Τον τρόμο έζησαν οι επιβάτες μιας πτήσης της British Airways από το Λονδίνο προς το Σικάγο, όταν το αεροσκάφος παρουσίασε τεχνικό πρόβλημα και έχασε απότομα 27.000 πόδια ύψους μέσα σε μόλις επτά λεπτά.

Το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (5/10), περίπου μισή ώρα μετά την απογείωση του Boeing 777 από το Λονδίνο. Το πλήρωμα κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και αποφάσισε να επιστρέψει στο Ηνωμένο Βασίλειο, με το αεροσκάφος να προσγειώνεται τελικά με ασφάλεια στο Χίθροου.

THAT WAS INSANE 36000ft to 9000ft in few minutes British Airways BA295 Squak 7700 General Emergency https://t.co/kKeG1yzkao — The Fault Line (@faultlineworld) October 5, 2026

Σύμφωνα με τα στοιχεία του FlightAware, το Boeing 777 απογειώθηκε στις 12:15, τοπική ώρα. Περίπου 30 λεπτά αργότερα, ενώ πετούσε πάνω από την Ιρλανδία, άρχισε να χάνει απότομα ύψος. Από τα 36.000 πόδια, το αεροσκάφος κατέβηκε στα 9.000 πόδια μέσα σε επτά λεπτά, καταγράφοντας απώλεια ύψους περίπου 27.000 ποδιών.

Επέστρεψε στο Λονδίνο μετά την κατάσταση έκτακτης ανάγκης

Μετά το περιστατικό, το αεροσκάφος άλλαξε πορεία και ξεκίνησε την επιστροφή του προς το Λονδίνο.

Για περίπου τέσσερις ώρες παρέμεινε στην περιοχή πάνω από το Στενό του Μπρίστολ, στα δυτικά της Αγγλίας, προτού ολοκληρώσει την πτήση επιστροφής.

🚨After 4hrs 51 minutes airborne, British Airways BA295 has landed at London Heathrow following a pressurization problem.✈️ https://t.co/Y3BBF44EMp — Aviation Reporter (@TripppleSeven7) October 5, 2026

Το Boeing 777 προσγειώθηκε με ασφάλεια στο αεροδρόμιο Χίθροου στις 17:00, περίπου πέντε ώρες μετά την αρχική απογείωσή του.

Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί μεταξύ των επιβατών και του πληρώματος.

British Airways: «Λόγω τεχνικού προβλήματος»

Η British Airways επιβεβαίωσε ότι το αεροσκάφος επέστρεψε στο Χίθροου εξαιτίας τεχνικού προβλήματος, χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για τη φύση της βλάβης.

«Το αεροσκάφος προσγειώθηκε με ασφάλεια, αφού οι άρτια εκπαιδευμένοι πιλότοι μας επέστρεψαν στο Χίθροου λόγω τεχνικού προβλήματος. Οι επιβάτες αποβιβάστηκαν κανονικά από το αεροσκάφος και οι ομάδες μας εργάζονται για να επαναφέρουν τα ταξιδιωτικά τους σχέδια στην κανονική τους ροή το συντομότερο δυνατόν», ανέφερε η εταιρεία.

Οι επιβάτες αναμένεται να μεταφερθούν σε άλλη πτήση, ενώ, σύμφωνα με τους προβλεπόμενους κανόνες της βρετανικής Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, ενδέχεται να φιλοξενηθούν σε ξενοδοχεία μέχρι να οργανωθεί η συνέχιση του ταξιδιού τους.

Νέα προβλήματα στον βρετανικό εναέριο χώρο

Το περιστατικό σημειώνεται λίγες εβδομάδες μετά τα προβλήματα που αντιμετώπισε η Εθνική Υπηρεσία Εναέριας Κυκλοφορίας της Βρετανίας (NATS).

Δύο τεχνικά προβλήματα μέσα σε διάστημα περίπου δύο εβδομάδων είχαν προκαλέσει σημαντικές καθυστερήσεις σε βρετανικά αεροδρόμια, ενώ εκατοντάδες πτήσεις είχαν ακυρωθεί.

Στην περίπτωση της πτήσης της British Airways, πάντως, το πρόβλημα εντοπίστηκε στο ίδιο το αεροσκάφος και η εταιρεία υπογραμμίζει ότι οι πιλότοι ακολούθησαν τις προβλεπόμενες διαδικασίες, επιστρέφοντας με ασφάλεια στο Χίθροου.