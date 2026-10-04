Για δεύτερη φορά ετοιμάζονται να υποδεχθούν ένα παιδί ο Γιώργος Πατούλης και η Νάνσυ Κοιλού. Το ζευγάρι βρίσκεται μπροστά σε ακόμη μία σημαντική αλλαγή στην οικογενειακή του ζωή, καθώς περιμένει τη γέννηση του νέου μέλους της οικογένειας.

Ο τέως Περιφερειάρχης Αττικής και πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, μαζί με τη σύζυγό του, προτιμούν να μην προβάλλουν έντονα την προσωπική τους καθημερινότητα. Διατηρώντας αυτή τη διακριτική στάση, φαίνεται πως χαίρονται μια ιδιαίτερα ευτυχισμένη περίοδο της κοινής τους ζωής.

Όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα, η Νάνσυ Κοιλού διανύει προχωρημένο στάδιο της εγκυμοσύνης της, το οποίο είναι πλέον εμφανές. Οι δυο τους ταξίδεψαν πρόσφατα στη Θεσσαλονίκη και έγιναν αντιληπτοί από ανθρώπους της πόλης στο αεροδρόμιο. Η εικόνα της Νάνσυς Κοιλού έκανε δύσκολο να παραμείνει απαρατήρητη η ευχάριστη εξέλιξη που περιμένουν.

Για τον Γιώργο Πατούλη, η γέννηση του μωρού θα σηματοδοτήσει την τρίτη φορά που γίνεται πατέρας. Ο ίδιος και η Νάνσυ Κοιλού έχουν ήδη έναν γιο ηλικίας 1,5 έτους. Παράλληλα, από τον προηγούμενο γάμο του με τη Μαρίνα Σταυράκη έχει αποκτήσει τον Αλέξανδρο.

Μέχρι να επιλέξουν να ανακοινώσουν οι ίδιοι τα νέα, το ζευγάρι φαίνεται να απολαμβάνει την αναμονή χωρίς να επιδιώκει τη δημοσιότητα. Η στάση αυτή συμβαδίζει με την επιλογή τους να κρατούν χαμηλό προφίλ σε ό,τι αφορά την οικογενειακή τους ζωή.

Τον Μάρτιο του 2026, μιλώντας στο Mega, ο πρώην Περιφερειάρχης Αττικής είχε περιγράψει την καθημερινότητα με τη σύζυγό του και τον μικρό γιο τους, αλλά και τα συναισθήματά του για την πατρότητα:

«Με τη σύζυγο και το μωρό θα έλεγα ότι είμαστε πάρα πολύ όμορφα και περνάμε πάρα πολύ καλά. Ο μικρός έχει γίνει ενός και θεωρώ ότι αν αυτό θέλει κανείς να το ζήσει με όλες του τις εκφάνσεις, μπορεί να το κάνει. Αυτό εμείς το ζούμε την καλύτερή μας δυνατότητα. Θέλω να μοιάσει στην όμορφη μητέρα του. Σε κάθε περίπτωση θέλω να είναι υγιές το παιδί. Πολλοί λένε ότι μοιάζει σε μένα. Με λένε χαζομπαμπά».

Ο γάμος του Γιώργου Πατούλη και της Νάνσυς Κοιλού πραγματοποιήθηκε τον Νοέμβριο του 2024, με παρόντες ανθρώπους του στενού οικογενειακού τους κύκλου. Τον Φεβρουάριο του 2025 ακολούθησε η γέννηση του γιου τους, που συμπλήρωσε την ευτυχία τους.