Με τη σύλληψη μιας 76χρονης και την αναζήτηση της 47χρονης κόρης της κατέληξε η προσπάθεια παραλαβής ενός παιδιού από νηπιαγωγείο στα Πατήσια. Η γιαγιά φέρεται να τραυμάτισε μία εκπαιδευτικό, ενώ η μητέρα κατηγορείται ότι εξύβρισε νηπιαγωγό όταν έφτασε αργότερα στο σχολείο.

Το επεισόδιο εκτυλίχθηκε τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου, περίπου στη μία το μεσημέρι, στην οδό Μηλιαράκη. Η ένταση ξεκίνησε όταν οι εκπαιδευτικοί διαπίστωσαν ότι η γιαγιά δεν είχε μαζί της την υπεύθυνη δήλωση για να παραλάβει το εγγόνι της και αρνήθηκαν να της το παραδώσουν.

Από την άρνηση παράδοσης του παιδιού στην καταγγελία για επίθεση

Ακολούθησε καβγάς, κατά τον οποίο η 76χρονη φέρεται να επιτέθηκε σε μία από τις νηπιαγωγούς. Η εκπαιδευτικός υπέστη εκδορές στο πρόσωπο.

Η Αστυνομία κλήθηκε στο σχολείο και προχώρησε στη σύλληψη της ηλικιωμένης. Σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για σωματική βλάβη και διατάραξη λειτουργίας υπηρεσίας, σύμφωνα με το Newsbomb.

Η άφιξη της μητέρας έφερε νέο διαπληκτισμό

Η ένταση δεν τελείωσε εκεί. Όταν η 47χρονη μητέρα έφτασε στο νηπιαγωγείο, φέρεται να διαπληκτίστηκε και εκείνη με τις εκπαιδευτικούς και να εξύβρισε μία από αυτές.

Στη συνέχεια παρέλαβε το παιδί και έφυγε. Το βράδυ της Δευτέρας, οι αστυνομικοί την αναζητούσαν στο πλαίσιο του αυτοφώρου για εξύβριση.

Η υπόθεση ξεκίνησε από μια διαφωνία για το ποιος μπορούσε να παραλάβει το παιδί και πήρε ποινική διάσταση. Στο επίκεντρό της βρίσκονται πλέον η καταγγελλόμενη επίθεση στην εκπαιδευτικό και το δεύτερο επεισόδιο που ακολούθησε μέσα στο σχολείο.