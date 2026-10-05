Η Φαίη Σκορδά επιστρέφει στον ΑΝΤ1 και μίλησε για τη νέα τηλεοπτική της σελίδα, αλλά και για τους ανθρώπους με τους οποίους θα συνεργαστεί στη νέα εκπομπή του Σαββατοκύριακου. Η παρουσιάστρια επιβεβαίωσε τη συνεργασία της με τον Άρη Καβατζίκη και τη Νάνσυ Νικολαΐδου, ενώ αναφέρθηκε και στη σχέση που διατήρησε με ανθρώπους του σταθμού όλα τα χρόνια που δεν εργαζόταν εκεί.

«Αισθάνομαι πολύ όμορφα που επιστρέφω στον ΑΝΤ1. Γενικά δεν είμαι ένας άνθρωπος που μένω στους τίτλους. Μένω στις ανθρώπινες σχέσεις, οπότε άνθρωποι του ΑΝΤ1 συνέχιζαν να είναι φίλοι μου. Συνεχίζαμε να κάνουμε παρέα, συνεχίζαμε να μιλάμε, γιατί ήμουν εκεί πάρα πολλά χρόνια», ανέφερε η Φαίη Σκορδά.

Η ίδια εξήγησε ότι για εκείνη η αλλαγή τηλεοπτικής στέγης δεν σημαίνει απαραίτητα και διακοπή των προσωπικών δεσμών που δημιουργούνται μέσα από μια συνεργασία.

«Το ίδιο συμβαίνει βεβαίως και με τις υπόλοιπες συνεργασίες. Δεν σημαίνει κάτι και νομίζω ότι αυτό με χαρακτηρίζει. Το θέμα είναι να κρατάς τις ανθρώπινες σχέσεις», είπε χαρακτηριστικά.

Η νέα εκπομπή του Σαββατοκύριακου

Η επιστροφή της Φαίης Σκορδά στον ΑΝΤ1 συνοδεύεται από ένα νέο τηλεοπτικό εγχείρημα το Σαββατοκύριακο, με την παρουσιάστρια να έχει στο πλευρό της τον Άρη Καβατζίκη και τη Νάνσυ Νικολαΐδου.

Μιλώντας για τη σχέση της με τον σταθμό, η ίδια περιέγραψε την επιστροφή της με έναν χαρακτηριστικό τρόπο, συνδέοντάς την με την αίσθηση οικειότητας που της δημιουργεί ο ΑΝΤ1.

«Για εμένα είναι κάτι οικείο. O ANT1 είναι σαν να επιστρέφω στο σπίτι μου, είναι ένα αρκετά οικείο κανάλι για μένα», ανέφερε.

Η Φαίη Σκορδά μίλησε, παράλληλα, και για τη συμμετοχή της στην Αστερομέρα του Make-A-Wish στον Ελληνικό Κόσμο, καθώς συμπληρώνει δέκα χρόνια προσφοράς στον οργανισμό.

«Είναι μεγάλη τιμή και χαρά μου. Γιατί αυτό που λαμβάνω όλα αυτά τα χρόνια είναι πολύ σημαντικό για μένα. Γιατί όχι μόνο γίνεσαι καλύτερος άνθρωπος, αλλάζει και η καθημερινότητά σου. Και αισθάνεσαι ότι ίσως λίγο, αυτό είναι και το νόημα της προσφοράς, μπορεί και εσύ να είσαι χρήσιμος κάπου», δήλωσε για τη δεκαετή συμμετοχή της στο Make-A-Wish.