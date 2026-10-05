Σε μπελάδες βρέθηκε ο Κάρσεν Έντουαρτς της Ζαλγκίρις, καθώς συνελήφθη να οδηγεί υπό την επήρεια αλκοόλ μετά το ματς του πρωταθλήματος κόντρα στη Λιετκαμπέλις.

Η Ζαλγκίρις εξέδωσε ανακοίνωση για το περιστατικό του Έντουαρτς, αναφέροντας ότι επιβλήθηκε στον παίκτη πρόστιμο.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Ζαλγκίρις

«Ο σύλλογος Ζαλγκίρις του Κάουνας αξιολόγησε την κατάσταση που αφορά τον παίκτη της ομάδας Κάρσεν Έντουαρντς, ο οποίος συνελήφθη να οδηγεί αυτοκίνητο υπό την επήρεια αλκοόλ. Ο σύλλογος διερεύνησε τις περιστάσεις του περιστατικού και, σύμφωνα με τους κανονισμούς της ομάδας, αποφάσισε να επιβάλει χρηματικό πρόστιμο στον παίκτη.

Μια τέτοια πράξη δεν συνάδει με τις αξίες του Ζαλγκίρις του Κάουνας, τα πρότυπα που έχουν τεθεί για τους επαγγελματίες αθλητές και την ευθύνη που αναμένεται από όσους εκπροσωπούν τον σύλλογο. Ο σύλλογος υιοθετεί σαφή θέση ότι κάθε μέλος της ομάδας πρέπει να επιδεικνύει σεβασμό προς το νόμο και να αποτελεί υπεύθυνο πρότυπο τόσο εντός όσο και εκτός γηπέδου.

Ο C. Edwards αναγνώρισε το λάθος του, εξέφρασε ειλικρινή λύπη και ανέλαβε την ευθύνη για τις πράξεις του. Ο παίκτης κατανοεί τη σοβαρότητα του παραπτώματος που διέπραξε, αναγνωρίζει ότι η συμπεριφορά του δεν ήταν σύμφωνη με τις αξίες του συλλόγου ούτε με τα επαγγελματικά πρότυπα που αναμένονται από αυτόν, και εκφράζει ειλικρινή λύπη γι’ αυτό.

Ο Ζαλγκίρις Κάουνας ελπίζει ότι η κατάσταση αυτή θα αποτελέσει σημαντικό μάθημα για τον παίκτη και τονίζει για άλλη μια φορά ότι αναμένει τα υψηλότερα πρότυπα επαγγελματισμού, υπευθυνότητας και συμπεριφοράς από τα άτομα που εκπροσωπούν τον οργανισμό».