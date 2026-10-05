Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο από τις πρώτες του μέρες στους Χιτ έχει πάρει μια γεύση από όσα πρεσβεύει ο οργανισμός του Μαϊάμι.

Ο Έλληνας σταρ μίλησε στο Athletic με ιδιαίτερα θερμά λόγια για τη νέα του ομάδα, σχολιάζοντας την ένταση των προπονήσεων, την επικοινωνία και την ανταγωνιστικότητα.

Αναλυτικά όσα είπε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο:

Για όσα ξεχωρίζει στο Μαϊάμι: «Η ενότητα. Το πόσο σοβαροί είναι. Η επικοινωνία. Είχαμε μια συνάντηση. Ήταν πιθανότατα μία από τις πιο συναρπαστικές και διασκεδαστικές συναντήσεις που έχουμε κάνει.

Ήρθαν δύο Navy SEALs, μας διηγήθηκαν την ιστορία τους και κάναμε κάμψεις και διάφορα άλλα. Είναι πραγματικό και απολαμβάνω κάθε γ@μ#μένη στιγμή. Δεν θα πω ψέματα. Μου σηκώνεται η τρίχα. Είναι σχεδόν σαν να νιώθω ξανά ζωντανός».

Για την ένταση στις προπονήσεις: «Όχι, είναι σίγουρα πραγματικό. Επικοινωνία. Σκληρή δουλειά. Ανταγωνισμός. Να είσαι άμεσος. Οι προσδοκίες που έχω από εσένα, φρόντισε να κάνεις τη δουλειά σου. Είναι πραγματικό. Είναι πολύ πραγματικό. Τα παιδιά παίζουν σκληρά και γρήγορα στην προπόνηση. Είναι πραγματικό».

Για το γεγονός ότι πάντα αγωνιζόταν με μεγάλη ένταση: «Εδώ και 13 χρόνια στο NBA, πάντα παίζω σκληρά. Οπότε είναι σαν να συναντιούνται δύο διαφορετικές χρονικές γραμμές. Απλώς είμαι ο εαυτός μου. Δεν με κάνουν να παίζω πιο σκληρά. Πάντα μπορούσα να δίνω τα πάντα».

Για τη διαχείριση της ενέργειάς του: «Πρέπει να υπάρχουν στιγμές που χρειάζεται να είσαι πιο μεθοδικός σχετικά με το πόσο δυνατά θα παίξεις ή πότε πρέπει να πας στο φουλ, ώστε να επιλέγεις σωστά τις στιγμές σου. Αυτό προσπαθώ να κάνω, αλλά ξέρω ότι έχω ακόμα πολύ καύσιμο μέσα μου.

Ξέρω ότι είμαι 31, αλλά δεν είμαι 35 ή 36 ώστε να σκέφτομαι ότι πρέπει να αρχίσω να χαλαρώνω. Βλέπεις τον Κέβιν Ντουράντ, ο KD μόλις έγινε 38. Εγώ είμαι 31. Ξέρω ότι έχω ακόμη πέντε-έξι καλά χρόνια. Θα δούμε».

Για το γεγονός ότι επέλεξε φέτος να συμμετάσχει νωρίς στην προετοιμασία: «Τώρα είναι μια νεότερη ομάδα. Προσπαθώ να γνωρίσω την κουλτούρα, να μάθω τη γλώσσα τους, τον τρόπο που μιλούν. Είχαν οργανώσει πράγματα. Όταν υπάρχουν πράγματα οργανωμένα, πρέπει να εμφανιστώ. Αν δεν είναι οργανωμένα, συνήθως κάνεις τα δικά σου, γιατί δεν σημαίνει ότι καθόμουν στον καναπέ. Δούλευα.

Είναι κάπως δύσκολο όσο μεγαλώνεις και έχεις παιδιά και όλα αυτά. Είναι δύσκολο να ταξιδεύεις και να τα συνδυάζεις όλα. Αλλά εδώ, επειδή είναι η πρώτη μου χρονιά στο Μαϊάμι, ήθελα να έρθω. Ήθελα να γνωρίσω τους παίκτες.

Ήθελα να γνωρίσω τους προπονητές, να τους κοιτάξω στα μάτια, να καταλάβω τις επιθετικές αρχές τους και τις αμυντικές αρχές τους. Αυτό με βοήθησε να επιταχύνω τη διαδικασία εκμάθησης, ώστε όταν ξεκινήσει η σεζόν να είμαι έτοιμος».

Για τον Κλέι Τόμπσον: «Ο Κλέι συνεχίζει δυναμικά. Έχει 16 σεζόν. Εγώ έχω μόνο 14. Θα φτάσω κι εγώ εκεί».

Για τον νέο του ρόλο στην ομάδα: «Πρέπει να συμμετέχεις. Πρέπει να μιλάς. Πρέπει να φέρνεις τους ανθρώπους κοντά. Πρέπει να βλέπουν το πρόσωπό σου. Πρέπει να ακούν τη φωνή σου. Κάποια στιγμή, πρέπει να το κάνεις».