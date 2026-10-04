Ο Μάνος Νιφλής μίλησε στην κάμερα του «Καλύτερα δε γίνεται» και τον Σπύρο Ραφαήλ Κεραμίδα για την τηλεοπτική του παρουσία, τη συνεργασία του με την Ελισάβετ Μουτάφη, αλλά και τη συζήτηση γύρω από το «Καλημέρα Ελλάδα».

Ο δημοσιογράφος αναφέρθηκε στη χημεία που χρειάζεται να υπάρχει ανάμεσα σε δύο τηλεοπτικούς παρουσιαστές, τονίζοντας πως στη δική του συνεργασία δεν υπήρχε ποτέ ανταγωνισμός για το ποιος θα μιλήσει πρώτος ή θα έχει περισσότερο χώρο στην εκπομπή.

Σε ερώτηση για το αν τελικά το όνομα μιας εκπομπής είναι αυτό που την καθορίζει, με αφορμή τη συζήτηση για το «Καλημέρα Ελλάδα», ο Μάνος Νιφλής ήταν ξεκάθαρος: «Αλήθεια τώρα, υπάρχει άνθρωπος ο οποίος πιστεύει ότι το πρόβλημα μιας εκπομπής είναι το όνομα; Δεν θεωρώ ότι είναι το πρόβλημα αυτό».

Ο ίδιος σχολίασε και την υπόθεση του Γιώργου Μαζωνάκη, υποστηρίζοντας πως όσα συνέβησαν ανέδειξαν μια ευρύτερη παθογένεια που, όπως είπε, θα πρέπει να αντιμετωπιστεί.

Τέλος, σχετικά με το ενδεχόμενο τηλεοπτικής συνεργασίας με την Ελισάβετ Μουτάφη, ανέφερε πως προς το παρόν δεν έχουν συζητήσει κάτι συγκεκριμένο.