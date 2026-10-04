Μία νέα αποκάλυψη έρχεται στο φως για την υπόθεση του Γιώργου Μαζωνάκη, καθώς τα πρώτα ευρήματα από τις τοξικολογικές εξετάσεις φαίνεται να ρίχνουν νέο φως στις συνθήκες του θανάτου του.

Σύμφωνα με τον αστυνομικό συντάκτη των εφημερίδων «ΤΟ ΒΗΜΑ» και «ΤΑ ΝΕΑ», Βασίλη Λαμπρόπουλο, στις τοξικολογικές εξετάσεις φέρεται να έχει εντοπιστεί προποφόλη, ενώ τα οριστικά αποτελέσματα αναμένονται προς το τέλος της εβδομάδας.

Η προποφόλη είναι ένα ισχυρό ενδοφλέβιο αναισθητικό που προκαλεί βαθιά καταστολή ή ύπνο και, σε έναν άνθρωπο όπως ο Γιώργος Μαζωνάκης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να μειώσει την έντονη διέγερση ή την ενόχληση, αλλά ταυτόχρονα μπορεί να επηρεάσει την αναπνοή και να ρίξει την αρτηριακή πίεση, γι’ αυτό χορηγείται μόνο με στενή ιατρική παρακολούθηση.

Οι εξετάσεις πραγματοποιούνται στο αρμόδιο τοξικολογικό εργαστήριο του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, το οποίο έχει ζητήσει νέο δείγμα, προκειμένου να προχωρήσει και σε ποσοτική ανάλυση των ουσιών που έχουν εντοπιστεί. Το στοιχείο αυτό θεωρείται σημαντικό, καθώς θα πρέπει να προσδιοριστεί η ποσότητα της ουσίας που ανιχνεύθηκε.

Παράλληλα, στο μικροσκόπιο βρίσκονται και οι ιστολογικές εξετάσεις, καθώς έχει εντοπιστεί εύρημα στην καρδιά του Γιώργου Μαζωνάκη. Σύμφωνα με τον Βασίλη Λαμπρόπουλο, οι ειδικοί καλούνται να προσδιορίσουν πότε εμφανίστηκε το συγκεκριμένο πρόβλημα και εάν μπορεί να συνδέεται με τις θεραπείες που είχαν προηγηθεί του θανάτου του.

Στο πλαίσιο αυτό εξετάζεται και το ιστορικό των θεραπειών που είχαν προηγηθεί, μεταξύ άλλων και οι υδροθεραπείες, κατά το κρίσιμο διάστημα πριν από τις 9 Σεπτεμβρίου.

Το αντίδοτο της προποφόλης και οι καταθέσεις

Την ίδια ώρα, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι καταθέσεις που έχουν δώσει εργαζόμενοι στο ιατρείο της Καρνεάδου, καθώς έρχονται σε αντίθεση με τον ισχυρισμό της 56χρονης κατηγορούμενης γιατρού ότι δεν χορηγήθηκε μέθη.

Σύμφωνα με την κατάθεση της νοσηλεύτριας, η γιατρός φέρεται να της ζήτησε να επικοινωνήσει με αναισθησιολόγο και να ρωτήσει εάν υπάρχει αντίδοτο για την προποφόλη. Η αναισθησιολόγος επιβεβαίωσε την επικοινωνία και, όπως φέρεται να κατέθεσε, ενημέρωσε ότι δεν υπάρχει αντίδοτο για την προποφόλη.

Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες που προέκυψαν από την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου, φέρεται να πραγματοποιήθηκε και αναζήτηση στο διαδίκτυο σχετικά με το αντίδοτο της προποφόλης.