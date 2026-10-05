Με βασιλικό τρόπο θα μετακινείται μεταξύ Φιλαδέλφεια και Νέας Υόρκης ο ΛεΜπρόν Τζέιμς. Ο σταρ των Σίξερς θα χρησιμοποιεί ελικόπτερο για τις διαδρομές του και όπως αποκαλύφθηκε δεν θα πληρώνει.

Σύμφωνα με το TMZ, ο ΛεΜπρόν έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί όποτε θέλει το ελικόπτερο της Fanatics, εντελώς δωρεάν, στο πλαίσιο της μακροχρόνιας συμφωνίας του με την εταιρεία.

Μάλιστα, ο 41χρονος σούπερ σταρ χρησιμοποίησε ήδη το ελικόπτερο το περασμένο Σάββατο, ταξιδεύοντας στη Νέα Υόρκη μετά το φιλικό της Φιλαδέλφεια.

Οι συγκεκριμένες πτήσεις με το ελικόπτερο συνήθως κυμαίνονται μεταξύ 6.000 και 9.000 δολάρια ανά διαδρομή, αλλά ο ΛεΜπρόν δεν θα βάζει το χέρι στην τσέπη.