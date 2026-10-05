Η Εθνική Ελλάδας πανηγύρισε το βράδυ της Κυριακής άλλο ένα σπουδαίο αποτέλεσμα, καθώς μετά το 0-0 με τη Γερμανία κρατάει την τύχη στα χέρια της αναφορικά με την είσοδο στην οκτάδα του Nations League. Η βραδιά στην Τούμπα πάντως είχε και… Ολυμπιακό, καθώς στην 11άδα που τελείωσε στον αγώνα ήταν επτά παίκτες που ξεπήδησαν από τις Ακαδημίες του Ολυμπιακού. Ωστόσο, το παιχνίδι της Ελλάδας φούντωσε και τα μεταγραφικά σενάρια!

Η αποχώρηση-έκπληξη που φαίνεται ότι «κλείδωσε» στο Λιμάνι και τα νέα μεταγραφικά σενάρια για τους Νίκο Αθανασίου και Θανάση Ανδρούτσο μετά την Εθνική. Διαβάστε στο Sportdog.gr