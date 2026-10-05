Μετά το ευτυχές γεγονός της τέλεσης του γάμου του με την σύντροφο της ζωής του Orla Murphy και την εντυπωσιακή γαμήλια δεξίωση στην πρώην κατοικία “Villa La Vigie” του μετρ Karl Lagerfeld, o “Μr Easy Jet” Sir Στέλιος Χατζηιωάννου, και με την ιδιότητα του Προέδρου του Φιλανθρωπικού Ιδρύματος «Stelios Philanthropic Foundation», διοργανώνει δεξίωση μαζί με την Ελληνική Κοινότητα του Μονακό προκειμένου οι Έλληνες εκεί να γνωρίσουν από κοντά τον νέο Πρέσβη της Ελληνικής Δημοκρατίας στη Γαλλία, Ιωάννη-Μιλτιάδη Νικολαίδη.



Η δεξίωση όπως έγινε γνωστό που θα πραγματοποιηθεί στις 21 Οκτωβρίου, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Φιλανθρωπικού Ιδρύματος του «Mr Easy Jet» γίνεται με την ευκαιρία της επίσκεψής του Πρέσβη της Ελληνικής Δημοκρατίας στο Μονακό, και της επίδοσης των διαπιστευτηρίων του στην Α.Υ. τον Πρίγκιπα Αλβέρτο Β’ του Μονακό, στο Παλάτι του πρίγκιπα, στις 22 Οκτωβρίου 2026.

Όσο για τον γάμο του επιχειρηματία και φιλάνθρωπου, που τελέστηκε πριν από λίγες ημέρες στο Μονακό, όπως έγινε γνωστό, ήταν απλός και διακριτικός με παρουσία των μελών της οικογένειας του αλλά και πενήντα στον αριθμό καλεσμένων που ευχήθηκαν στο ζευγάρι να έχουν μια ευτυχισμένη ζωή.



Το ζευγάρι έχει αποκτήσει από το 2018 το πρώτο τους παιδί την ‘Αρια Χατζηιωάννου και διαμένει μόνιμα στο πριγκιπάτο ενώ ταξιδεύει πολύ συχνά στην Ελλάδα και την Κύπρο, που είναι και ο τόπος καταγωγής του Sir Στέλιου Χατζηιωάννου.