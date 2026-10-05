Ο πρίγκιπας Χάρι έκανε μια απρόσμενη εμφάνιση στο Λονδίνο, δίνοντας το «παρών» σε φιλανθρωπικό gala για την Ουκρανία, χωρίς τη σύζυγό του, Μέγκαν Μαρκλ.

Ο Δούκας του Σάσσεξ παραβρέθηκε την Πέμπτη 1 Οκτωβρίου στο United for Freedom Gala, που πραγματοποιήθηκε στο Imperial War Museum και είχε στόχο την ενίσχυση οργανώσεων που στηρίζουν ανθρώπους που έχουν πληγεί από τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Ο 42χρονος Χάρι εμφανίστηκε με μαύρο tuxedo και παπιγιόν, χαμογέλασε στους φωτογράφους και στη συνέχεια ανέβηκε στο βήμα, όπου μίλησε για τη σχέση της Βρετανίας με την Ουκρανία, αλλά και για τις δικές του εμπειρίες από πρόσφατες επισκέψεις του στη χώρα.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στους Ουκρανούς που έχει συναντήσει μέσω της κοινότητας των Invictus Games, σημειώνοντας ότι πρόκειται για ανθρώπους που έχουν υποστεί σοβαρούς τραυματισμούς, αλλά συνεχίζουν να αγωνίζονται και να προχωρούν τη ζωή τους.

Η εμφάνιση του Χάρι είχε ακόμη ένα στοιχείο που τράβηξε το ενδιαφέρον των βρετανικών μέσων: η Μέγκαν Μαρκλ δεν τον συνόδευσε στο gala. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η Δούκισσα του Σάσσεξ δεν έχει πραγματοποιήσει δημόσια εμφάνιση από τότε που το ζευγάρι επέστρεψε στο Ηνωμένο Βασίλειο στα τέλη Αυγούστου.

Όπως αναφέρει το People, η βραδιά πραγματοποιήθηκε την ίδια ημέρα που ο πρίγκιπας Ουίλιαμ συμμετείχε, μέσω βιντεοσκοπημένου μηνύματος, σε διαφορετική φιλανθρωπική εκδήλωση στο Λονδίνο, αφιερωμένη στη μνήμη της δημοσιογράφου και ακτιβίστριας Deborah James. Οι δύο εκδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν σε απόσταση περίπου 10 χλμ. μεταξύ τους.