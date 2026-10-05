Ο Ντόναλντ Τραμπ, απαντώντας στις επικρίσεις που δέχεται για την άνοδο των τιμών της βενζίνης, υποστήριξε πως η ακρίβεια οφείλεται στους Δημοκρατικούς, αλλά και στα ουκρανικά χτυπήματα σε ρωσικά διυλιστήρια.

Ο Αμερικανός πρόεδρος έγραψε σε ανάρτηση στην πλατφόρμα του Truth Social:

«Αυτό που ανεβάζει την τιμή της βενζίνης δεν είναι πλέον τα Στενά του Ορμούζ -καθώς πλέον εξάγονται ποσότητες-ρεκόρ σε σχεδόν καθημερινή βάση- αλλά το ζήτημα των διυλιστηρίων: εκείνα της Ρωσίας ανατινάζονται από την Ουκρανία, ενώ τα δικά μας κλείνουν στις “μπλε” πολιτείες, όπως η Καλιφόρνια, από τους Dumocrats».