Για τις απειλές κατά αμερικανικών βομβαρδιστικών στη Βρετανία, το Ιράν και τη Ρωσία ρωτήθηκε ο Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο, πριν επιβιβαστεί στο Marine One. Οι ερωτήσεις επεκτάθηκαν στο πετρέλαιο και στις αμερικανικές εκλογές, με τον πρόεδρο των ΗΠΑ να επιτίθεται ξανά στο CNN και να επαναλαμβάνει ισχυρισμούς περί νοθείας στην επιστολική ψήφο.

Για τη Flydubai: Θεωρεί υπεύθυνο το Ιράν

Στην ερώτηση αν πιστεύει ότι το Ιράν ευθύνεται για την επίθεση που ο δημοσιογράφος συνέδεσε με τη Flydubai, ο Τραμπ απάντησε λακωνικά: «Το πιστεύω». Στο συγκεκριμένο απόσπασμα δεν παρέθεσε στοιχεία για την εκτίμησή του.

Q: On Flydubai, do you think Iran was responsible for that attack? Trump: I do. https://t.co/yjp5iROk1m — Clash Report (@clashreport) October 5, 2026

Για την απομάκρυνση των βομβαρδιστικών: «Ξέρουμε ποιοι διατύπωσαν την απειλή»

Σε νέα ερώτηση για την απειλή που οδήγησε στην απομάκρυνση των αμερικανικών βομβαρδιστικών από τη Βρετανία, ο Τραμπ απάντησε: «Είχαμε ενδείξεις ότι ίσως υπήρχε απειλή. Και γιατί να τα αφήσω εκεί; Υπήρχε απειλή. Γνωρίζουμε ποιοι τη διατύπωσαν», χωρίς να τους κατονομάσει.

Q: What was the threat that prompted you to move those planes out of the UK? Trump: We had an idea that there might be a threat, and why would I leave them there? We had a threat. We know the people who made the threat. https://t.co/p72BWCJ1BD — Clash Report (@clashreport) October 5, 2026

Για την ασφάλεια των αμερικανικών δυνάμεων στη Βρετανία

Ο Τραμπ δήλωσε ότι εξακολουθεί να θεωρεί τη Βρετανία ασφαλή για τις αμερικανικές δυνάμεις και στη συνέχεια αναφέρθηκε στον πρωθυπουργό της: «Έχω πολύ καλή σχέση με τον νέο σας πρωθυπουργό. Είναι φιλελεύθερος, πολύ φιλελεύθερος, αλλά ακούω ότι θα επιτρέψει την εκμετάλλευση του πετρελαίου της Βόρειας Θάλασσας. Αν το κάνει, θα έχετε μια πλούσια χώρα».

Q: Is the UK still a safe space for U.S. forces? Trump: I think it is, and I have a very good relationship with your new prime minister. He’s liberal, very liberal, but I hear he’s gonna open up North Sea oil. If he does that, you’re gonna have a rich country. https://t.co/RJSs1hPC5f — Clash Report (@clashreport) October 5, 2026

Για το πετρέλαιο: «Ποσότητες-ρεκόρ» στα Στενά του Ορμούζ

Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι από τα Στενά του Ορμούζ διακινούνται ποσότητες πετρελαίου σε επίπεδα-ρεκόρ, αναγνωρίζοντας παράλληλα πρόβλημα από τα πλήγματα σε ρωσικές εγκαταστάσεις: «Ένα από τα προβλήματα που έχουμε είναι ότι τα διυλιστήρια στη Ρωσία δέχονται πολύ σφοδρά πλήγματα. Αυτό είναι πρόβλημα, αλλά όλα εξελίσσονται πολύ καλά».

Trump: We’re bringing out record amounts of oil in the Hormuz Strait. One of the problems we have is the refineries in Russia are being hit pretty hard. That’s a problem, but it’s all working out very well. https://t.co/e1zYoxUrCd — Clash Report (@clashreport) October 5, 2026

Στην ερώτηση για έξαρση πανώλης στη Ρωσία: «Τα μικρόβια είναι σαν στρατός»

Σε ερώτηση που έκανε λόγο για έξαρση πανώλης στη Ρωσία, ο Τραμπ απάντησε: «Είναι μια ασθένεια που κάποτε μπορούσαμε να ελέγξουμε. Αλλά, με κάποιον τρόπο, αυτά τα μικρόβια έχουν γίνει ισχυρότερα και εξυπνότερα. Είναι σαν στρατός. Θα βοηθήσουμε τη Ρωσία».

Q: What is the U.S. going to do about the risk of plague coming from Russia? Trump: We’re looking at it very strongly. The microbes and the germs have gotten stronger. We will help Russia. https://t.co/qENfVkwsAS — Clash Report (@clashreport) October 5, 2026

Για ενδεχόμενη μεταφορά ιρανικών drones στη Βρετανία: «Θα υποστούν βαρύ τίμημα»

Ερωτηθείς αν υπάρχει κίνδυνος το Ιράν να έχει μεταφέρει πολεμικά drones στη Βρετανία, ο Τραμπ απέφυγε να δώσει συγκεκριμένη απάντηση, προειδοποιώντας: «Δεν μπορώ να σας το πω αυτό. Αν το έκαναν, θα υποστούν βαρύ τίμημα».

Q: Do you think there’s a risk that Iran has brought combat drones into the UK? Trump: I can’t tell you that. If they did that they’ll suffer greatly. https://t.co/9C7zneMj3S — Clash Report (@clashreport) October 5, 2026

Για την αντεπίθεση της Σαουδικής Αραβίας και της Υεμένης κατά των Χούθι: «Όλα θα πάνε πολύ καλά»

Ερωτηθείς πώς βλέπει την αντεπίθεση της Σαουδικής Αραβίας και των υεμενίτικων δυνάμεων εναντίον των Χούθι, ο Τραμπ περιορίστηκε σε μια σύντομη εκτίμηση: «Όλα θα πάνε πολύ καλά», χωρίς να επεκταθεί.

Q: What’s your view about the Saudi and Yemeni counterattack against the Houthis? Trump: It will all work out very well. https://t.co/aphLYCHdsp — Clash Report (@clashreport) October 5, 2026

Για αμερικανική βάση στη Λιθουανία: «Θα το εξετάσουμε»

Στην ερώτηση για την πρόσκληση της Λιθουανίας να εγκατασταθεί μόνιμη αμερικανική βάση στο έδαφός της, ο Τραμπ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο: «Ασφαλώς θα το εξετάσουμε. Γνωρίζω πάρα πολλούς ανθρώπους στη Λιθουανία. Είναι υπέροχοι άνθρωποι».

Q: Lithuania has invited the U.S. to establish a permanent U.S. base in Lithuania. Trump: We will certainly look at it. I know so many people in Lithuania. They are great people. https://t.co/dPamjteoiq — Clash Report (@clashreport) October 5, 2026

Για τον Καναδά: «Κανείς δεν ήξερε για τους δασμούς, εκτός από εμένα»

Αναφερόμενος στις εμπορικές σχέσεις με τον Καναδά, ο Αμερικανός πρόεδρος ισχυρίστηκε: «Ο Καναδάς μάς επέβαλλε πολλούς δασμούς για τους οποίους κανείς δεν γνώριζε, εκτός από εμένα».

Trump on Canada: Canada charged us a lot of tariffs that nobody knew about, except me. https://t.co/Cc8uBaM7K7 — Clash Report (@clashreport) October 5, 2026

Για τη Σερβία: «Έχουμε πολύ καλή σχέση»

Σύντομη ήταν η αναφορά του στη Σερβία, με τον Τραμπ να δηλώνει: «Έχουμε πολύ καλή σχέση με τη Σερβία», χωρίς να αναπτύσσει περαιτέρω το θέμα στο συγκεκριμένο απόσπασμα.

Trump on Serbia: We have a very good relationship with Serbia. https://t.co/u3qiCI6Epp — Clash Report (@clashreport) October 5, 2026

Για τους Ρεπουμπλικανούς υποψηφίους: «Όταν πηγαίνω εκεί, κερδίζουν»

Δημοσιογράφος τον ρώτησε αν οι επισκέψεις του σε αμφίρροπες πολιτείες θα μπορούσαν να βλάψουν εκλογικά τους Ρεπουμπλικανούς υποψηφίους. Ο Τραμπ υποστήριξε το αντίθετο: «Όταν πηγαίνω εκεί, τα ποσοστά τους ανεβαίνουν πολύ. Όταν πηγαίνω εκεί, κερδίζουν».

Q: Could you hurt Republican candidates in swing states by traveling there? Trump: When I travel there, their numbers go way up. When I go there, they win. https://t.co/eI1thH0wKO — Clash Report (@clashreport) October 5, 2026

Επίθεση στο CNN: «Οι δημοσκοπήσεις είναι ψεύτικες, όπως κι εσύ»

Απευθυνόμενος σε δημοσιογράφο του CNN, ο Τραμπ αμφισβήτησε τις δημοσκοπήσεις του δικτύου και επιτέθηκε προσωπικά στον συνομιλητή του: «Τα ποσοστά μου στις δημοσκοπήσεις είναι εξαιρετικά. Κοίτα τον κόσμο. Οι δημοσκοπήσεις του CNN είναι ψεύτικες, όπως κι εσύ».

Trump to CNN reporter: My poll numbers are great. Look at the crowd. CNN poll numbers are fake, and you are fake. https://t.co/PofcdM4EQb — Clash Report (@clashreport) October 5, 2026

Για την επιστολική ψήφο: «Είσαι fake news»

Ερωτηθείς γιατί καλεί τους υποστηρικτές του να ψηφίσουν επιστολικά ενώ μιλά για νοθεία, απάντησε: «Θα προτιμούσα να ψηφίσουν αυτοπροσώπως, αλλά μπορούν να ψηφίσουν επιστολικά αν θέλουν. Υπάρχει όμως πολλή νοθεία στην επιστολική ψήφο». Όταν ο δημοσιογράφος αντέτεινε ότι δεν υπάρχουν αποδείξεις, ο Τραμπ αποκρίθηκε: «Είσαι fake news».

Q: Why are you telling your supporters to vote by mail if you think it’s fraud? Trump: I’d rather have them vote in person, but they can vote by mail if they want. But there is a lot of cheating in vote by mail. Q: There is no evidence. Trump: You are fake news. https://t.co/L3DFufvRu9 — Clash Report (@clashreport) October 5, 2026

Για τη Ματσάδο: «Μου έδωσε το Νόμπελ της γιατί ήξερε ότι το άξιζα»

Κληθείς να σχολιάσει τη δήλωση της Μαρία Κορίνα Ματσάδο ότι πρέπει να επιστρέψει στη Βενεζουέλα, ο Τραμπ απάντησε: «Είναι μια εξαιρετική γυναίκα. Μου έδωσε το βραβείο Νόμπελ της επειδή ήξερε ότι το άξιζα. Όλα θα πάνε καλά», χωρίς να τοποθετηθεί συγκεκριμένα για την επιστροφή της.

Q: María Corina Machado says she should go back to Venezuela. Trump: She’s a very fine woman. She gave me her Nobel Prize because she knew I earned it. It’s all gonna work out. https://t.co/djyyd43KwI — Clash Report (@clashreport) October 5, 2026

Για τη Βραζιλία: Προβλέπει εκλογικό ντέρμπι

Σε σύντομη αναφορά του στη Βραζιλία, ο Τραμπ εκτίμησε ότι η εκλογική αναμέτρηση θα κριθεί οριακά: «Πιστεύω ότι οι εκλογές στη Βραζιλία θα είναι πολύ αμφίρροπες».