Μια βρετανική βάση από την οποία απογειώνονταν αμερικανικά βομβαρδιστικά για επιχειρήσεις κατά του Ιράν βρέθηκε η ίδια στο επίκεντρο έρευνας για πιθανή επίθεση. Μέσα στο Σαββατοκύριακο, δώδεκα B-1 αποχώρησαν από τη RAF Fairford και επέστρεψαν στις ΗΠΑ, ενώ οι αρχές προσπαθούν να εξακριβώσουν ποιοι βρίσκονται πίσω από το ύποπτο σχέδιο.

Το Πεντάγωνο επιβεβαίωσε ότι όλα τα αμερικανικά βομβαρδιστικά που είχαν αναπτυχθεί στη βάση επέστρεψαν στις έδρες τους. Σύμφωνα με το Axios, Αμερικανός αξιωματούχος έκανε λόγο για απειλή επίθεσης από το Ιράν. Η Τεχεράνη απορρίπτει τις κατηγορίες, ενώ κρίσιμες λεπτομέρειες της υπόθεσης παραμένουν αδιευκρίνιστες.

«Να προστατεύσουμε τους ανθρώπους μας»

Τη σύνδεση της αποχώρησης με τις ανησυχίες ασφαλείας ενίσχυσε ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, αποδίδοντας την απόφαση σε αυξημένη προληπτική μέριμνα για την προστασία του αμερικανικού προσωπικού.

Η δήλωσή του έδωσε διαφορετική έμφαση από εκείνη του Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος νωρίτερα είχε αποφύγει να συνδέσει άμεσα τη μεταφορά των βομβαρδιστικών με το φερόμενο σχέδιο επίθεσης. Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών είχε επισημάνει ότι το Πεντάγωνο ανακατανέμει συνεχώς τις δυνάμεις του ανάλογα με τις ανάγκες.

«Έχουμε εμπιστοσύνη στην ασφάλεια όλων των βάσεών μας», δήλωσε ο Ρούμπιο, σύμφωνα με το Axios. Πρόσθεσε ότι οποιαδήποτε βάση μπορεί θεωρητικά να απειληθεί και γι’ αυτό περιβάλλεται από εκτεταμένα μέτρα προστασίας.

Οι συλλήψεις κοντά στη βάση και τα αναπάντητα ερωτήματα

Η υπόθεση άρχισε να ξετυλίγεται στις 27 Σεπτεμβρίου, όταν πέντε Βρετανοί συνελήφθησαν κοντά στη RAF Fairford. Οι αρχικές υποψίες για αδικήματα σχετικά με εκρηκτικά ακολουθήθηκαν από έρευνα για προετοιμασία τρομοκρατικής ενέργειας.

Στη συνέχεια συνελήφθη στο Λονδίνο και ένας άνδρας με βρετανική και ιρανική υπηκοότητα. Σύμφωνα με το Reuters, όλοι αφέθηκαν ελεύθεροι υπό αυστηρούς όρους και παραμένουν υπό έρευνα.

Η αντιτρομοκρατική υπηρεσία ανέφερε ότι στις έρευνες δεν εντοπίστηκαν εκρηκτικοί μηχανισμοί, αλλά βρέθηκε ποσότητα βενζίνης σε οχήματα. Το τι ακριβώς σχεδιαζόταν και αν υπήρχε κρατική καθοδήγηση αποτελούν ακόμη αντικείμενο διερεύνησης.

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε, σύμφωνα με το Axios, ότι το Ισραήλ είχε παραδώσει στη Βρετανία πληροφορίες που υποδείκνυαν απειλή ιρανικής επίθεσης. Ο Ρούμπιο επιβεβαίωσε τη στενή συνεργασία Ουάσιγκτον και Λονδίνου στην έρευνα.

Μια βάση στην Ευρώπη, με ρόλο στις επιχειρήσεις κατά του Ιράν

Η RAF Fairford, περίπου 145 χιλιόμετρα δυτικά του Λονδίνου, είναι μία από τις λίγες ευρωπαϊκές εγκαταστάσεις που μπορούν να εξυπηρετήσουν αμερικανικά βαρέα βομβαρδιστικά.

Φέτος χρησιμοποιήθηκε για αμερικανικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν, με τη Βρετανία να επιτρέπει πλήγματα που χαρακτηρίζει αμυντικά. Οι Φρουροί της Επανάστασης είχαν ήδη προειδοποιήσει ότι θεωρούν θεμιτούς στόχους τις βάσεις από τις οποίες εξαπολύονται επιθέσεις εναντίον της χώρας τους.

Η Τεχεράνη, πάντως, αρνείται ότι συνδέεται με το συγκεκριμένο φερόμενο σχέδιο και κάλεσε τον Βρετανό πρεσβευτή για το ζήτημα.

Τα βομβαρδιστικά έφυγαν, η επιχειρησιακή ετοιμότητα παραμένει

Το Πεντάγωνο εξήγησε ότι λόγοι επιχειρησιακής ασφάλειας δεν επέτρεπαν να ανακοινώσει τις μετακινήσεις όσο αυτές βρίσκονταν σε εξέλιξη.

Παράλληλα, έστειλε μήνυμα ότι η επιστροφή των αεροσκαφών δεν καταργεί τη δυνατότητα διεξαγωγής επιχειρήσεων. Όπως ανέφερε, τα B-1, B-2 και B-52 παραμένουν έτοιμα για πλήγματα ακριβείας παγκοσμίως, ακόμη και με αποστολές που απογειώνονται από τις ηπειρωτικές ΗΠΑ και επιστρέφουν εκεί.

Τα δώδεκα βομβαρδιστικά βρίσκονται πλέον στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Πίσω τους αφήνουν μια έρευνα με συνέπειες που ξεπερνούν τη συγκεκριμένη βάση: αν επιβεβαιωθεί η ύπαρξη σχεδίου με ιρανική καθοδήγηση, θα πρόκειται για απόπειρα μεταφοράς της σύγκρουσης σε βρετανικό έδαφος.