό που παρείχε ο Μάνφρεντ Ντ.

Ήταν μάλλον άτυχος

Οι δραστηριότητες του Χάνινγκ έπεσαν στην αντίληψη των αρχών μάλλον τυχαία όταν έγινε έρευνα στο σπίτι του στο πλαίσιο ερευνών για μια εντελώς «άσχετη» υπόθεση που αφορούσε την απαγωγή δύο ανηλίκων στο Αμβούργο. Η συστηματική παρακολούθηση των ενεργειών του ξεκίνησε τον περασμένο Μάιο και κατέληξε στη συλλογή ευρημάτων που δικαιολόγησαν το ένταλμα σύλληψης για αυτόν και τον πρώην υφιστάμενό του.

Ο δικηγόρος του Χάνινγκ αρνήθηκε να σχολιάσει τη σύλληψη. Ο διοικητής της BND, Μάρτιν Γιέγκερ , δήλωσε ότι η υπηρεσία του «ξεκίνησε εκτεταμένες εσωτερικές έρευνες έγκαιρα και χωρίς καθυστέρηση, οι οποίες επιβεβαίωσαν τις υποψίες». Ο Γιέγκερ υποστήριξε: «Για την BND και για μένα, δεν υπάρχουν συμβιβασμοί όσον αφορά την εσωτερική ασφάλεια. Κανένας από τους στόχους μου, καμία από τις προτεραιότητές μου δεν αμφισβητείται από αυτό το περιστατικό».

Μένει τώρα να φανεί σε ποιο βαθμό οι δραστηριότητες του Χάνινγκ πλήγωσαν την BND και αν και πότε θα ξεκινήσει η δικαστική του δίωξη. Σε κάθε περίπτωση είναι μια υπόθεση που σκιάζει την εικόνα μιας υπηρεσίας, που έχει σαν καθήκον της ακριβώς την προστασία των Γερμανών πολιτών από εξωτερικές απειλές και εσχάτως σχεδιάζεται να αποκτήσει και διευρυμένες επιχειρησιακές δυνατότητες, πέραν της απλής συλλογής πληροφοριών.