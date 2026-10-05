Μια ανάσα από την ανανέωση του συμβολαίου του Χάρι Κέιν μέχρι το καλοκαίρι του 2029 βρίσκεται η Μπάγερν Μονάχου.

Οι πρωταθλητές Γερμανίας κάνουν ότι μπορούν για να κρατήσουν στο Μόναχο έναν από τους καλύτερους επιθετικούς και όλα δείχνουν πως η υπόθεση είναι στην τελική ευθεία.

Μάλιστα, οι συζητήσεις είναι πολύ προχωρημένες και απομένουν μόνο κάποιες λεπτομέρειες για την επίτευξη της συμφωνίας μεταξύ των δύο πλευρών, κάτι που σημαίνει πως ο 33χρονος θα μείνει επιπλέον για άλλα δύο χρόνια στη Γερμανία, αφού το τωρινό του συμβόλαιο έχει ισχύει έως το καλοκαίρι του 2027.

Ο Κέιν δεν σταματάει να σκοράρει στα αντίπαλα δίχτυα με τη φανέλα της Γερμανικής ομάδας, μιας και μέχρι στιγμής συνολικά έχει καταγράψει 154 συμμετοχές, σκοράροντας 152 τέρματα και μοιράζοντας 34 ασίστ.