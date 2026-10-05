Νέα ένταση σημειώθηκε τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στο Αιγαίο, κατά τη διάρκεια των αναχαιτίσεων τουρκικών αεροσκαφών από ελληνικά μαχητικά, με την κατάσταση να κλιμακώνεται σε εμπλοκή μεταξύ ελληνικών και τουρκικών F-16 στην περιοχή μεταξύ Ρόδου και Καστελόριζου.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του ΓΕΕΘΑ για τη δραστηριότητα της 5ης Οκτωβρίου 2026, συνολικά επτά τουρκικά αεροσκάφη εισήλθαν στο FIR Αθηνών, πραγματοποιώντας παραβάσεις των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας και παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου.

Η πιο σοβαρή εξέλιξη καταγράφηκε όταν ένα ζεύγος τουρκικών F-16, που πετούσε σε σχηματισμό και ήταν οπλισμένο, προχώρησε σε δύο παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου και μία παράβαση των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας.

Η εμπλοκή μεταξύ Ρόδου και Καστελόριζου

Για την αναχαίτιση των τουρκικών μαχητικών απογειώθηκαν άμεσα ελληνικά αεροσκάφη επιφυλακής (readiness).

Κατά τη διαδικασία της αναχαίτισης, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, σημειώθηκε εμπλοκή (dogfight) μεταξύ ελληνικών και τουρκικών μαχητικών στην περιοχή μεταξύ Ρόδου και Καστελόριζου.

Τα ελληνικά μαχητικά προχώρησαν στην αναχαίτιση των τουρκικών F-16, τα οποία τελικά αποχώρησαν προς την περιοχή του FIR Κωνσταντινούπολης.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η τουρκική στρατιωτική δραστηριότητα στο Αιγαίο παραμένει στο επίκεντρο της προσοχής των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων.

Στο Αιγαίο και τέσσερα τουρκικά UAV

Παράλληλα με τα τουρκικά μαχητικά, στην περιοχή δραστηριοποιήθηκαν και τέσσερα τουρκικά Μη Επανδρωμένα Αεροσκάφη (UAV).

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΓΕΕΘΑ, τα UAV καταγράφηκαν να πραγματοποιούν συνολικά επτά παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου και τέσσερις παραβάσεις των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας.

Στην ίδια δραστηριότητα συμμετείχε και ένα τουρκικό αεροσκάφος ναυτικής συνεργασίας ATR-72, το οποίο καταγράφηκε για δύο παραβάσεις Κ.Ε.Κ.

Συνολικά, για την 5η Οκτωβρίου καταγράφηκαν επτά παραβάσεις Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας και εννέα παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου.

Όπως αναφέρεται από το ΓΕΕΘΑ, τα τουρκικά αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους προβλεπόμενους κανόνες, με την ελληνική Πολεμική Αεροπορία να βρίσκεται σε ετοιμότητα για την αντιμετώπιση της τουρκικής δραστηριότητας στο Αιγαίο.