Μια οικονομική διαφορά φαίνεται πως έχει προκύψει ανάμεσα στην Άννα Βίσση και τον Νίκο Καρβέλα, παρά τη μακρά κοινή πορεία τους και τη σχέση που έχουν διατηρήσει όλα αυτά τα χρόνια, τόσο σε προσωπικό όσο και σε καλλιτεχνικό επίπεδο.

Οι δύο καλλιτέχνες αποτέλεσαν ένα από τα πιο χαρακτηριστικά ζευγάρια της ελληνικής showbiz κατά τις δεκαετίες του ’80 και του ’90, ενώ η συνεργασία τους άφησε έντονο αποτύπωμα στη σύγχρονη ελληνική ποπ μουσική.

Ακόμη και μετά το διαζύγιό τους, η Άννα Βίσση και ο Νίκος Καρβέλας παρέμειναν κοντά, διατηρώντας μια ιδιαίτερη σχέση που συνδέεται και με την κόρη τους, Σοφία Καρβέλα.

Η οικονομική εκκρεμότητα των 200.000 ευρώ

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Νίκος Καρβέλας φέρεται να διεκδικεί το ποσό των 200.000 ευρώ, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για χρήματα που του οφείλονται βάσει συμφωνίας που είχε γίνει μεταξύ των δύο πλευρών.

Η οικονομική διαφορά φαίνεται πως έχει προκαλέσει έντονη συζήτηση, χωρίς ωστόσο να έχει διαταραχθεί η προσωπική σχέση των δύο καλλιτεχνών.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι μεταξύ των δύο πλευρών βρίσκεται σε εξέλιξη διάλογος προκειμένου να διευθετηθεί η συγκεκριμένη εκκρεμότητα, με το κλίμα να παραμένει σε γενικές γραμμές καλό.

Η συναυλία της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ

Στο επίκεντρο της οικονομικής συζήτησης βρίσκεται, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, και η μεγάλη συναυλία που έδωσε η Άννα Βίσση στο ΟΑΚΑ. Όπως αναφέρεται από το περιβάλλον της τραγουδίστριας, η ίδια δεν έλαβε αμοιβή για τη συγκεκριμένη συναυλία, η οποία αποτέλεσε μια παραγωγή ιδιαίτερα υψηλού κόστους.

Η Άννα Βίσση είχε εξαρχής παρουσιάσει το συγκεκριμένο live ως ένα μεγάλο καλλιτεχνικό εγχείρημα και όχι ως μια διοργάνωση με βασικό στόχο το οικονομικό κέρδος. Η οικονομική διαφορά που έχει προκύψει ανάμεσα στους δύο φαίνεται, πάντως, να αφορά ζητήματα που συνδέονται με τις μεταξύ τους συμφωνίες και όχι τη μακρά προσωπική και καλλιτεχνική σχέση που έχουν διατηρήσει μετά το τέλος του γάμου τους.

Για την ώρα, οι συζητήσεις συνεχίζονται με στόχο να βρεθεί λύση στην εκκρεμότητα των 200.000 ευρώ, χωρίς να φαίνεται ότι η υπόθεση έχει οδηγήσει σε ρήξη ανάμεσα στην Άννα Βίσση και τον Νίκο Καρβέλα.