Μπήκαν στο φαράγγι της Σαμαριάς για να εργαστούν και παραμένουν εκεί επί ημέρες, καθώς η κακοκαιρία στην Κρήτη μετέτρεψε το μονοπάτι σε ορμητικό χείμαρρο. Οκτώ εργαζόμενοι δεν μπορούν να αποχωρήσουν με ασφάλεια από τον Εθνικό Δρυμό, περιμένοντας να πέσει η στάθμη του νερού που τους έχει κόψει τον δρόμο της επιστροφής.

Η νεότερη ενημέρωση τη Δευτέρα δίνει μια πρώτη προοπτική εξόδου από τη Σαμαριά, πιθανότατα την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου, εφόσον συνεχιστεί η βελτίωση των συνθηκών. Οι οκτώ είναι καλά στην υγεία τους και διαμένουν σε κτίσμα στον οικισμό της Σαμαριάς, με τρόφιμα και τα απαραίτητα εφόδια.

Βρίσκονται μέσα στον Δρυμό από τις 29 Σεπτεμβρίου

Σύμφωνα με προηγούμενο ρεπορτάζ της ΕΡΤ, οι εργαζόμενοι είχαν εισέλθει στο φαράγγι στις 29 Σεπτεμβρίου. Βρίσκονται στη θέση Σαμαριά, περίπου στο έβδομο χιλιόμετρο της διαδρομής εντός του Εθνικού Δρυμού.

Οι μεγάλες ποσότητες νερού κάλυψαν το μονοπάτι και κατέστησαν επικίνδυνη τη μετακίνησή τους. Έτσι, η οδηγία που δόθηκε ήταν να παραμείνουν στο ασφαλές σημείο όπου βρίσκονται, μέχρι να μπορούν να κινηθούν χωρίς να εκτεθούν στους χειμάρρους.

Έχουν γιατρό, φάρμακα και επικοινωνία με τον έξω κόσμο

Όπως μεταδίδει το neakriti.gr, στο σημείο βρίσκεται και γιατρός, ενώ υπάρχουν φάρμακα, τρόφιμα και προμήθειες. Οι αποκλεισμένοι διαθέτουν τηλεφωνική και διαδικτυακή σύνδεση, καθώς και δυνατότητα δορυφορικής επικοινωνίας.

Η επαφή με τις αρμόδιες υπηρεσίες είναι συνεχής, ώστε να ενημερώνονται για την εξέλιξη της κατάστασης και να λαμβάνουν οδηγίες. Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, πρόκειται για έμπειρους ανθρώπους που παραμένουν ψύχραιμοι.

Την ασφαλή παραμονή τους επιβεβαίωσε στο CRETA24 ο αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας, Γιώργος Τσαπάκος. Όπως εξήγησε, δεν πρόκειται για ανθρώπους που βρίσκονται σε άμεσο κίνδυνο και χρειάζονται επείγουσα διάσωση, αλλά για εκπαιδευμένους εργαζομένους που περιμένουν να διαμορφωθούν οι κατάλληλες συνθήκες για την έξοδο.

Την Τρίτη η νέα εκτίμηση, με στόχο έξοδο την Τετάρτη

Ο υπεύθυνος συντονισμού και διαχείρισης του φαραγγιού από τον ΟΦΥΠΕΚΑ, Μιχάλης Τσαλίκης, ανέφερε στην ΕΡΤ Χανίων ότι οι οκτώ γνωρίζουν την περιοχή και μπορούν να διαχειριστούν την παραμονή τους.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό που περιέγραψε, την Τρίτη το απόγευμα θα επανεκτιμηθεί η κατάσταση, εφόσον υποχωρήσουν περαιτέρω τα νερά. Στόχος είναι να οργανωθεί η αποχώρηση την Τετάρτη, χωρίς αυτό να αποτελεί ακόμη οριστική ημερομηνία. Κατά την ενημέρωση της Δευτέρας, διαθέτουν τρόφιμα έως την Τετάρτη.

Έλεγχος του μονοπατιού πριν επιστρέψουν οι επισκέπτες

Μετά την ασφαλή απομάκρυνσή τους, θα ακολουθήσουν έλεγχοι κατά μήκος της διαδρομής για καταπτώσεις και άλλες ζημιές. Η καταγραφή και οι αναγκαίες εργασίες θα καθορίσουν πότε μπορεί να ανοίξει ξανά το φαράγγι για το κοινό.

Για τους οκτώ, η αναμονή συνεχίζεται με το βλέμμα στη στάθμη του νερού. Η εξασθένηση της βροχής είναι το πρώτο θετικό βήμα. Η επιστροφή τους, όμως, εξαρτάται από το πότε το μονοπάτι θα γίνει ξανά ασφαλές.