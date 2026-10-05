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Ένα σημείωμα που ανέφερε ότι υπάρχουν εκρηκτικά στο αεροσκάφος κινητοποίησε τις αρχές στην Τουρκία, σε πτήση της AJet από την Άγκυρα προς τη Σανλιούρφα. Στο αεροπλάνο βρίσκονταν 136 επιβάτες και επτά μέλη πληρώματος, οι οποίοι απομακρύνθηκαν με ασφάλεια μετά την προσγείωση.

Η πτήση 4180 έφτασε στο αεροδρόμιο GAP της Σανλιούρφα, στη νοτιοανατολική Τουρκία, στις 20:05 της Δευτέρας 5 Οκτωβρίου. Ακολούθησε η αποβίβαση των επιβαινόντων, προκειμένου οι δυνάμεις ασφαλείας να ελέγξουν το αεροσκάφος.

Η προειδοποίηση που βρέθηκε μέσα στο αεροπλάνο

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του νομάρχη της Σανλιούρφα, το αεροσκάφος είχε αναχωρήσει από την Άγκυρα στις 19:00. Σε αυτό εντοπίστηκε σημείωμα με αναφορά στην παρουσία εκρηκτικών, χωρίς να διευκρινίζεται πού ακριβώς βρέθηκε ή ποιος το είχε αφήσει.

Ο νομάρχης γνωστοποίησε μέσω κοινωνικών δικτύων ότι είχαν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφαλή απομάκρυνση επιβατών και πληρώματος.

Έρευνα για να διαπιστωθεί αν υπήρχε πραγματική απειλή

Οι δυνάμεις ασφαλείας ανέλαβαν τον έλεγχο για την παρουσία εκρηκτικών. Μέχρι την τελευταία διαθέσιμη ενημέρωση, δεν είχε ανακοινωθεί ο εντοπισμός εκρηκτικού μηχανισμού ή το αποτέλεσμα της έρευνας.

Με τους 143 επιβαίνοντες ασφαλείς εκτός του αεροσκάφους, το ζητούμενο πλέον είναι να εξακριβωθεί αν το σημείωμα αντιστοιχούσε σε πραγματικό κίνδυνο και πώς βρέθηκε μέσα στην πτήση.