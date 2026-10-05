Τη σημασία που αποδίδει η Ουάσιγκτον στη συμμαχική σχέση με την Αθήνα υπογράμμισε ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, χαρακτηρίζοντας την Ελλάδα «πολύ σημαντικό σύμμαχο» των Ηνωμένων Πολιτειών, ενόψει της επίσκεψής του στην Αθήνα.

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με τους σταθμούς της ευρωπαϊκής περιοδείας του στην Ελλάδα και την Πορτογαλία, ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας στάθηκε ιδιαίτερα στη στρατιωτική και οικονομική διάσταση των ελληνοαμερικανικών σχέσεων.



«Η Ελλάδα, βεβαίως, είναι ένας πολύ σημαντικός σύμμαχος των Ηνωμένων Πολιτειών. Είναι μια χώρα όπου δεν έχουμε μόνο στρατιωτική παρουσία, αλλά και ισχυρούς οικονομικούς δεσμούς. Επομένως, είναι μια ευκαιρία να πάμε εκεί και να τους συναντήσουμε», ανέφερε ο κ. Ρούμπιο.

SECRETARY RUBIO: In the case of Portugal, they’ve been a strong ally. We have an opportunity to go there and visit with them. And of course, Greece is a very important U.S. ally. https://t.co/hIXUD8stI6 — Department of State (@StateDept) October 5, 2026

Η αναφορά του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών γίνεται ενόψει της επίσκεψής του στην Αθήνα, όπου θα ηγηθεί της αμερικανικής αντιπροσωπείας στον 6ο Στρατηγικό Διάλογο ΗΠΑ και Ελλάδας.



Σύμφωνα με το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, στο επίκεντρο θα βρεθεί η περαιτέρω εμβάθυνση της συνεργασίας σε βασικές προτεραιότητες της αμερικανικής κυβέρνησης, μεταξύ των οποίων η αμυντική συνεργασία, καθώς και η περιφερειακή και ενεργειακή ασφάλεια.

Just departed for Iceland, Greece, and Portugal to discuss our deepening cooperation on defense and energy security between NATO allies. https://t.co/ZiGlEmkwFX — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) October 5, 2026

Ο κ. Ρούμπιο αναφέρθηκε επίσης στην Πορτογαλία, την οποία χαρακτήρισε ισχυρό σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών, σημειώνοντας ότι η επίσκεψή του αποτελεί ευκαιρία για επαφές με την πορτογαλική πλευρά, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω άφιξης Μάρκο Ρούμπιο

Όσοι σχεδιάζουν να κατέβουν με αυτοκίνητο στο κέντρο της Αθήνας την Τετάρτη, θα χρειαστεί να επανεξετάσουν τη μετακίνησή τους. Η ΕΛ.ΑΣ. συστήνει να αποφευχθεί η χρήση οχημάτων, καθώς η επίσκεψη του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, και οι προγραμματισμένες συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας φέρνουν προσωρινές διακοπές και εκτροπές κυκλοφορίας.



Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα αρχίσουν τις απογευματινές και βραδινές ώρες της Τρίτης 6 Οκτωβρίου και θα διαρκέσουν έως τις πρωινές ώρες της Πέμπτης 8 Οκτωβρίου. Η κορύφωση των μέτρων αναμένεται καθ’ όλη τη διάρκεια της Τετάρτης 7 Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Αστυνομίας, προσωρινές διακοπές και εκτροπές της κυκλοφορίας θα πραγματοποιηθούν στους δρόμους γύρω από την Πλατεία Συντάγματος, καθώς και στους εξής βασικούς άξονες:

Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας.

Λεωφόρος Βασιλέως Κωνσταντίνου.

Λεωφόρος Βασιλίσσης Αμαλίας.

Πανεπιστημίου.

Σταδίου.

Δείτε εδώ τις λεπτομέρειες για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.