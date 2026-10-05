Ένα σήμα για έλεγχο έγινε η αρχή καταδίωξης στο Καματερό, με ένα κλεμμένο ταξί να καταλήγει σε κολώνα του ΔΕΔΔΗΕ και τους τέσσερις επιβαίνοντες να το εγκαταλείπουν τρέχοντας.

Αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. εντόπισαν και συνέλαβαν δύο από αυτούς, ηλικίας 16 και 14 ετών. Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής 4 Οκτωβρίου και, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., δεν υπήρξαν τραυματισμοί.

Από το σήμα για έλεγχο στην πρόσκρουση

Περίπου στις 23:30, περιπολικό της Άμεσης Δράσης εντόπισε το ταξί στη συμβολή των οδών Νεοχωρίου και Δενδροχωρίου. Η κλοπή του είχε δηλωθεί την ίδια ημέρα στο Τμήμα Ασφαλείας Ιλίου.

Ο οδηγός δεν σταμάτησε στο σήμα των αστυνομικών και ανέπτυξε ταχύτητα για να διαφύγει. Ακολούθησε καταδίωξη, η οποία ολοκληρώθηκε στη διασταύρωση των οδών Ζαΐμη και Περγάμου, όπου το όχημα προσέκρουσε στην κολώνα.

Οι τέσσερις επιβαίνοντες βγήκαν από το ταξί και τράπηκαν σε φυγή, πριν οι αστυνομικοί συλλάβουν τους δύο ανηλίκους.

Δικογραφία για κλοπή κατά συναυτουργία και απείθεια

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στο Τμήμα Ασφαλείας Καματερού, όπου σχηματίστηκε σε βάρος τους δικογραφία για απείθεια, κλοπή κατά συναυτουργία και μη έκδοση δελτίου ταυτότητας. Η αστυνομική ενημέρωση δεν διευκρινίζει ποιος οδηγούσε.

Το ταξί κατασχέθηκε, ενώ η καταδίωξη μέσα στους δρόμους της περιοχής ολοκληρώθηκε χωρίς τραυματισμούς, παρά την πρόσκρουση.