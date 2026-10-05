Τρεις νέες επιστημονικές αποστολές στη Σελήνη σχεδιάζει η NASA, με στόχο να συγκεντρώσει πολύτιμα δεδομένα για το σεληνιακό περιβάλλον και να προετοιμάσει το έδαφος για τις μελλοντικές ανθρώπινες αποστολές και τη δημιουργία υποδομών στον φυσικό δορυφόρο της Γης.

Οι αποστολές LEMS-SP, GIMLI και DISCO θα επικεντρωθούν σε διαφορετικές περιοχές και χαρακτηριστικά της Σελήνης, εξετάζοντας από τη σεισμική δραστηριότητα και τη γεωλογική της δομή μέχρι την παρουσία πάγου στις μόνιμα σκιασμένες περιοχές.

Σύμφωνα με στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά από τη Moonimports, εταιρεία που κατασκευάζει εξοπλισμό για τη NASA, οι τρεις αποστολές αποτελούν μέρος της ευρύτερης προσπάθειας για λεπτομερέστερη χαρτογράφηση της Σελήνης και τον εντοπισμό περιοχών που θα μπορούσαν να είναι χρήσιμες για τη μελλοντική ανθρώπινη παρουσία.

Τι θα εξετάσει η αποστολή LEMS-SP στον νότιο πόλο της Σελήνης

Η LEMS-SP θα επικεντρωθεί στον νότιο πόλο της Σελήνης, μια περιοχή που θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική για τη μελλοντική εξερεύνηση.

Η αποστολή θα μελετήσει μεταξύ άλλων τη σεισμική δραστηριότητα, τις μεταβολές στο επιφανειακό περιβάλλον και τη συμπεριφορά της σεληνιακής σκόνης.

Τα δεδομένα που θα συλλεχθούν αναμένεται να βοηθήσουν τους επιστήμονες να κατανοήσουν καλύτερα τη σταθερότητα του σεληνιακού εδάφους και να εκτιμήσουν πιθανούς κινδύνους για μελλοντικά πληρώματα, οχήματα και εγκαταστάσεις.

Η γνώση αυτή θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική καθώς η NASA και άλλες διαστημικές δυνάμεις σχεδιάζουν την επιστροφή ανθρώπων στη Σελήνη και την ανάπτυξη πιο μόνιμης παρουσίας στον δορυφόρο της Γης.

Στο μικροσκόπιο τα Marius Hills και οι υπόγειες δομές

Η δεύτερη αποστολή, GIMLI, θα εξετάσει τα Marius Hills, έναν εντυπωσιακό γεωλογικό σχηματισμό στη Σελήνη που παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον για την επιστημονική κοινότητα.

Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στις πιθανές υπόγειες δομές και στοές λάβας που ενδέχεται να βρίσκονται στην περιοχή.

Τέτοιες φυσικές κοιλότητες θεωρούνται σημαντικές για τη μελλοντική εξερεύνηση, καθώς θα μπορούσαν να προσφέρουν προστασία από την κοσμική ακτινοβολία, τις ακραίες θερμοκρασίες και τις προσκρούσεις μικρομετεωριτών.

Εφόσον επιβεβαιωθεί η καταλληλότητά τους, οι υπόγειες δομές θα μπορούσαν στο μέλλον να εξεταστούν ως πιθανοί χώροι προστασίας για αστροναύτες, επιστημονικό εξοπλισμό και άλλες υποδομές.

Η αναζήτηση πάγου στις «ψυχρές παγίδες» της Σελήνης

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η DISCO, η οποία θα αναζητήσει πάγο σε μικρές περιοχές της Σελήνης που παραμένουν μόνιμα στη σκιά.

Πρόκειται για τις λεγόμενες «ψυχρές παγίδες», όπου οι εξαιρετικά χαμηλές θερμοκρασίες μπορούν να διατηρούν παγωμένες πτητικές ουσίες για πολύ μεγάλα χρονικά διαστήματα.

Η αποστολή θα χρησιμοποιήσει κάμερες και φασματικά όργανα προκειμένου να προσδιορίσει την έκταση των αποθεμάτων πάγου, αλλά και το βάθος στο οποίο βρίσκονται.

Παράλληλα, οι επιστήμονες θα εξετάσουν ένα ακόμη κρίσιμο ζήτημα: κατά πόσο οι κινητήρες μιας σεληνακάτου, η κίνηση οχημάτων ή ακόμη και η δραστηριότητα ανθρώπων στην επιφάνεια μπορούν να αναταράξουν ή να επηρεάσουν αυτά τα ευαίσθητα αποθέματα.

Γιατί ο σεληνιακός πάγος θεωρείται τόσο σημαντικός

Ο εντοπισμός και η αξιοποίηση του νερού στη Σελήνη αποτελεί έναν από τους βασικούς στόχους της μελλοντικής εξερεύνησης.

Το νερό θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή πόσιμου νερού και οξυγόνου, ενώ τα συστατικά του, υπό τις κατάλληλες προϋποθέσεις, θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν και για την παραγωγή καυσίμων.

Αυτό σημαίνει ότι ο σεληνιακός πάγος δεν αποτελεί μόνο αντικείμενο επιστημονικής έρευνας, αλλά θα μπορούσε να αποκτήσει στρατηγική σημασία για τη δημιουργία και τη λειτουργία μελλοντικών εγκαταστάσεων στη Σελήνη.

Οι τρεις νέες αποστολές της NASA έρχονται έτσι να συμπληρώσουν την προσπάθεια χαρτογράφησης του σεληνιακού περιβάλλοντος, με έμφαση σε περιοχές που ενδέχεται να διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στην επόμενη φάση της ανθρώπινης εξερεύνησης της Σελήνης.

Με τη μελέτη των σεισμών, των υπόγειων δομών και του σεληνιακού πάγου, η NASA επιχειρεί να απαντήσει σε κρίσιμα ερωτήματα που συνδέονται όχι μόνο με την επιστήμη, αλλά και με το κατά πόσο ο άνθρωπος θα μπορέσει στο μέλλον να παραμείνει για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα στη Σελήνη.