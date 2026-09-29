Η Όλιβια Κόλμαν έκανε μια εντυπωσιακή αλλαγή στην εμφάνισή της, καθώς εμφανίστηκε με μακριά γκρίζα μαλλιά στην προβολή της νέας της ταινίας «Wicker» στο 22ο φεστιβάλ κινηματογράφου της Ζυρίχης.

Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός, που έχει ταυτιστεί με τον ρόλο της βασίλισσας Ελισάβετ Β΄ στη σειρά «The Crown», άφησε πίσω της το κοντό καστανό pixie κούρεμα που είχε για την κινηματογραφική μεταφορά του «Pride And Prejudice» και εμφανίστηκε με ένα εντελώς διαφορετικό στιλ.

Με ένα κομψό λευκό φόρεμα με μικρές λεπτομέρειες από φιόγκους, η 52χρονη σταρ εμφανίστηκε στην πλατεία Sechseläutenplatzμαζί με τον συμπρωταγωνιστή της Αλεξάντερ Σκάρσγκαρντ, δείχνοντας ιδιαίτερα χαμογελαστή και άνετη με τη νέα της εικόνα, όπως σημειώνει η Daily Mail.

Olivia Colman, 52, debuts new long grey hair at screening of new film Wicker during the 22nd Zurich Film Festival https://t.co/0h8ABvj3K6 — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) September 28, 2026

Η παράξενη ιστορία αγάπης του «Wicker» που προκαλεί συζητήσεις

Η εμφάνιση της Ολίβια Κόλμαν ήρθε λίγο πριν την κυκλοφορία της νέας της ταινίας, η οποία έχει ήδη προκαλέσει έκπληξη λόγω της ασυνήθιστης υπόθεσής της. Το «Wicker», βασισμένο στο διήγημα «The Wicker Husband» της Ούρσουλα Γουίλς, αφηγείται την ιστορία μιας μοναχικής ψαράς που δυσκολεύεται να βρει σύντροφο εξαιτίας της έντονης μυρωδιάς ψαριού που τη συνοδεύει.

Απελπισμένη για αγάπη, ζητά από έναν καλαθοπλέκτη, τον οποίο υποδύεται ο Πίτερ Ντίνκλατζ, να δημιουργήσει έναν σύζυγο από ψάθα. Η κατασκευή, με τη μορφή του Αλεξάντερ Σκάρσγκαρντ, ζωντανεύει και η σχέση τους προκαλεί αναστάτωση στο χωριό, καθώς οι κάτοικοι αρχίζουν να αντιδρούν με ζήλια και εμμονή.

Η ταινία έχει περιγραφεί ως μια παράξενη αλλά συγκινητική ιστορία, ενώ η Ολίβια Κόλμαν έχει δηλώσει ότι το σενάριο βρίσκεται ανάμεσα στα τρία αγαπημένα της που έχει διαβάσει ποτέ. Μετά την πρεμιέρα της στο Φεστιβάλ Sundance, το «Wicker» συγκέντρωσε θετικές κριτικές, ενώ εντάσσεται στο αυξανόμενο ενδιαφέρον για ιστορίες «monster romance», ένα είδος που έχει γνωρίσει μεγάλη απήχηση τα τελευταία χρόνια.