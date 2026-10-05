Απορρίφθηκε από την ΕΕΑ η αίτηση του Προμηθέα Πάτρας για την ανάκληση του πιστοποιητικού συμμετοχής της στη Basket League.

Η ομάδα της Πάτρας στις 30 Σεπτεμβρίου είχε κάνει αίτημα ώστε να της χορηγηθεί το πιστοποιητικό για τη σεζόν 2026/27, ωστόσο η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού απέρριψε το αίτημα.

Νωρίτερα, στις 23 Σεπτεμβρίου, η ΕΕΑ κοινοποίησε το σκεπτικό της γύρω από την απόφασή της να μην χορηγήσει το πιστοποιητικό συμμετοχής στον Προμηθέα.

Η απόφαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού αναφέρει:

«Κλήση ΚΑΕ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΩΝ, αναφορικά με την από 30.09.2026 αίτηση της περί ανάκλησης της από 23.09.2026 απόφασης της Επιτροπής.

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ αίτηση ανάκλησης κατά πλειοψηφία».

Ανακοίνωση-απάντηση από τον Προμηθέα

Αμέσως μετά την απόφαση της ΕΕΑ, η ομάδα της Πάτρας εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία αναφέρει ότι η ΕΕΑ δεν λαμβάνει υπόψιν δικαστικές αποφάσεις και δεν σέβεται τη νομιμότητα.

Η ανακοίνωση της ΚΑΕ Προμηθέας:

«Η σημερινή απόφαση της ΕΕΑ, που δεν αναγνωρίζει έστω και καθυστερημένα το λάθος της, δεν λαμβάνει υπόψιν δικαστικές αποφάσεις και δεν σέβεται τη νομιμότητα, δείχνει περίτρανα σε όλο τον φίλαθλο κόσμο αυτό που φωνάζουμε τόσο καιρό. Ότι κάποια μέλη αυτής της επιτροπής (ευτυχώς όχι όλα) αποφασίζουν με μια δική τους λογική.

Όμως όσα εμπόδια κι αν προσπαθούν κάποιοι να βάλουν στην ομάδα μας, πάλι κι αυτά θα πέσουν στο κενό. Υπάρχει κάτι πάνω από Επιτροπές και πάνω από σκοπιμότητες. Το ΔΙΚΑΙΟ. Και αυτό είναι με το μέρος μας. Το αποδείξαμε και θα συνεχίσουμε να το αποδεικνύουμε. Τα καλύτερα έρχονται…

Ραντεβού το Σάββατο στο Δημήτριος Τόφαλος».