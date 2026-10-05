Για δεύτερο συνεχόμενο βράδυ συνεχίζεται η μάχη με τη μεγάλη φωτιά στον Έβρο, με τις φλόγες να καταστρέφουν πευκοδάσος στις περιοχές της Ρούσας και του Μικρού Δερείου.

Η πυρκαγιά είχε αρχικά εκδηλωθεί στη γειτονική Βουλγαρία το μεσημέρι της Κυριακής, ενώ μέσα στις επόμενες ώρες πέρασε τα σύνορα και επεκτάθηκε στην ελληνική επικράτεια.

Εικόνες και βίντεο που έχουν καταγραφεί στην περιοχή αποτυπώνουν τη δύσκολη κατάσταση που επικρατούσε το βράδυ της Δευτέρας (5/10), καθώς οι εστίες παρέμεναν ενεργές και η φωτιά συνέχιζε την πορεία της.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν σε πλήρη ανάπτυξη, επιχειρώντας για τον περιορισμό των μετώπων και την αποτροπή περαιτέρω εξάπλωσης.

Στην περιοχή βρίσκονται 220 πυροσβέστες, 12 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 48 οχήματα.

Κατά τη διάρκεια της ημέρας, μέχρι να πέσει το σκοτάδι, από αέρος συνέδραμαν 17 μέσα, και συγκεκριμένα 12 αεροσκάφη και πέντε ελικόπτερα. Στις επιχειρήσεις συμμετέχει επίσης ο Δήμος Σουφλίου, διαθέτοντας υδροφόρες για την υποστήριξη των δυνάμεων κατάσβεσης.