Ποιος αποφασίζει ποιοι διαιτητές ανεβαίνουν κατηγορία και ποιοι σφυρίζουν στους αγώνες; Στο τουρκικό ποδόσφαιρο, οι διαδικασίες αυτές βρίσκονται πλέον στο επίκεντρο δικαστικής έρευνας, με τον επικεφαλής της διαιτησίας υπό κράτηση και καταγγελίες για παρεμβάσεις σε αξιολογήσεις, προαγωγές και διορισμούς.

Η υπόθεση έρχεται σχεδόν έναν χρόνο μετά τις αποκαλύψεις ότι εκατοντάδες διαιτητές στην Τουρκία είχαν λογαριασμούς σε στοιχηματικές εταιρείες. Τώρα, η πίεση φτάνει στην κορυφή της Τουρκικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, με τον πρόεδρό της, Ιμπραΐμ Χατζιοσμανογλού, να αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή και να δηλώνει: «Μην προσπαθείτε να μου φορτώσετε 30 χρόνια διαφθοράς στο τουρκικό ποδόσφαιρο».

Ποιος συνελήφθη και τι ερευνάται

Κεντρικό πρόσωπο της νέας υπόθεσης είναι ο Φερχάτ Γκιουντογκντού, επικεφαλής της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας, γνωστής στην Τουρκία με τα αρχικά MHK. Πρόκειται για την επιτροπή της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας που έχει την ευθύνη για τη διαιτησία.

Ο Γκιουντογκντού και τέσσερα ακόμη άτομα τέθηκαν υπό προσωρινή κράτηση, με την υπόθεση να περιλαμβάνει αδικήματα όπως παραποίηση επίσημων εγγράφων, κατάχρηση εμπιστοσύνης και παράνομη απόκτηση προσωπικών δεδομένων, σύμφωνα με το τηλεγράφημα του ΑΠΕ-ΜΠΕ και του AFP.

Τη Δευτέρα παρουσιάστηκαν ενώπιον δικαστηρίου και δύο διαιτητές της Süper Lig, της πρώτης κατηγορίας του τουρκικού πρωταθλήματος. Σύμφωνα με τουρκικά μέσα ενημέρωσης, τέθηκαν επίσης υπό προσωρινή κράτηση.

Το αντικείμενο της έρευνας είχε περιγράψει την περασμένη Τρίτη ο υπουργός Δικαιοσύνης, Ακίν Γκιουρλέκ: καταγγελίες για παρεμβάσεις στις κατατάξεις των διαιτητών, στους ορισμούς αγώνων, στις αξιολογήσεις και στους διορισμούς τους, ακόμη και στις εξετάσεις γνώσης των κανονισμών.

Με απλά λόγια, εξετάζεται αν οι διαδικασίες που καθορίζουν την πορεία ενός διαιτητή επηρεάζονταν από εξωθεσμικές παρεμβάσεις. Οι καταγγελίες αυτές δεν αποτελούν από μόνες τους απόδειξη ότι χειραγωγήθηκαν αποτελέσματα αγώνων.

Πώς μπήκε στο κάδρο ο πρόεδρος της ομοσπονδίας

Τουρκικές ιστοσελίδες αναφέρθηκαν σε ανταλλαγές μηνυμάτων, μεταξύ άλλων μέσω WhatsApp, ανάμεσα στον επικεφαλής των διαιτητών και τον πρόεδρο της ομοσπονδίας. Τα δημοσιεύματα αφήνουν υπόνοιες για ευνοϊκή μεταχείριση διαιτητών και παρεμβάσεις στις διαδικασίες κατάταξης και προαγωγής τους.

Ο Χατζιοσμανογλού απορρίπτει οποιαδήποτε εμπλοκή. Μιλώντας στη Hürriyet, υποστήριξε ότι ο ίδιος και το διοικητικό συμβούλιο δεν μπορούν να επωμιστούν ευθύνες για φαινόμενα που, κατά τον ίδιο, υπάρχουν εδώ και δεκαετίες.

«Μην αφήσετε κανέναν να προσπαθήσει να αποδώσει σε εμένα και στους συναδέλφους μου στο διοικητικό συμβούλιο τη διαφθορά, την ανηθικότητα και την έλλειψη δεοντολογίας που υπάρχουν στο τουρκικό ποδόσφαιρο εδώ και 15, 20 ή ίσως 30 χρόνια», δήλωσε.

Ο πρόεδρος βρίσκεται στη θέση του εδώ και περίπου δύο χρόνια και η θητεία του ολοκληρώνεται τον προσεχή Ιούλιο. Παράλληλα με τη διάψευση, δεσμεύτηκε ότι η διοίκηση θα αναλάβει την ευθύνη που της αναλογεί για το μέλλον του τουρκικού ποδοσφαίρου.

Η προηγούμενη αποκάλυψη: 152 διαιτητές στοιχημάτιζαν ενεργά

Για να γίνει κατανοητό το βάρος της νέας υπόθεσης, χρειάζεται μια επιστροφή στο 2025.

Τότε, έρευνα της ίδιας της ομοσπονδίας σε 571 διαιτητές των επαγγελματικών πρωταθλημάτων είχε διαπιστώσει ότι:

371 διέθεταν λογαριασμούς σε στοιχηματικές εταιρείες.

διέθεταν λογαριασμούς σε στοιχηματικές εταιρείες. 152 στοιχημάτιζαν ενεργά.

στοιχημάτιζαν ενεργά. Σε 149 επιβλήθηκαν πειθαρχικά μέτρα.

Οι αριθμοί προκάλεσαν σοβαρά ερωτήματα για την αξιοπιστία της διαιτησίας. Η κατοχή στοιχηματικού λογαριασμού, ο ενεργός στοιχηματισμός και η χειραγώγηση αγώνων είναι, ωστόσο, διαφορετικά ζητήματα και δεν πρέπει να συγχέονται.

Η νέα έρευνα φαίνεται να συνδέεται με εκείνη την υπόθεση, χωρίς να έχει αποσαφηνιστεί πλήρως η μεταξύ τους σχέση. Ο αθλητικός δημοσιογράφος και συγγραφέας Αϊχάν Σενσόι, που έχει ασχοληθεί με το θέμα στο βιβλίο του «Η τρύπα του τζόγου», εκτίμησε μιλώντας στο AFP ότι οι συλλήψεις αποτελούν συνέχεια των αποκαλύψεων του 2025.

Στο τραπέζι ακόμη και πρόωρες εκλογές

Η κρίση έχει πλέον και διοικητική διάσταση. Σύμφωνα με τουρκικές ενημερωτικές ιστοσελίδες, η διοίκηση της ομοσπονδίας αναμενόταν να συζητήσει το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών σε έκτακτη συνεδρίαση μετά τον αγώνα Ιταλία–Τουρκία το βράδυ της Δευτέρας.

Ο Σενσόι είχε εκφράσει από την Παρασκευή αμφιβολίες για το αν η σημερινή ηγεσία μπορεί να παραμείνει στη θέση της. Πρόκειται για τη δική του εκτίμηση, ενώ η απόφαση για τη συνέχεια της διοίκησης παρέμενε ανοιχτή.

Για τις ομάδες και τους φιλάθλους, το διακύβευμα ξεπερνά την τύχη συγκεκριμένων αξιωματούχων. Αφορά την εμπιστοσύνη ότι οι διαιτητές επιλέγονται και αξιολογούνται με διαφανή κριτήρια — και ότι οι αγώνες κρίνονται μέσα στο γήπεδο. Αυτό είναι το ερώτημα στο οποίο καλούνται να δώσουν απαντήσεις η δικαστική έρευνα και οι ποδοσφαιρικές αρχές.