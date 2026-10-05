Ένα 11χρονο κορίτσι εντοπίστηκε νεκρό σε πάρκο στη Βρετανία λίγο μετά τη δήλωση εξαφάνισής του.

Η εξαφάνιση του παιδιού δηλώθηκε περίπου στις 23:20 την Κυριακή και αργότερα βρέθηκε νεκρό σε πάρκο κοντά στο γήπεδο κρίκετ στο Elmley Castle.

Σύμφωνα με το BBC, δεν έχουν αποκαλυφθεί λεπτομέρειες για τα αίτια θανάτου και οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ η οικογένεια της 11χρονης λαμβάνει βοήθεια από ειδικούς της αστυνομίας.

Body of girl, 11, found in park of small Worcestershire village https://t.co/24NlCTLfqw — ITV News (@itvnews) October 5, 2026

«Διεξάγουμε έρευνες για να κατανοήσουμε πλήρως τις περιστάσεις και να δώσουμε στην οικογένειά της τις απαντήσεις που δικαιούνται», δήλωσε ο επιθεωρητής Ντάνιελ Πίλκινγκτον. Επιπλέον, ζήτησε από τον κόσμο να αποφύγει τις εικασίες για να διευκολύνει τις έρευνες, καθώς για αρκετές μέρες αναμένεται αυξημένη αστυνομική παρουσία στην περιοχή.

«Αυτή είναι μια εξαιρετικά δύσκολη περίοδος για την οικογένειά της, και θα ήθελα να καλέσω όλους να λάβουν υπόψη τους τις επιπτώσεις που θα μπορούσαν να έχουν οι εικασίες», είπε ο Πίλκινγκτον.