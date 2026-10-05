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Για τις απειλές κατά αμερικανικών βομβαρδιστικών στη Βρετανία, το Ιράν και τη Ρωσία ρωτήθηκε ο Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο, πριν επιβιβαστεί στο Marine One. Οι ερωτήσεις επεκτάθηκαν στο πετρέλαιο και στις αμερικανικές εκλογές, με τον πρόεδρο των ΗΠΑ να επιτίθεται ξανά στο CNN και να επαναλαμβάνει ισχυρισμούς περί νοθείας στην επιστολική ψήφο.

Για τη Flydubai: Θεωρεί υπεύθυνο το Ιράν

Στην ερώτηση αν πιστεύει ότι το Ιράν ευθύνεται για την επίθεση που ο δημοσιογράφος συνέδεσε με τη Flydubai, ο Τραμπ απάντησε λακωνικά: «Το πιστεύω». Στο συγκεκριμένο απόσπασμα δεν παρέθεσε στοιχεία για την εκτίμησή του.

Για την απομάκρυνση των βομβαρδιστικών: «Ξέρουμε ποιοι διατύπωσαν την απειλή»

Σε νέα ερώτηση για την απειλή που οδήγησε στην απομάκρυνση των αμερικανικών βομβαρδιστικών από τη Βρετανία, ο Τραμπ απάντησε: «Είχαμε ενδείξεις ότι ίσως υπήρχε απειλή. Και γιατί να τα αφήσω εκεί; Υπήρχε απειλή. Γνωρίζουμε ποιοι τη διατύπωσαν», χωρίς να τους κατονομάσει.

Για την ασφάλεια των αμερικανικών δυνάμεων στη Βρετανία

Ο Τραμπ δήλωσε ότι εξακολουθεί να θεωρεί τη Βρετανία ασφαλή για τις αμερικανικές δυνάμεις και στη συνέχεια αναφέρθηκε στον πρωθυπουργό της: «Έχω πολύ καλή σχέση με τον νέο σας πρωθυπουργό. Είναι φιλελεύθερος, πολύ φιλελεύθερος, αλλά ακούω ότι θα επιτρέψει την εκμετάλλευση του πετρελαίου της Βόρειας Θάλασσας. Αν το κάνει, θα έχετε μια πλούσια χώρα».

Για το πετρέλαιο: «Ποσότητες-ρεκόρ» στα Στενά του Ορμούζ

Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι από τα Στενά του Ορμούζ διακινούνται ποσότητες πετρελαίου σε επίπεδα-ρεκόρ, αναγνωρίζοντας παράλληλα πρόβλημα από τα πλήγματα σε ρωσικές εγκαταστάσεις: «Ένα από τα προβλήματα που έχουμε είναι ότι τα διυλιστήρια στη Ρωσία δέχονται πολύ σφοδρά πλήγματα. Αυτό είναι πρόβλημα, αλλά όλα εξελίσσονται πολύ καλά».

Στην ερώτηση για έξαρση πανώλης στη Ρωσία: «Τα μικρόβια είναι σαν στρατός»

Σε ερώτηση που έκανε λόγο για έξαρση πανώλης στη Ρωσία, ο Τραμπ απάντησε: «Είναι μια ασθένεια που κάποτε μπορούσαμε να ελέγξουμε. Αλλά, με κάποιον τρόπο, αυτά τα μικρόβια έχουν γίνει ισχυρότερα και εξυπνότερα. Είναι σαν στρατός. Θα βοηθήσουμε τη Ρωσία».

Για ενδεχόμενη μεταφορά ιρανικών drones στη Βρετανία: «Θα υποστούν βαρύ τίμημα»

Ερωτηθείς αν υπάρχει κίνδυνος το Ιράν να έχει μεταφέρει πολεμικά drones στη Βρετανία, ο Τραμπ απέφυγε να δώσει συγκεκριμένη απάντηση, προειδοποιώντας: «Δεν μπορώ να σας το πω αυτό. Αν το έκαναν, θα υποστούν βαρύ τίμημα».

Για την αντεπίθεση της Σαουδικής Αραβίας και της Υεμένης κατά των Χούθι: «Όλα θα πάνε πολύ καλά»

Ερωτηθείς πώς βλέπει την αντεπίθεση της Σαουδικής Αραβίας και των υεμενίτικων δυνάμεων εναντίον των Χούθι, ο Τραμπ περιορίστηκε σε μια σύντομη εκτίμηση: «Όλα θα πάνε πολύ καλά», χωρίς να επεκταθεί.

Για αμερικανική βάση στη Λιθουανία: «Θα το εξετάσουμε»

Στην ερώτηση για την πρόσκληση της Λιθουανίας να εγκατασταθεί μόνιμη αμερικανική βάση στο έδαφός της, ο Τραμπ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο: «Ασφαλώς θα το εξετάσουμε. Γνωρίζω πάρα πολλούς ανθρώπους στη Λιθουανία. Είναι υπέροχοι άνθρωποι».

Για τον Καναδά: «Κανείς δεν ήξερε για τους δασμούς, εκτός από εμένα»

Αναφερόμενος στις εμπορικές σχέσεις με τον Καναδά, ο Αμερικανός πρόεδρος ισχυρίστηκε: «Ο Καναδάς μάς επέβαλλε πολλούς δασμούς για τους οποίους κανείς δεν γνώριζε, εκτός από εμένα».

Για τη Σερβία: «Έχουμε πολύ καλή σχέση»

Σύντομη ήταν η αναφορά του στη Σερβία, με τον Τραμπ να δηλώνει: «Έχουμε πολύ καλή σχέση με τη Σερβία», χωρίς να αναπτύσσει περαιτέρω το θέμα στο συγκεκριμένο απόσπασμα.

Για τους Ρεπουμπλικανούς υποψηφίους: «Όταν πηγαίνω εκεί, κερδίζουν»

Δημοσιογράφος τον ρώτησε αν οι επισκέψεις του σε αμφίρροπες πολιτείες θα μπορούσαν να βλάψουν εκλογικά τους Ρεπουμπλικανούς υποψηφίους. Ο Τραμπ υποστήριξε το αντίθετο: «Όταν πηγαίνω εκεί, τα ποσοστά τους ανεβαίνουν πολύ. Όταν πηγαίνω εκεί, κερδίζουν».

Επίθεση στο CNN: «Οι δημοσκοπήσεις είναι ψεύτικες, όπως κι εσύ»

Απευθυνόμενος σε δημοσιογράφο του CNN, ο Τραμπ αμφισβήτησε τις δημοσκοπήσεις του δικτύου και επιτέθηκε προσωπικά στον συνομιλητή του: «Τα ποσοστά μου στις δημοσκοπήσεις είναι εξαιρετικά. Κοίτα τον κόσμο. Οι δημοσκοπήσεις του CNN είναι ψεύτικες, όπως κι εσύ».

Για την επιστολική ψήφο: «Είσαι fake news»

Ερωτηθείς γιατί καλεί τους υποστηρικτές του να ψηφίσουν επιστολικά ενώ μιλά για νοθεία, απάντησε: «Θα προτιμούσα να ψηφίσουν αυτοπροσώπως, αλλά μπορούν να ψηφίσουν επιστολικά αν θέλουν. Υπάρχει όμως πολλή νοθεία στην επιστολική ψήφο». Όταν ο δημοσιογράφος αντέτεινε ότι δεν υπάρχουν αποδείξεις, ο Τραμπ αποκρίθηκε: «Είσαι fake news».

Για τη Ματσάδο: «Μου έδωσε το Νόμπελ της γιατί ήξερε ότι το άξιζα»

Κληθείς να σχολιάσει τη δήλωση της Μαρία Κορίνα Ματσάδο ότι πρέπει να επιστρέψει στη Βενεζουέλα, ο Τραμπ απάντησε: «Είναι μια εξαιρετική γυναίκα. Μου έδωσε το βραβείο Νόμπελ της επειδή ήξερε ότι το άξιζα. Όλα θα πάνε καλά», χωρίς να τοποθετηθεί συγκεκριμένα για την επιστροφή της.

Για τη Βραζιλία: Προβλέπει εκλογικό ντέρμπι

Σε σύντομη αναφορά του στη Βραζιλία, ο Τραμπ εκτίμησε ότι η εκλογική αναμέτρηση θα κριθεί οριακά: «Πιστεύω ότι οι εκλογές στη Βραζιλία θα είναι πολύ αμφίρροπες».