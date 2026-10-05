Η Αθηνά Οικονομάκου ήταν καλεσμένη στην εκπομπή «Super Κατερίνα», όπου αποκάλυψε ότι δεν παίρνει διατροφή από τον πρώην σύζυγό της.

«Εγώ σκέψου ότι είμαι ένας άνθρωπος που χώρισα και δεν διεκδίκησα ούτε ένα ευρώ από τον πρώην άντρα μου. Γιατί, ο μόνος στόχος μου ήταν να είναι καλά τα παιδιά, οπότε δεν μπήκα σε καμία διαδικασία να ζητήσω τίποτα. Δεν έκανα καμία οικονομική κουβέντα, δεν με αφορά αυτό το θέμα. Καμία διατροφή δεν παίρνω εγώ, έχουμε συνεπιμέλεια. Είναι όλα τα έξοδα μοιρασμένα στη μέση», αποκάλυψε για πρώτη φορά η Αθηνά Οικονομάκου.

«Για μένα προτεραιότητα έχουν τα παιδιά και αν αυτό το κομμάτι μπορεί να δημιουργήσει κάποιο θέμα στη σχέση των γονέων που μπορεί να περάσει και στα παιδιά, κοίταξα να αποφύγω οτιδήποτε μπορεί να δημιουργήσει κάποια σχέση εξάρτησης, που μπορεί μετά να χρησιμοποιηθεί με έναν τρόπο που να επηρεάσει τη σχέση μας με τα παιδιά και τη μεταξύ μας σχέση. Είναι πολύ σημαντική η ανεξαρτησία για τις γυναίκες, να ξέρουν ότι ακόμα και αν βρουν έναν σύντροφο που είναι ένα καταπληκτικό πλάσμα και τους τα παρέχει όλα, για μένα να μην αφήσει ποτέ καμία τη δουλειά της. Ποτέ μη φτάσει στο σημείο να έχει ανάγκη κανέναν. Όταν στέκεσαι στα πόδια σου, έχεις και τη δύναμη να πεις “αυτό δε μου αρέσει, το αλλάζω”», πρόσθεσε στη συνέχεια.