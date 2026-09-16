Η νέα σχολική χρονιά έφερε μια σημαντική αλλαγή στην καθημερινότητα της οικογένειας του πρίγκιπα Ουίλιαμ και της Κέιτ Μίντλετον.

Ο 13χρονος πρίγκιπας Τζορτζ ξεκίνησε στις 8 Σεπτεμβρίου στο Eton College, ακολουθώντας τα βήματα του πατέρα του και του θείου του, πρίγκιπα Χάρι.

Σε αντίθεση με το προηγούμενο σχολικό του περιβάλλον, το Eton λειτουργεί ως οικοτροφείο, επομένως ο Τζορτζ περνά πλέον μέρος της σχολικής του ζωής μακριά από το οικογενειακό σπίτι.

Η αλλαγή αυτή σημαίνει ότι η οικογένεια των Ουίλιαμ και Κέιτ δεν έχει πλέον και τα τρία παιδιά με το ίδιο καθημερινό σχολικό πρόγραμμα. Η πριγκίπισσα Σάρλοτ και ο πρίγκιπας Λούις επέστρεψαν στις 9 Σεπτεμβρίου στο Lambrook School, όπου συνεχίζουν τη φοίτησή τους.

Ο Τζορτζ, αντίθετα, έχει ξεκινήσει ένα νέο κεφάλαιο στο Eton, γεγονός που δημιουργεί διαφορετικούς ρυθμούς μέσα στην οικογένεια.

Μέχρι πρόσφατα, τα τρία αδέλφια φοιτούσαν στο ίδιο σχολείο, από τότε που η οικογένεια μετακόμισε στο Windsor το 2022. Τώρα, ο Τζορτζ έχει το δικό του σχολικό περιβάλλον, ενώ η Σάρλοτ και ο Λούις συνεχίζουν την καθημερινότητά τους στο Lambrook.

Η μετάβαση είναι επομένως κάτι περισσότερο από μια αλλαγή σχολείου: είναι η πρώτη φορά που ο μεγαλύτερος γιος του Ουίλιαμ και της Κέιτ ξεκινά μια εκπαιδευτική διαδρομή που τον κρατά μακριά από το σπίτι κατά τη διάρκεια της σχολικής εβδομάδας.

Ο Ουίλιαμ και η Κέιτ συνόδευσαν προσωπικά τον George την πρώτη του ημέρα στο Eton, ενώ και τα δύο μικρότερα αδέλφια του βρέθηκαν εκεί για να τον αποχαιρετήσουν, σύμφωνα με το People.

Το Eton βρίσκεται στο Berkshire, κοντά στο Windsor, γεγονός που διατηρεί τη γεωγραφική απόσταση από την οικογένεια σχετικά περιορισμένη. Ωστόσο, η νέα πραγματικότητα σημαίνει ότι ο Τζορτζ αποκτά πλέον μια πιο ανεξάρτητη καθημερινότητα, ενώ οι Ουίλιαμ και Κέιτ προσαρμόζονται σε ένα οικογενειακό πρόγραμμα στο οποίο τα παιδιά τους έχουν διαφορετικές σχολικές υποχρεώσεις.

Για την οικογένεια Wales, πρόκειται για ένα ακόμη σημαντικό ορόσημο: ο Τζορτα περνά σταδιακά σε μια πιο αυτόνομη φάση της ζωής του, την ώρα που η Σάρλοτ και ο Λούίς συνεχίζουν τη γνώριμη σχολική τους ρουτίνα.