Μια ανάσα από την ανανέωση του συμβολαίου του Χάρι Κέιν μέχρι το καλοκαίρι του 2029 βρίσκεται η Μπάγερν Μονάχου.
Οι πρωταθλητές Γερμανίας κάνουν ότι μπορούν για να κρατήσουν στο Μόναχο έναν από τους καλύτερους επιθετικούς και όλα δείχνουν πως η υπόθεση είναι στην τελική ευθεία.
Μάλιστα, οι συζητήσεις είναι πολύ προχωρημένες και απομένουν μόνο κάποιες λεπτομέρειες για την επίτευξη της συμφωνίας μεταξύ των δύο πλευρών, κάτι που σημαίνει πως ο 33χρονος θα μείνει επιπλέον για άλλα δύο χρόνια στη Γερμανία, αφού το τωρινό του συμβόλαιο έχει ισχύει έως το καλοκαίρι του 2027.
Ο Κέιν δεν σταματάει να σκοράρει στα αντίπαλα δίχτυα με τη φανέλα της Γερμανικής ομάδας, μιας και μέχρι στιγμής συνολικά έχει καταγράψει 154 συμμετοχές, σκοράροντας 152 τέρματα και μοιράζοντας 34 ασίστ.
🚨💣 EXCLUSIVE | Breakthrough in principle between Harry Kane and FC Bayern over a new contract. Negotiations are now moving in the final direction. New contract planned until 2029 for the 33 y/o world-class striker and Ballon d’Or favourite. Last details are being clarified. Signing not scheduled yet. As always reported, Kane’s plan was always to extend his contract. @SkySportDE 🏴— Florian Plettenberg (@Plettigoal) October 5, 2026