Ένα σημείωμα που ανέφερε ότι υπάρχουν εκρηκτικά στο αεροσκάφος κινητοποίησε τις αρχές στην Τουρκία, σε πτήση της AJet από την Άγκυρα προς τη Σανλιούρφα. Στο αεροπλάνο βρίσκονταν 136 επιβάτες και επτά μέλη πληρώματος, οι οποίοι απομακρύνθηκαν με ασφάλεια μετά την προσγείωση.

Η πτήση 4180 έφτασε στο αεροδρόμιο GAP της Σανλιούρφα, στη νοτιοανατολική Τουρκία, στις 20:05 της Δευτέρας 5 Οκτωβρίου. Ακολούθησε η αποβίβαση των επιβαινόντων, προκειμένου οι δυνάμεις ασφαλείας να ελέγξουν το αεροσκάφος.

🚨 Breaking: plane makes emergency landing in Turkey after note warning of explosives on board The aircraft made an emergency landing in Şanlıurfa after a note threatening an explosion was found on board. According to provincial governor Hasan Şıldak, there were 136 passengers and seven crew members on the plane. Security forces and bomb-disposal specialists are inspecting the aircraft. — NEXTA (@nexta_tv) October 5, 2026

Η προειδοποίηση που βρέθηκε μέσα στο αεροπλάνο

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του νομάρχη της Σανλιούρφα, το αεροσκάφος είχε αναχωρήσει από την Άγκυρα στις 19:00. Σε αυτό εντοπίστηκε σημείωμα με αναφορά στην παρουσία εκρηκτικών, χωρίς να διευκρινίζεται πού ακριβώς βρέθηκε ή ποιος το είχε αφήσει.

Ο νομάρχης γνωστοποίησε μέσω κοινωνικών δικτύων ότι είχαν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφαλή απομάκρυνση επιβατών και πληρώματος.

Ankara-Şanlıurfa seferini yapan AJet’in VF4180 sefer sayılı yolcu uçağının tuvaletinde “uçakta patlayıcı madde var “ yazılı not bulundu. Arama yapılmak üzere tüm yolcular uçaktan indirildi. https://t.co/IbhFcHxCpK — Globalite (@globalitecom) October 5, 2026

Έρευνα για να διαπιστωθεί αν υπήρχε πραγματική απειλή

Οι δυνάμεις ασφαλείας ανέλαβαν τον έλεγχο για την παρουσία εκρηκτικών. Μέχρι την τελευταία διαθέσιμη ενημέρωση, δεν είχε ανακοινωθεί ο εντοπισμός εκρηκτικού μηχανισμού ή το αποτέλεσμα της έρευνας.

Με τους 143 επιβαίνοντες ασφαλείς εκτός του αεροσκάφους, το ζητούμενο πλέον είναι να εξακριβωθεί αν το σημείωμα αντιστοιχούσε σε πραγματικό κίνδυνο και πώς βρέθηκε μέσα στην πτήση.