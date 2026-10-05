Η Τζίτζι Χαντίντ ξέρει καλά πώς να τραβά τα βλέμματα πάνω της και το απέδειξε για ακόμη μία φορά στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού. Το 31χρονη top model βρέθηκε στην πασαρέλα της Miu Miu για την παρουσίαση της συλλογής Άνοιξη/Καλοκαίρι 2027 και έκλεισε το show με ένα από τα πιο ιδιαίτερα looks της βραδιάς.

Η Χαντίντ εμφανίστηκε με ένα γκρι, εφαρμοστό top σε στιλ αθλητικού τύπου τοπ, με halter λαιμόκοψη και ανοιχτή πλάτη, το οποίο συνδύασε με μια χαμηλόμεση midi φούστα στην ίδια απόχρωση. Το look απέκτησε πιο glamorous χαρακτήρα χάρη στα εντυπωσιακά πάνελ με κρύσταλλα και χάντρες που πλαισίωναν τη φούστα, ενώ στα πόδια της φόρεσε sneakers με neon λεπτομέρειες.

Η εμφάνιση, σύφμωνα με το instyle.com, αποτύπωσε με τον καλύτερο τρόπο τη διάθεση της νέας συλλογής της Miu Miu, η οποία συνδυάζει sportswear, tailoring και πιο λαμπερές λεπτομέρειες, δημιουργώντας ένα παιχνίδι ανάμεσα στο καθημερινό και το πιο εντυπωσιακό στιλ.

Η Τζίτζι Χαντίντ δεν ήταν, ωστόσο, το μοναδικό γνωστό πρόσωπο στην πασαρέλα. Στο show συμμετείχαν, επίσης, η Ολίβια Κόλμαν, η Έμα Κόριν και ο Τζέιμι Μπελ, σε ένα casting που έφερε μαζί μοντέλα και ηθοποιούς και έδωσε στην επίδειξη έναν πιο star-studded χαρακτήρα. Για την Ολίβια Κόλμαν, μάλιστα, ήταν η πρώτη της εμφάνιση σε πασαρέλα για τον οίκο.

Μετά το show, η Τζίτζι Χαντίντ επέλεξε ένα εντελώς διαφορετικό ύφος, αποδεικνύοντας ότι μπορεί να μεταμορφώνεται από πρωταγωνίστρια της πασαρέλας σε απλή Παριζιάνα μέσα σε λίγα λεπτά. Εμφανίστηκε με λευκό πουκάμισο, τζιν σε γραμμή καμπάνα, μπαλαρίνες και καφέ τσάντα, ολοκληρώνοντας το look με μια λεπτή κορδέλα στα μαλλιά.

Η εμφάνισή της στο Παρίσι ήρθε σε μια ιδιαίτερα έντονη περίοδο για την ίδια, καθώς η Χαντίντ έχει ήδη συμμετάσχει σε shows και άλλων μεγάλων οίκων κατά τη διάρκεια του φετινού Fashion Month.