Οι επιθέσεις των Χούθι στη Σαουδική Αραβία οδηγούν σε ενεργοποίηση του αμυντικού συμφώνου που υπέγραψαν το καλοκαίρι το Ριάντ, η Άγκυρα και το Ισλαμαμπάντ. Η Τουρκία και το Πακιστάν ανακοίνωσαν ότι θα στείλουν στρατιωτικές δυνάμεις στο σαουδαραβικό έδαφος, καθώς το βασίλειο δέχεται αλλεπάλληλα πλήγματα από τη φιλοϊρανική οργάνωση της Υεμένης.

Η απόφαση ελήφθη τη Δευτέρα στο Ριάντ, σε έκτακτη συνεδρίαση της επιτροπής του Συμφώνου της Μέκκας. Σύμφωνα με την κοινή ανακοίνωση που μετέδωσε το Reuters, οι τρεις χώρες συμφώνησαν να προχωρήσουν άμεσα στην εφαρμογή των δεσμεύσεων συλλογικής άμυνας και στην ταχεία ανάπτυξη των συμφωνημένων δυνάμεων και στρατιωτικών μέσων.

Η ρήτρα που συνδέει στρατιωτικά τις τρεις χώρες

Το Σύμφωνο της Μέκκας υπογράφηκε τον Αύγουστο, λίγες εβδομάδες πριν από τις επιθέσεις των Χούθι κατά της Σαουδικής Αραβίας.

Στον πυρήνα του βρίσκεται μια πρόβλεψη αντίστοιχης λογικής με το Άρθρο 5 του ΝΑΤΟ: ένοπλη επίθεση εναντίον ενός από τα τρία κράτη θεωρείται επίθεση εναντίον όλων.

Η απόφαση της Δευτέρας μεταφέρει αυτή τη δέσμευση στο πεδίο, με την προετοιμασία αποστολής δυνάμεων. Ωστόσο, στην ανακοίνωση που μεταδόθηκε δεν προσδιορίζονται ο αριθμός των στρατιωτικών, η σύνθεση των μονάδων ή η ακριβής ημερομηνία άφιξής τους. Η εφαρμογή θα γίνει βάσει των συμφωνημένων ρυθμίσεων και της εθνικής νομοθεσίας των τριών χωρών.

Οι επιθέσεις που έφεραν την απόφαση

Ο υπουργός Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας ανέφερε ότι η συνάντηση επιβεβαίωσε την ενότητα των συμμάχων απέναντι στις επιθέσεις κατά του βασιλείου και των ιερών τόπων.

Σύμφωνα με τον υπό σαουδαραβική ηγεσία συνασπισμό, οι Χούθι είχαν πλήξει την περασμένη Πέμπτη σταθμό διανομής ηλεκτρικής ενέργειας στη Μεδίνα, ο οποίος τροφοδοτεί το Τέμενος του Προφήτη, έναν από τους σημαντικότερους ιερούς τόπους του Ισλάμ.

Η κλιμάκωση συμπίπτει με τη μεγάλη επιχείρηση των κυβερνητικών δυνάμεων της Υεμένης κατά των Χούθι. Το Ριάντ στηρίζει την εκστρατεία με αεροπορικές δυνάμεις και έχει αναζητήσει βοήθεια από συμμάχους, επιδιώκοντας να σταματήσουν οι επιθέσεις στο έδαφός του και να αποκατασταθεί η ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στην Ερυθρά Θάλασσα.

Το επόμενο ερώτημα είναι ο ρόλος των δυνάμεων

Η αποστολή τουρκικών και πακιστανικών δυνάμεων προσθέτει μια νέα στρατιωτική διάσταση στην περιφερειακή κρίση. Παραμένει, όμως, αδιευκρίνιστο ποια συγκεκριμένα καθήκοντα θα αναλάβουν οι μονάδες που θα αναπτυχθούν.

Από αυτές τις λεπτομέρειες θα φανεί πώς θα εφαρμοστεί στην πράξη το Σύμφωνο της Μέκκας: ποια μέσα θα διαθέσει κάθε χώρα και με ποιον τρόπο θα συμβάλουν στην προστασία της Σαουδικής Αραβίας απέναντι στις συνεχιζόμενες επιθέσεις.